В Магадане побит рекорд тепла за последние 50 лет

МАГАДАН, 3 декабря. /ТАСС/. Абсолютный температурный максимум зафиксирован в городе Магадане Магаданской области 2 декабря. Последний раз максимум фиксировали в 1970 году, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.
«2 декабря в Магадане был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха и составил 2,9 градуса. Предыдущий максимум — 1,7 градуса — был в 1970 году», — сказали в пресс-службе.
В пожарно-спасательном центре отмечали, что на 2 декабря в Магадане действовало экстренное предупреждение из-за сильного восточного ветра 15−20 м/с и возможной метели. На 3 декабря вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций из-за погоды сохраняется.