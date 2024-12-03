В Таиланде 25 человек погибли из-за наводнения на юге страны

По данным департамента по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, продолжительные проливные дожди в южных провинциях привели к затоплению около 3,7 тыс. населенных пунктов. Последствиями стихии оказались затронуты в общей сложности более 660 тыс. домохозяйств.