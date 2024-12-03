Порт-Сент-Луси
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В Таиланде 25 человек погибли из-за наводнения на юге страны

По данным департамента по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, продолжительные проливные дожди в южных провинциях привели к затоплению около 3,7 тыс. населенных пунктов.

Сейчас в Порт-Сент-Луси: +14° 5 м/с 58% 769 мм рт. ст. +16°

БАНГКОК, 3 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере 25 человек погибли в результате наводнения на юге Таиланда. Об этом сообщила газета Bangkok Post.

По данным департамента по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, продолжительные проливные дожди в южных провинциях привели к затоплению около 3,7 тыс. населенных пунктов. Последствиями стихии оказались затронуты в общей сложности более 660 тыс. домохозяйств.

Пострадавшие в результате наводнения провинции находятся вдали от популярных туристических маршрутов Таиланда. Сведений о пострадавших туристах не поступало.