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Магнитные бури в декабре 2024 года: спокойные и неблагоприятные дни месяца

Выясняем, стоит ли ожидать магнитные бури в декабре 2024 года.

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
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Источник: Unsplash

Согласно прогнозам, декабрь 2024 года — довольно спокойный месяц, однако все же есть вероятность нескольких неблагоприятных дней. Публикуем предварительный график магнитных бурь на декабрь 2024 года и разбираемся с экспертами, как уберечь себя во время повышенной геомагнитной активности.

Что такое магнитные бури и какими они бывают

Магнитные бури — это резкие изменения внешней части магнитного поля Земли. Чаще всего возникают, когда Солнце испускает сильную волну солнечного ветра.

Изменения обычно наблюдаются на период от нескольких часов до нескольких суток.

Считается, что магнитные бури могут негативно сказаться на космических и земных технологиях, а также на здоровье метеозависимых людей, в частности — на нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах. При этом степень воздействия определяется уровнем интенсивности геомагнитной активности.

Для обозначения обычно используются индексы Kp и G. Первый измеряет уровень геомагнитной активности, а второй — интенсивность геомагнитного шторма и его степень влияния на людей, электронику, связь и навигацию.

Начальными показателями является Kp уровня от 0 до 2. Они означают, что магнитное поле Земли — стабильно. В таком случае индекс G не присваивается.

Рассмотрим, какими бывают магнитные бури.

  • Магнитные бури уровня G1 (Kp 3−4) — незначительные. Происходят ~ 1700 раз за солнечный цикл. Не оказывают особого влияния на технологии и обычно не ощущаются людьми.
  • Магнитные бури уровня G2 (Kp 5−6) — умеренные. Происходят ~ 660 раз за солнечный цикл. Способны вызвать перепады напряжения и повреждения трансформаторов. Влияют на возникновение северных сияний вдали от полюсов.
  • Магнитные бури уровня G3 (Kp 7−8) — сильные. Происходят ~ 200 раз за солнечный цикл. Воздействуют на энергосистемы, способны нарушить работу радиосвязи и спутниковой навигации. Влияют на возникновение северных сияний у экватора.
  • Магнитные бури уровня G4 (Kp 9) — тяжелые. Происходят ~ 100 раз за солнечный цикл. Значительно воздействуют на работу электрических приборов и радиосвязи. В России влияют на возникновение северных сияний в районе Краснодарского края.
  • Магнитные бури уровня G5 (Kp 10) — экстремально сильные. Происходят ~ 4 раза за солнечный цикл. Вызывают сильные проблемы с электросетью, серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи. Влияют на возникновение северных сияний в субтропиках.

Расписание магнитных бурь по дням: прогноз на ноябрь 2024 года

По предварительным прогнозам, в декабре 2024 года магнитные бури будут, однако их уровень интенсивности не превысит индекс G2. Это означает, что значительного воздействия на электронику, связь, навигацию и общее состояние здоровья людей не ожидается. Рассмотрим подробнее расписание магнитных бурь на декабрь 2024 года.

В конце ноября метеорологические службы прогнозировали, что 1 декабря на Землю может обрушиться слабая магнитная буря. Однако позже выяснилось, что значительных возмущений магнитосферы не произошло.

Самые неблагоприятные дни месяца, согласно предварительным прогнозам, 6 и 7 декабря. И хотя уровень Kp в эти числа не превысит 4−5 баллов, слабые магнитные бури все же вероятны.

В середине и конце месяца будет возбужденная магнитосфера: магнитные бури могут возникнуть 16, 22, 23, 27 и 28 декабря. Тем не менее они будут несущественными и не окажут сильного влияния на метеозависимых людей.

Объединили расписание магнитных бурь в декабре 2024 года в инфографику.

Неблагоприятные дни

Согласно предварительному расписанию, 6, 7 и 16 декабря будет возбужденная магнитосфера, а 1, 16, 22, 23, 27 и 28 декабря возможны незначительные изменения магнитосферы. Однако сильных магнитных бурь не ожидается несмотря на повышенный индекс Kp.

ЧислоУровень Kp
1 декабря3-4 (магнитосфера возбужденная)
6 декабря4-5 (возможна магнитная буря)
7 декабря4-5 (возможна магнитная буря)
16 декабря4-5 (возможна магнитная буря)
22 декабря4 (магнитосфера возбужденная)
23 декабря4 (магнитосфера возбужденная)
27 декабря4 (магнитосфера возбужденная)
28 декабря4 (магнитосфера возбужденная)

Спокойные дни

Согласно предварительному расписанию магнитных бурь в декабре 2024 года, большинство дней месяца будут спокойными. Отметили уровень Kp в таблице.

Число
Уровень Kp
2-5 декабря
2 (магнитосфера спокойная)
8-10 декабря
2 (магнитосфера спокойная)
17-21 декабря
2-3 (магнитосфера спокойная)
24-26 декабря
2 (магнитосфера спокойная)
21-23 ноября
2 (магнитосфера спокойная)
29-31 декабря
2-3 (магнитосфера спокойная)

Мнение врача: как магнитные бури влияют на здоровье метеозависимых людей

Метеозависимые люди во время сильных магнитных бурь могут испытывать недомогание, слабость, головную боль и ломоту в теле. Однако эксперты уверяют, что в большинстве случаев ухудшение самочувствия не связано с геомагнитной активностью.

Анна Кореневич, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук и кардиопсихолог, рассказала редакции Погода Mail, что диагноза «метеозависимость» — не существует. Тем не менее плохая погода может являться триггером для ухудшения физического и психологического самочувствия.

Обычно, когда люди узнают неблагоприятный прогноз, у них выделяется кортизол и повышается уровень адреналина, что плохо сказывается на общем состоянии и здоровье людей.

Стоит отметить, что Коренович не отрицает связь между природными явлениями и самочувствием, однако отмечает, что дело не в самих бурях, а в адаптации организма к резкой перемене погодных условий. При этом наиболее подвержены недомоганиям во время магнитных бурь пациенты с хроническими заболеваниями, вегетососудистой дистонией, патологией опорно-двигательной системы и предрасположенностью к мигреням.

Чтобы чувствовать себя лучше даже во время неблагоприятного прогноза, по мнению Коренович, нужно научиться управлять метеозависимостью. Правда, лекарства, витамины и БАДы в таком случае — неэффективны. Гораздо важнее правильный психологический настрой, распорядок дня и образ жизни.

Что делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь

Метеозависимые люди могут минимизировать негативное воздействие магнитных бурь, соблюдая здоровый образ жизни. В этом поможет правильный режим, регулярный сон, здоровое питание и отсутствие стрессовых факторов.

Что может помочь метеозависимым людям во время магнитных бурь по мнению экспертов?

  • Легкие физические упражнения.
  • Правильное питание.
  • Здоровый сон не менее шести часов.
  • Соблюдение режима дня.
  • Медитации.
  • Прогулки на свежем воздухе.
  • Регулярный отдых.
  • В тяжелых случаях — индивидуальное медикаментозное лечение, подобранное лечащим врачом.

Особенно важно при соблюдении режима отказаться от тяжелой физической работы, кофеина, алкоголя, сигарет и энергетиков. Помимо прочего, эксперты не рекомендуют сильно переживать и нервничать, так от психологического настроя зависит самочувствие метеочувствительных людей.