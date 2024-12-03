Магнитные бури в декабре 2024 года: спокойные и неблагоприятные дни месяца

Стоит отметить, что Коренович не отрицает связь между природными явлениями и самочувствием, однако отмечает, что дело не в самих бурях, а в адаптации организма к резкой перемене погодных условий. При этом наиболее подвержены недомоганиям во время магнитных бурь пациенты с хроническими заболеваниями, вегетососудистой дистонией, патологией опорно-двигательной системы и предрасположенностью к мигреням.