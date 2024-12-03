Магнитные бури в декабре 2024 года: спокойные и неблагоприятные дни месяца

Согласно прогнозам, декабрь 2024 года — довольно спокойный месяц, однако все же есть вероятность нескольких неблагоприятных дней. Публикуем предварительный график магнитных бурь на декабрь 2024 года и разбираемся с экспертами, как уберечь себя во время повышенной геомагнитной активности.
Что такое магнитные бури и какими они бывают
Магнитные бури — это резкие изменения внешней части магнитного поля Земли. Чаще всего возникают, когда Солнце испускает сильную волну солнечного ветра.
Считается, что магнитные бури могут негативно сказаться на космических и земных технологиях, а также на здоровье метеозависимых людей, в частности — на нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системах. При этом степень воздействия определяется уровнем интенсивности геомагнитной активности.
Для обозначения обычно используются индексы Kp и G. Первый измеряет уровень геомагнитной активности, а второй — интенсивность геомагнитного шторма и его степень влияния на людей, электронику, связь и навигацию.
Рассмотрим, какими бывают магнитные бури.
- Магнитные бури уровня G1 (Kp 3−4) — незначительные. Происходят ~ 1700 раз за солнечный цикл. Не оказывают особого влияния на технологии и обычно не ощущаются людьми.
- Магнитные бури уровня G2 (Kp 5−6) — умеренные. Происходят ~ 660 раз за солнечный цикл. Способны вызвать перепады напряжения и повреждения трансформаторов. Влияют на возникновение северных сияний вдали от полюсов.
- Магнитные бури уровня G3 (Kp 7−8) — сильные. Происходят ~ 200 раз за солнечный цикл. Воздействуют на энергосистемы, способны нарушить работу радиосвязи и спутниковой навигации. Влияют на возникновение северных сияний у экватора.
- Магнитные бури уровня G4 (Kp 9) — тяжелые. Происходят ~ 100 раз за солнечный цикл. Значительно воздействуют на работу электрических приборов и радиосвязи. В России влияют на возникновение северных сияний в районе Краснодарского края.
- Магнитные бури уровня G5 (Kp 10) — экстремально сильные. Происходят ~ 4 раза за солнечный цикл. Вызывают сильные проблемы с электросетью, серьезные неполадки в работе спутников и радиосвязи. Влияют на возникновение северных сияний в субтропиках.
Расписание магнитных бурь по дням: прогноз на ноябрь 2024 года
По предварительным прогнозам, в декабре 2024 года магнитные бури будут, однако их уровень интенсивности не превысит индекс G2. Это означает, что значительного воздействия на электронику, связь, навигацию и общее состояние здоровья людей не ожидается. Рассмотрим подробнее расписание магнитных бурь на декабрь 2024 года.
В конце ноября метеорологические службы прогнозировали, что 1 декабря на Землю может обрушиться слабая магнитная буря. Однако позже выяснилось, что значительных возмущений магнитосферы не произошло.
Самые неблагоприятные дни месяца, согласно предварительным прогнозам, 6 и 7 декабря. И хотя уровень Kp в эти числа не превысит 4−5 баллов, слабые магнитные бури все же вероятны.
В середине и конце месяца будет возбужденная магнитосфера: магнитные бури могут возникнуть 16, 22, 23, 27 и 28 декабря. Тем не менее они будут несущественными и не окажут сильного влияния на метеозависимых людей.
Объединили расписание магнитных бурь в декабре 2024 года в инфографику.
Неблагоприятные дни
Согласно предварительному расписанию, 6, 7 и 16 декабря будет возбужденная магнитосфера, а 1, 16, 22, 23, 27 и 28 декабря возможны незначительные изменения магнитосферы. Однако сильных магнитных бурь не ожидается несмотря на повышенный индекс Kp.
|Число
|Уровень Kp
|1 декабря
|3-4 (магнитосфера возбужденная)
|6 декабря
|4-5 (возможна магнитная буря)
|7 декабря
|4-5 (возможна магнитная буря)
|16 декабря
|4-5 (возможна магнитная буря)
|22 декабря
|4 (магнитосфера возбужденная)
|23 декабря
|4 (магнитосфера возбужденная)
|27 декабря
|4 (магнитосфера возбужденная)
|28 декабря
|4 (магнитосфера возбужденная)
Спокойные дни
Согласно предварительному расписанию магнитных бурь в декабре 2024 года, большинство дней месяца будут спокойными. Отметили уровень Kp в таблице.
|Число
|Уровень Kp
|2-5 декабря
|2 (магнитосфера спокойная)
|8-10 декабря
|2 (магнитосфера спокойная)
|17-21 декабря
|2-3 (магнитосфера спокойная)
|24-26 декабря
|2 (магнитосфера спокойная)
|21-23 ноября
|2 (магнитосфера спокойная)
|29-31 декабря
|2-3 (магнитосфера спокойная)
Мнение врача: как магнитные бури влияют на здоровье метеозависимых людей
Метеозависимые люди во время сильных магнитных бурь могут испытывать недомогание, слабость, головную боль и ломоту в теле. Однако эксперты уверяют, что в большинстве случаев ухудшение самочувствия не связано с геомагнитной активностью.
Анна Кореневич, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук и кардиопсихолог, рассказала редакции Погода Mail, что диагноза «метеозависимость» — не существует. Тем не менее плохая погода может являться триггером для ухудшения физического и психологического самочувствия.
Стоит отметить, что Коренович не отрицает связь между природными явлениями и самочувствием, однако отмечает, что дело не в самих бурях, а в адаптации организма к резкой перемене погодных условий. При этом наиболее подвержены недомоганиям во время магнитных бурь пациенты с хроническими заболеваниями, вегетососудистой дистонией, патологией опорно-двигательной системы и предрасположенностью к мигреням.
Чтобы чувствовать себя лучше даже во время неблагоприятного прогноза, по мнению Коренович, нужно научиться управлять метеозависимостью. Правда, лекарства, витамины и БАДы в таком случае — неэффективны. Гораздо важнее правильный психологический настрой, распорядок дня и образ жизни.
Что делать метеочувствительным людям во время магнитных бурь
Метеозависимые люди могут минимизировать негативное воздействие магнитных бурь, соблюдая здоровый образ жизни. В этом поможет правильный режим, регулярный сон, здоровое питание и отсутствие стрессовых факторов.
Что может помочь метеозависимым людям во время магнитных бурь по мнению экспертов?
- Легкие физические упражнения.
- Правильное питание.
- Здоровый сон не менее шести часов.
- Соблюдение режима дня.
- Медитации.
- Прогулки на свежем воздухе.
- Регулярный отдых.
- В тяжелых случаях — индивидуальное медикаментозное лечение, подобранное лечащим врачом.
Особенно важно при соблюдении режима отказаться от тяжелой физической работы, кофеина, алкоголя, сигарет и энергетиков. Помимо прочего, эксперты не рекомендуют сильно переживать и нервничать, так от психологического настроя зависит самочувствие метеочувствительных людей.