Народные приметы на 5 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Говорилось, что после Прокопьева дня устанавливается хороший санный путь. В этот день на дорогах, которые прокладывались всеми жителями села, устанавливали вехи, указывающие путь. В конце дня, после окончания работ, устраивался праздник, на который приходили все жители села. Также люди ездили за дровами, делали сани, играли в снежки и катались с горок. Мужчины варили пиво, в эти дни также устраивались ярмарки и санные торги. К слову о пиве. Оно негативно влияет не только на состояние здоровья, но и, как выяснили исследователи, на рацион. Так, любители пива питаются хуже, чем ценители вина.



Этот день было принято проводить дома. Люди работали по хозяйству и занимались рукоделием. Также Прокопьев день считали подходящим для учебы. Говорилось, что 5 декабря родители должны помогать детям с уроками.