Народные приметы на 5 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день православные вспоминают святого Прокопия Чтеца, который служил в церкви Кесарийской, делая переводы Писания на сирийский язык. Люди верили, что он обладал даром творить чудеса и исцелял больных.
Приметы погоды 5 декабря
Для начала — про народные приметы на 5 декабря в 2024 году о погоде.
- Если в этот день тепло — жди длинную, снежную зиму и холода.
- В костре разгорелась сажа — к пасмурной и снежной погоде.
- Если волки вышли из леса и подошли близко к селам, значит зима будет суровой и долгой.
- Морозный день, а вода в прорубки перетекает на лед — быть оттепели и мокрому снегу.
- Ворона летит близко к дому — к теплу.
- Гало вокруг луны сулило сильные морозы.
- Их же предвещал северный ветер.
Что можно делать 5 декабря
Говорилось, что после Прокопьева дня устанавливается хороший санный путь. В этот день на дорогах, которые прокладывались всеми жителями села, устанавливали вехи, указывающие путь. В конце дня, после окончания работ, устраивался праздник, на который приходили все жители села. Также люди ездили за дровами, делали сани, играли в снежки и катались с горок. Мужчины варили пиво, в эти дни также устраивались ярмарки и санные торги. К слову о пиве. Оно негативно влияет не только на состояние здоровья, но и, как выяснили исследователи, на рацион. Так, любители пива питаются хуже, чем ценители вина.
Этот день было принято проводить дома. Люди работали по хозяйству и занимались рукоделием. Также Прокопьев день считали подходящим для учебы. Говорилось, что 5 декабря родители должны помогать детям с уроками.
Также было принято отдавать малоимущим старые вещи. Люди верили, что все добро к щедрому человеку вернется втройне. Помимо этого, в доме воцарятся мир и покой. В Прокопьев день также старались прислушиваться к советам старших родственников. Считалось, что они помогут найти выход из сложной ситуации.
Вечером 5 декабря люди загадывали друг другу загадки и рассказывали сказки.
Что запрещено делать 5 декабря
В этот день было не принято делиться с соседями солью и сахаром. Говорилось, что иначе в доме пропадет счастье. Деньги тоже нельзя было одалживать — опасались, что это приведет к ссоре с тем, кто их занял.
Гостям 5 декабря не стелили хозяйское белье. Считалось, что это может привести к проблемам в семье. Также запрещалось совершать поездки. Для любовных дел дата считалась тоже неподходящей — советовали не признаваться в любви и не знакомиться. Те, кто уже был в отношениях, не говорили о смене статуса, например, о сватовстве или дате свадьбы. Люди верили, что это может привести к ссорам и расставанию.
5 декабря также рекомендовалось избегать незнакомых мест и людей. По поверью, в этот день не исключены обман и потеря крупной суммы.