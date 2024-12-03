Ледник Туэйтса: чем опасно разрушение ледника Судного дня и как его остановить?

Проблема таяния ледников последние десятилетия стоит особенно остро. Некоторые исследования и вовсе указывают на то, что этот процесс в некоторых регионах уже невозможно остановить. Так, в 2023 году британские ученые с помощью суперкомпьютера проанализировали, как принимаемые для борьбы с глобальным потеплением меры повлияют на состояние ледовых массивов, покрывающих западную часть Антарктиды. Ледниковый щит Западной Антарктиды особенно уязвим перед повышением среднегодовой температуры. Согласно отчету климатологов, вне зависимости от действий людей в ближайшие столетия произойдет коллапс ледяного щита. Как отмечает один из авторов исследования Кейтлин Нотен: «Если мы хотели бы сохранить его в первозданном виде, то нам нужно было начать бороться с изменением климата не сейчас, а многие десятилетия назад». Ученые также пришли к выводу, что в XXI веке температура моря Амундсена, к которому прилегает Западная Антарктика, будет расти в три раза быстрее, чем в других регионах Мирового океана. Как итог — таяние морских ледников, которые предотвращают полное разрушение.