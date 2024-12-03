Ледник Туэйтса: чем опасно разрушение ледника Судного дня и как его остановить?

Проблема таяния ледников последние десятилетия стоит особенно остро. Некоторые исследования и вовсе указывают на то, что этот процесс в некоторых регионах уже невозможно остановить. Так, в 2023 году британские ученые с помощью суперкомпьютера проанализировали, как принимаемые для борьбы с глобальным потеплением меры повлияют на состояние ледовых массивов, покрывающих западную часть Антарктиды. Ледниковый щит Западной Антарктиды особенно уязвим перед повышением среднегодовой температуры. Согласно отчету климатологов, вне зависимости от действий людей в ближайшие столетия произойдет коллапс ледяного щита. Как отмечает один из авторов исследования Кейтлин Нотен: «Если мы хотели бы сохранить его в первозданном виде, то нам нужно было начать бороться с изменением климата не сейчас, а многие десятилетия назад». Ученые также пришли к выводу, что в XXI веке температура моря Амундсена, к которому прилегает Западная Антарктика, будет расти в три раза быстрее, чем в других регионах Мирового океана. Как итог — таяние морских ледников, которые предотвращают полное разрушение.
Ледник Туэйтса же как раз является важным сегментом ледяного щита в Западной Антарктиде с самой длинной в мире границей соприкосновения с океаном протяженностью около 120 км. Эта колоссальная глыба льда расположена в море Амундсена: ее площадь составляет около 192 тыс. кв. км, что лишь немногим меньше площади острова Великобритания (около 209 тыс. кв. км).
Чем опасно обрушение ледника Судного дня?
Главная опасность его обрушения связана с повышением уровня Мирового океана. Этот процесс представляет серьезную угрозу для людей, особенно для жителей прибрежных регионов, в которых штормовые волны разрушают урбанистические постройки и могут стать причиной гибели местного населения. Как минимум повышение уровня моря провоцирует большие расходы на техническое обслуживание и ремонт городов.
Однако на этом проблемы не заканчиваются: увеличение числа и частоты наводнений усугубляет эрозию почвы, делая ее менее пригодной для строительства. Кроме того, приток океана приводит к загрязнению источников пресной воды, а они — ключевой фактор для обеспечения доступности питьевых ресурсов и устойчивого развития сельского хозяйства.
Другая проблема повышения уровня моря связана с разрушением сложившихся прибрежных экосистем, например мангровых лесов, коралловых рифов и соленых маршей (приливных болот), которые, в свою очередь, являются средой обитания для многочисленных представителей фауны. Согласно докладу ООН 2023 года, угроза нависла над жителями Китая, Индии, Бангладеш и Нидерландов, а также над жителями низменных прибрежных районов (их дом может и вовсе навсегда скрыться под водой). Например, небольшое государство Кирибати в Океании, расположенное на 33 коралловых островах-атоллах, может стать первым регионом планеты, который полностью утонет.
Однако основная проблема кроется даже не в этом: ледник Судного дня выступает своеобразной «пробкой», которая не позволяет всему Западно-Антарктическому ледяному щиту разрушиться. В результате его разрушения может рухнуть значительная часть всего ледяного щита, что спровоцирует повышение уровня Мирового океана на 3,3 м.
Как быстро тает ледник Туэйтса?
Сегодня ледник Судного дня продолжает таять: согласно подсчетам экспертов, ежегодно в Мировой океан с него поступает около 50 млрд т льда (на этот процесс приходится около 4% текущего ежегодного глобального повышения уровня моря). Причем из-за постоянного повышения среднегодовой температуры этот процесс продолжает ускоряться.
Согласно европейским исследованиям 2022 года, повышение среднегодовой температуры еще хотя бы на 1,5 °С среди прочих критических факторов изменения климата может спровоцировать окончательное разрушение ледника Туэйтса.
Помимо этого, в 2022 году ученые обнаружили доказательства того, что ледник Судного дня уже близок к разрушению: подводные наблюдения показали, что ледник Туэйтса постепенно отходит от морского дна. Снизу его подмывают теплые океанские течения, а из-за особенностей рельефа дна с каждым годом незащищенная, подверженная воздействиям плюсовых температур площадь увеличивается, что ускоряет таяние.
Исследования 2024 года и вовсе показали, что существовавшие в прошлом прогнозы могут быть ошибочными: если раньше ученые считали, что разрушение льда происходит в диапазоне 500 лет, новые данные свидетельствуют, что коллапс случится раньше, возможно, уже через 200 лет.
Как предотвратить катастрофу?
Несмотря на неутешительные прогнозы, однозначно утверждать о разрушении ледника Судного дня рано. Климатоги замечают, например, что регулярные мощные снегопады в Антарктике могут помочь частично восполнить потерю льда. Причем чем выше будет температура, тем больше снега будет поступать «на помощь» леднику.
Некоторые ученые считают, что минимизировать риски способна так называемая геоинженерия: они хотят использовать технологии, чтобы замедлить таяние ледника даже при условии постепенного повышения среднегодовой температуры.
В июле 2024 года международная группа ученых-гляциологов (гляциология — наука, изучающая лед) опубликовала доклад, в котором были предприняты первые попытки оценить перспективы технологического стороннего вмешательства для решения проблемы таяния льдов. И хотя эксперты не одобрили конкретных методов борьбы с проблемой, ученые подчеркнули важность создания серьезных научных исследований в области геоинженерии ледников. Специалисты также заметили, что начинать работу необходимо немедленно: им понадобится от 15 до 30 лет, чтобы окончательно определиться с тем, можно ли использовать принципы геоинженерии для безопасного решения кризиса таяния ледников. И хотя на практике геоинженерные проекты еще не применялись, варианты того, как люди могут защитить ледниковый щит Западной Антарктиды, уже существуют. Например, создание подводных «штор», которые выступили бы в качестве барьера между основанием ледника и теплыми течениями.
Однако эффект от применения подобной технологии трудно предсказать: велики риски негативных последствий, которые приведут к более глобальным проблемам. Кроме того, многие эксперты соглашаются с тем, что подобные меры не более чем «лечение симптомов», которые не помогут решить проблему раз и навсегда. Главная и по-настоящему действенная стратегия, которая поможет остановить разрушение ледника Судного дня, — остановить выбросы углекислых газов в атмосферу и стабилизировать среднегодовую температуру.
Мария Богрянова