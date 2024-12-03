Астрономы УрФУ отследят падение метеороида на Россию

«Ученые нашего университета отследят траекторию метеороида небольшого размера, который войдет сегодня в атмосферу Земли в 19:17 московского времени», — сообщил профессор УрФУ Виктор Гроховский.
Известно, что метеороид упадет на территории Якутии, между поселком Олекминск и Ленском.
Размер метеороида — около метра в диаметре. Ожидается, что он вызовет сильную вспышку в небе. Огненный шар будет быстро лететь с востока на запад, разбрасывая искры. Вспышку в небе будет видно на расстоянии 700 км от эпицентра. Ученые предполагают, что метеороид по большей части должен сгореть в атмосфере.
«Обнаружили его несколько часов назад. При входе в атмосферу будет очень яркая вспышка и, вероятно, даже будет слышен гул как от грома. До поверхности Земли может долететь несколько килограммов внеземного вещества в виде обгорелых камней, а если метеороид принадлежит редкому классу железно-никелевых малых тел Солнечной системы, то может долететь и 1/10 часть от первоначальной массы — около 5 тонн». — объяснил ЕАН астроном из УрФУ Владилен Санакоев.