Астрономы УрФУ отследят падение метеороида на Россию

«Обнаружили его несколько часов назад. При входе в атмосферу будет очень яркая вспышка и, вероятно, даже будет слышен гул как от грома. До поверхности Земли может долететь несколько килограммов внеземного вещества в виде обгорелых камней, а если метеороид принадлежит редкому классу железно-никелевых малых тел Солнечной системы, то может долететь и 1/10 часть от первоначальной массы — около 5 тонн». — объяснил ЕАН астроном из УрФУ Владилен Санакоев.