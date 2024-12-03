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На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7

БАНГКОК, 3 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано на острове Лусон. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Сейчас в Порт-Сент-Луси: +18° 6 м/с 36% 770 мм рт. ст. +20°
Источник: Reuters

По его данным, эпицентр располагался в 46 км к северо-востоку от города Лаоаг, где проживают около 111 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 70 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.