На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,7

По его данным, эпицентр располагался в 46 км к северо-востоку от города Лаоаг, где проживают около 111 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 70 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
БАНГКОК, 3 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано на острове Лусон. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 46 км к северо-востоку от города Лаоаг, где проживают около 111 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 70 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.