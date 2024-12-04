«Это всего 11-й случай на планете Земля»: уральский ученый об упавшем на планету астероиде

«Он уникален другим — тем, что впервые предсказанное за 10 часов место пришлось на Россию. Это всего 11-й случай на планете Земля. Засекли раньше, предсказали, где упадет, и все свершилось. Размер у него пограничный, около метра. Астрономы считают, что до метра — это метеороид, а свыше метра — астероид. У него как раз такая пограничная ситуация по размерам. Такие прилетают на Землю раз в месяц. А вот на Россию, да еще и который удалось предсказать — такое впервые», — добавил Гроховский.