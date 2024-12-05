Народные приметы на 6 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Девушкам на выданье в этот день не разрешалось есть еду, приготовленную дома — якобы в этом случае они еще год не смогут найти свою любовь. Также в Митрофанов день не разрешалось ходить не причесавшись. Опасались, что иначе судьба будет такой же запутанной, как волосы. Кстати, для их здоровья сейчас многие принимают коллаген. Однако он может вызвать тошноту, изжогу и прочее. Это может быть связано с гастритом, неудачным временем приема коллагена и другими факторами.