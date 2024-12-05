Народные приметы на 6 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день православные вспоминают Митрофана Воронежского и иеромонаха Серафима. Первый из них был епископом русской церкви, он вел строгую монашескую жизнь. Он оказывал поддержку царю Петру I — тот лично нес гроб на похоронах старца в 1703 году. Иеромонах Серафим Тьевар провел несколько лет жизни в исправительно-трудовых лагерях, где скончался в 1931 году. Оба были причислены к лику святых.
6 декабря также вспоминали князя Александра Невского. В этот день еще почитали военнослужащих и гадали на возвращение солдат со службы домой. Кроме того, в деревнях праздновали окончательное установление санного пути.
Приметы погоды 6 декабря
Для начала — про народные приметы на 6 декабря в 2024 году о погоде.
- Если ясный месяц — жди стужу.
- Солнце спряталось за тучи — к урагану.
- Если верхушки лиственных деревьев приобрели розовый оттенок, значит зима будет мягкой.
- Низкие облака на небе — к похолоданию.
- Луну окружили розовые или тусклые кольца — жди сильных морозов.
- Редкие облака — к холодной и ясной погоде.
- Если на закате облака подсветились и словно «горят» ярким светом — будет солнечно.
- Шум в небе сулит снегопад и метель.
- Солнечный и теплый день предвещал теплый июнь.
- Северный ветер и мокрый снег на 6 декабря — 6 июня будет ветрено, пройдет дождь.
- Красная луна — к снегопаду.
Что можно делать 6 декабря
В честь Александра Невского 6 декабря пекли специальные булочки, в одну из которых клали крест. Выпечку раскладывали по дому — на порог, на лавку, возле икон. Так люди гадали. Если булочка с крестом оказывалась на пороге, это означало, что мужчина скоро вернется со службы, если на лавке — пока возвращения ждать не стоит. Если булочка с крестом у икон — это к дурным новостям.
6 декабря также устраивали народные гуляния. Люди пекли пироги, варили пиво, играли, отмечая установление санного пути. Девушки часто гадали, чтобы узнать будущее. В этот день они собирались гадать на суженого. В чужом саду надо было сорвать веточку вишни и поставить в кладовке, где никто ее не увидит. Если она к Рождеству расцветет, это означало, что в том же году девушка выйдет замуж. Вечером вся семья собиралась за столом, звали друзей и соседей. Время проводили за трапезой, разговорами и играми.
Мастера начинали плести лапти — некоторые умельцы за день делали до пяти пар. Этим ремеслом занимались исключительно мужчины. Они учились плести лапти с ранних лет.
Что запрещено делать 6 декабря
6 декабря запрещалось надевать новую и неудобную обувь. Говорилось, что первая может привлечь в жизнь пустые хлопоты, а вторая привести к ссорам и скандалам с близкими.
Девушкам на выданье в этот день не разрешалось есть еду, приготовленную дома — якобы в этом случае они еще год не смогут найти свою любовь. Также в Митрофанов день не разрешалось ходить не причесавшись. Опасались, что иначе судьба будет такой же запутанной, как волосы. Кстати, для их здоровья сейчас многие принимают коллаген. Однако он может вызвать тошноту, изжогу и прочее. Это может быть связано с гастритом, неудачным временем приема коллагена и другими факторами.
Те, кто планировал в этот день какие-то денежные дела, старались не умываться простой водой. В нее обязательно добавляли капустный отвар на удачу.
Также запрещалось 6 декабря употреблять продукты животного происхождения — говорилось, что это к проблемам со здоровьем. Исключение делалось только для пожилых и детей.
В этот день было не принято много и громко говорить, по поверью, так можно спугнуть удачу и счастье.