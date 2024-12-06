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Народные приметы на 7 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

На каждый день можно найти целый ряд примет. Предлагаем узнать, какие из них касаются 7 декабря.

Айгуль Сабитова
Автор Погода Mail
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девочка лепит снеговика
Источник: РИА "Новости"

В народном календаре дата отмечена как день Катерины Санницы, его также называют Катеринин день, Катерина Женодавица. Православные 7 декабря вспоминают христианскую мученицу Екатерину Александрийскую, покровительницу брака и невест.

Приметы погоды 7 декабря

  • Ясный день 7 декабря — к холодной и снежной зиме.
  • Если звезды меньше обычного — к снегопаду.
  • Оттепель сулила морозы во второй половине декабря
  • Звездное небо предвещало обильный снегопад.
  • Если туман и оттепель с утра, значит холода придут раньше, чем обычно.
  • Коровы трясут задними ногами — к похолоданию.
  • Вокруг Луны появляются круги — придет мороз.
  • Оттепель, слякоть и туман — еще 10 дней холодов не будет.
  • Снег падает на сухую землю — к плохому урожаю.

Что можно делать 7 декабря

Утром в этот день люди отправлялись в церковь, брали с собой детей, престарелых родителей, бабушек и дедушек, так как считали, что Екатерина поможет во всех благих делах каждому, кто к ней обратится.

Пожилые просили здоровья, взрослые искали поддержки в семейных отношениях и воспитании детей, а молодежь просила удачи в личной жизни.

В ночь на 7 декабря девушки гадали, хоть православная церковь и не приветствовала такие обряды, особенно в пост. Они брали веточку яблони, клали под подушку и просили суженого прийти во сне.

Кроме того, на Руси с этой даты начинались гулянья на санях. Инициаторами зимней забавы становились молодожены, вступившие в брак осенью. С супругами гуляли и катались родственники. Также люди катались с горок, играли в снежки, лепили снежных баб. Незамужние девушки и холостые парни присматривались друг к другу, чтобы сыграть свадьбу после Рождества Христова. Вечером 7 декабря было принято гадать.

День старались провести в хорошем настроении. Говорилось, что вежливым и учтивым девушкам святая Екатерина подарит встречу со второй половинкой или скорое замужество. Мужчины в этот день просили святую даровать им трудолюбивую и верную жену.

Что запрещено делать 7 декабря

Теперь рассмотрим народные приметы на 7 декабря в 2024 году о запретах.

В этот день запрещалось браниться, ссориться, сердиться. Также в этот день на Руси старались не волноваться по пустякам, чтобы не разгневать святую. Замужние женщины в этот день старались не надевать новую обувь — якобы после этого муж мог изменить.

Также 7 декабря не ремонтировали износившиеся башмаки — говорилось, что они скоро опять придут в негодность.

В это время продолжается Рождественский пост, так что под запретом была любая пища животного происхождения. С утра не занимались уборкой. Опасались, что иначе можно вымести благополучие и достаток.

Не советовали также стирать, особенно своими руками. Говорилось, что таким образом можно перенять от одежды плохую энергетику. К слову, в современном мире стирку облегают специальные значки на одежде. Например, цифра в тазу означает максимальную температуру, при которой можно стирать изделие, рука в тазу — что стирать вещь можно только руками.

В Катеринин день нельзя было подметать пол — считалось, что есть риск нечаянно вымести из своего дома семейное благополучие и удачу.

Мужчинам не разрешалось делать дома ремонт, а женщинам — заниматься рукоделием, чтобы не потерять деньги. Из таких же опасений не занимались тяжелым физическим трудом.

Было не принято устраивать 7 декабря шумные веселья — продолжался Рождественский пост.

В этот день старались не засиживаться в гостях и засветло вернуться домой, чтобы не повстречать нечистую силу.