Солнце в Петербурге выманивает людей на улицу: смотрите, как ожил город

Зима не так часто радует солнечной погодой из-за постоянных осадков в виде снега. Тем не менее сегодня небо разъяснилось и позволило петербуржцам погулять под лучами солнца.
Пока одни гуляют по паркам, укутавшись в теплую одежду, другие бродят по улицам, любуясь видами Петербурга и снимая видео в честь хорошей погоды. Несмотря на то что уже наступил декабрь, на некоторых деревьях продолжают висеть зеленые листья, напоминая о теплом лете.
Ещё вчера, 3 декабря, город первые декабрьские снежинки, от которых сегодня осталось немного снега и гололед.
Как ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов, причиной солнечной погоды стал пришедший в город антициклон, который очистил небо. Из-за него температура понизится, и осадков практически не ожидается.