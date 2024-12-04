Солнце в Петербурге выманивает людей на улицу: смотрите, как ожил город

Пока одни гуляют по паркам, укутавшись в теплую одежду, другие бродят по улицам, любуясь видами Петербурга и снимая видео в честь хорошей погоды. Несмотря на то что уже наступил декабрь, на некоторых деревьях продолжают висеть зеленые листья, напоминая о теплом лете.