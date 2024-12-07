Народные приметы на 8 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Эта дата отмечена в народном календаре как Климентьев день, Клим Холодный. Считалось, что в этот день приходят северные ветры, сильные морозы, наступает суровая зима.
Приметы погоды 8 декабря
По приметам на Клима Холодного судили о погоде, которая будет летом.
- По поверью, если 8 декабря выпал снег, то оно будет дождливым, а в следующем году можно ждать хороший урожай.
- Последний предвещали также большие сугробы, которые образовывались к этому дню.
- Утром запели петухи — к скорому потеплению.
- Если на сухой траве появился иней — жди снегопад.
- Если птицы держатся ближе к домам — тоже к снегу.
- Дятел долго стучит по дереву — жди ненастье.
- Если сверху льда на реке выступила вода, то скоро потеплее.
- Небо затянуло пеленой — пойдет снег.
Что можно делать 8 декабря
Теперь расскажем про народные приметы на 8 декабря в 2024 году о том, что можно делать в этот день.
В этот день в старину люди собирались за столом и вместе ели, пели песни. Блюда были постными. Дела в этот день старались начинать натощак. Люди верили, что тогда все получится легко.
Также 8 декабря на морозе сушили выстиранное белье. Говорилось, что такая одежда принесет удачу и здоровье. В этот день еще старались проявлять сдержанность, сохранять спокойствие в общении с людьми.
День старались проводить в радости, быть бодрым и веселым. По поверью, здоровье после этого оставалось с человеком на весь следующий год.
Можно было заниматься рукоделием: вышивкой, вязанием, плетением. Женщины обязательно старались отдохнуть от домашних дел.
Что запрещено делать 8 декабря
Женщины старались не выходить в этот день из дома без особой надобности. Они опасались, что могут встретить волка. Вообще 8 декабря люди старались не выходить на улицу с наступлением темноты — якобы это сулило проблемы.
8 декабря запрещалось ругаться и злиться на мороз — говорилось, что это к проблемам. В целом в Климентьев день нельзя было ссориться, ругаться с начальниками и вмешиваться в чужие дела. Запрещалось слишком много есть, употреблять мясные и молочные продукты, пить алкоголь. Кстати, недавно исследователи рассказали, что поздний и слишком сытный ужин может привести к проблемам с сахаром в крови.
Также нельзя было в этот день торопиться с принятием решений. Говорилось, что поспешность может привести к неожиданным проблемам.
Нельзя было влезать в чужие дела. Говорилось, что такой помощью можно усилить существующие проблемы у других людей.