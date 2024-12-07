Народные приметы на 8 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

8 декабря запрещалось ругаться и злиться на мороз — говорилось, что это к проблемам. В целом в Климентьев день нельзя было ссориться, ругаться с начальниками и вмешиваться в чужие дела. Запрещалось слишком много есть, употреблять мясные и молочные продукты, пить алкоголь. Кстати, недавно исследователи рассказали, что поздний и слишком сытный ужин может привести к проблемам с сахаром в крови.