Кливия: уход за комнатным цветком в домашних условиях

«Вторая ошибка — это вытаскивание или вырывание детки из горшка. При отделении деток нужно и взрослую кливию вынуть из кашпо, освободить все корни от грунта (это лучше делать при сухом грунте). Затем надо очень аккуратно распутать и отделить все корни друг от друга, постарайтесь их не рвать, при этом детки отделятся сами. При таком щадящем способе отделения деток от маточника вы почти не травмируете юную корневую систему», — рекомендует Светлана Карчевская.