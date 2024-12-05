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В Магаданской области объявили экстренное предупреждение

Причиной стали сильный ветер с метелью.

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МАГАДАН, 5 декабря. /ТАСС/. Ветер местами до 17−22 м/с с метелью ожидается 6 декабря в нескольких муниципалитетах Магаданской области. Погода может спровоцировать коммунальные аварии и ДТП на дорогах региона, сообщили в пресс-службе пожарно-спасательного центра Магаданской области.

«6 декабря 2024 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в городе Магадане и сохраняется в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском муниципальных округах, связанных с повреждениями линий электропередач и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, образованием снежных заносов, дорожно-коммунальных служб, возникновением дорожно-транспортных аварий, заторов на перевалах, нарушениями автомобильного сообщения», — рассказали в центре.

В Колымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обозначили, что местами в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов ожидается северо-восточный ветер до 17−22 м/с с метелью. Также в Магадане ожидается сильный ветер до 15−20 м/с.