В Магаданской области объявили экстренное предупреждение

МАГАДАН, 5 декабря. /ТАСС/. Ветер местами до 17−22 м/с с метелью ожидается 6 декабря в нескольких муниципалитетах Магаданской области. Погода может спровоцировать коммунальные аварии и ДТП на дорогах региона, сообщили в пресс-службе пожарно-спасательного центра Магаданской области.
«6 декабря 2024 года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня в городе Магадане и сохраняется в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском муниципальных округах, связанных с повреждениями линий электропередач и линий связи, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, образованием снежных заносов, дорожно-коммунальных служб, возникновением дорожно-транспортных аварий, заторов на перевалах, нарушениями автомобильного сообщения», — рассказали в центре.
В Колымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обозначили, что местами в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов ожидается северо-восточный ветер до 17−22 м/с с метелью. Также в Магадане ожидается сильный ветер до 15−20 м/с.