В Магаданской области объявили экстренное предупреждение

В Колымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды обозначили, что местами в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов ожидается северо-восточный ветер до 17−22 м/с с метелью. Также в Магадане ожидается сильный ветер до 15−20 м/с.