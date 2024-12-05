Зимние заботы: Life.ru узнал, что обязательно нужно сделать на даче в декабре

«Не стоит забывать и о внутреннем состоянии дома. Если на ваших участках есть дачные хозпостройки или баня, зима — самое время для ревизии: укрепите крышу, проверьте систему отопления, если в строении планируется зимовать. Внимательное отношение к дому сэкономит немало сил и нервов в будущем, особенно когда холодная погода будет маячить на горизонте», — добавил Чаплин.