Народные приметы на 9 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день православная церковь празднует день освящения храма Георгия Победоносца. В народном календаре дата отмечена как Юрьев день, или день Егория Холодного. Интересно, что название народного праздника связано с православной церковью: Юрий и Егор — производные имени Георгий.
Приметы погоды 9 декабря
Для начала — про народные приметы на 9 декабря в 2024 году о погоде.
- Выпало много снега — к маю все растает и порастет травой.
- Если 9 декабря будет холодно — жди морозную зиму.
- Если недалеко от людского жилища воет волк, то скоро похолодает.
- Вода в колодце спокойная и без волнений, значит зима будет теплой и без сильных морозов и метелей. Если же слышен шум из колодца, то зима будет с сильными морозами, вьюгами и метелями.
- Если 9 декабря морозно, то 19 декабря будет еще холоднее и зима будет суровой. Если оттепель, то оттепелей будет много в течение зимы.
- Северный ветер — к сильным морозам.
- Старые овцы жадно едят перед бурей — к ненастью.
- Если до этого дня выпадет много снега, то к 6 мая скот будет пастись на молодой траве в полях.
- Если накануне 9 декабря появился иней, то в следующем году снег на полях растает к 6 мая.
- Во время мороза на речном льду выступает вода — к сильному потеплению и дождям.
- Большие бугры снега, сильный иней и замерзшая земля сулят хороший урожай.
- Ранние петухи предвещают скорое потепление.
Что можно делать 9 декабря
К 9 декабря было принято укреплять дом, так как после этой даты морозы становились все сильнее. Егория Зимнего считали заступником от волков. 9 декабря волки могли подойти к человеческому жилищу и украсть скот. В связи с этим появилась еще одна примета — люди старались остаться дома, чтобы быть в безопасности.
Женщины 9 декабря готовили выпечку в виде лошадей, а мужчины несли эти пироги на чистое поле, чтобы Егорий не обижал скот, и преподносили заступнику это угощение.
Те, кто отправлялся в дальнюю дорогу в этот день, старался заказать в церкви молебен и помолиться святому Георгию. Люди верили, что это принесет удачу в пути.
Также в этот день в кормушки животных клали угольки. Их предварительно зажигали и бросали в прорубь. Говорилось, что тогда животные будут здоровее и лучше перенесут холода. Также 9 декабря люди гасили долги. Опасались, что иначе весь следующий год придется жить в долгах и недостатке.
Что запрещено делать 9 декабря
В этот день наши предки старались не ругаться на своих близких, не обижать стариков и детей. Говорилось, что того, кто нарушит запрет, ждет суровое наказание в виде болезней. К слову, конфликты в семье — довольно распространенная вещь, и нужно знать, как правильно ругаться, чтобы ссоры не испортили дальнейшую жизнь.
Например, есть способы правильно выяснить отношения с мужем или женой при детях. Так, нужно обсуждать конкретные поступки, а не бросаться обвинениями.
Также 9 декабря старались не ездить в дальнее путешествие — якобы в дороге можно столкнуться с опасностью. Не принято было устраивать пиршества и пить алкоголь. По поверью, у нарушителей может появиться зависимость от спиртного. Кстати, недавно в Вологодской области предложили новый способ борьбы с алкоголизмом. Там предложили ограничить продажу детского шампанского и безалкогольного пива.
Советовали не употреблять кислые продукты. Согласно примете, тем, кто их попробует, может показаться, что зима длится вечность.
Нельзя было считать мелочь — говорилось, что есть риск потерять крупную сумму денег.
Тем, кто получил зарплату в этот день, нельзя было тратить деньги. Вся сумма должна была пролежать дома. Опасались, что иначе будет риск надолго остаться без денег. Запрещалось и давать кому-то в долг. Говорилось, что деньги не вернутся.