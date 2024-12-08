Народные приметы на 9 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В этот день наши предки старались не ругаться на своих близких, не обижать стариков и детей. Говорилось, что того, кто нарушит запрет, ждет суровое наказание в виде болезней. К слову, конфликты в семье — довольно распространенная вещь, и нужно знать, как правильно ругаться, чтобы ссоры не испортили дальнейшую жизнь.