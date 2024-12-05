Филодендрон: уход за комнатным растением в домашних условиях

Филодендроны завоевали сердца коллекционеров растений благодаря разнообразию форм листьев, неприхотливости в выращивании в комнатных условиях и способности украшать любое пространство круглый год. Если разбирать ботаническое описание растения, то это лазящая или кустовидная лиственная многолетняя культура с глянцевыми вечнозелеными кожистыми листовыми пластинами. Каждый вид филодендрона обладает уникальной формой и окраской листьев. Далее в статье вместе с экспертом разберем интересные факты выращивания, благоприятные факторы ухода для активного развития, а также подробно расскажем, как самостоятельно размножать эту тропическую культуру.
Что важно знать о домашнем растении филодендрон
Эта растительная культура родом из диких джунглей. Крупные и сочные листья филодендрона разнообразных форм и оттенков считают не только нарядными, так как они выполняют и полезную функцию для своих владельцев, эффективно очищая воздух и поглощая вредные вещества в помещении. Другие индивидуальные особенности тропического растения рассмотрим в таблице ниже.
|Название
|Считается, что название происходит от греческих слов phileo — «люблю» или «привязанность» и dendron — «дерево»
|Семейство растительной культуры
|Ароидные
|Род растения
|Филодендрон
|Место происхождения
|Центральная и Латинская Америка
|Развитие в диких условиях
|Филодендроны — это эпифиты, а именно лазящие растения, которые могут развиваться на стволах других растительных культур с помощью мощных и длинных воздушных корней
|Естественный климат для филодендрона
|Субтропики и тропики земного шара
|Открытие в мире ботаники
|В 1644 году растение было собрано для гербария Георгом Маргграфом
|Кто и когда описал классификацию растительной культуры
|Генрих Вильгельм Шотт в 1829 году описал классификацию филодендрона
|Максимальная высота филодендрона в комнатных условиях
|150—230 см
|Диаметр растения
|30—70 см
|Длительность декоративности растительной культуры
|Филодендрон считается многолетним вечнозеленым растением даже в домашних условиях
|Соцветие
|Соцветие филодендрона представляет собой нежно-белый початок, обернутый покрывалом (оттенки различны у разных видов культуры, что подчеркивает их уникальность). А также тропическое растение может выпускать от одного до одиннадцати таких соцветий одновременно (в зависимости от вида)
|Освещение
|Филодендрон предпочитает яркий, но рассеянный солнечный свет или полутень
|Влажность
|Поскольку филодендроны происходят из диких джунглей, они привыкли к высокой влажности воздуха. Чтобы тропическое растение чувствовало себя хорошо и активно развивалось, нужно поддерживать высокую влажность в помещении
|Оптимальная температура филодендрона в комнатных условиях
|Летом — +20…+25 °C, зимой — +14…+17 °C
|Полив
|Филодендрон — это влаголюбивая тропическая растительная культура, которая нуждается в частом равномерном поливе, еще желательно регулярно опрыскивать листья фильтрованной водой комнатной температуры
|Токсичность
|Сок филодендрона ядовит, поэтому работайте только в защитных перчатках
Виды и сорта растения филодендрон с фото
Род филодендронов отличается невероятным видовым разнообразием. На сегодняшний день известно около 900 видов этих растений, существенно отличающихся друг от друга по внешнему виду и другим признакам.
Филодендрон плющевидный (Philodendron hederaceum) — неприхотливый и самый распространенный вид филодендрона с ползучими тонкими и длинными стеблями. Сердцевидные, кожистые, темно-зеленые листья растения в длину до 10—15 см, а в ширину до 10 см. Единственное требование к условиям содержания этого тропического растения — обеспечение его опорой для вертикального роста.
Филодендрон гитаровидный (Philodendron panduriforme) — необычный вид филодендрона с темно-зелеными удлиненно-сердцевидными листьями, которые похожи на гитару. Растение может достигать 2,5—3 м в высоту, поэтому именно эта декоративно-лиственная культура станет эффектным украшением больших залов или просторных комнат.
Филодендрон бородавчатый (Philodendron verrucosum) — уникальный вид культуры с овально-сердцевидными листьями. Окраска листовых пластин темно-зеленая со светлыми прожилками, а нижняя часть листа малинового оттенка. Высота растения в домашних условиях не превышает 2,5 м. Филодендрон бородавчатый прекрасно чувствует себя как в обычном горшке на подоконнике, так и в более просторных условиях оранжереи. Это декоративное растение предпочитает влажную среду и не терпит сквозняков. При пересадке следует проявлять осторожность, так как корни у него довольно хрупкие.
Филодендрон краснеющий (Philodendron erubescens) — это лиановидное растение, которое имеет более тонкий стебель. Яйцевидно-щитовидные листья на черешках в длину до 15—20 см и в ширину до 10—15 см. Интересная особенность растения заключается в том, что молодые листья коричневато-красного оттенка, а зрелые листовые пластины — темно-зеленые с нежно-розоватыми краями.
Интересный факт: филодендрон Зелло (Philodendron selloum), еще можно встретить написание филодендрон Селло, сейчас считается разновидностью филодендрона Thaumatophyllum. Это древовидное растение с крупными зелеными листьями. Листовые пластины в длину до 80—90 см, а в ширину до 70 см. Листья стреловидные, дважды перисто-рассеченные, с четырьмя долями. Ствол растения полностью покрыт интересными светлыми пятнами. Благодаря своей эффектной декоративности тауматофиллум стал одним из наиболее востребованных растений для озеленения оранжерей и комнат.
Самые интересные сорта этой декоративно-лиственной культуры:
«Уайт Принцесс» — сорт отличается мясистым стеблем, который у основания становится древесным и приобретает темно-зеленый цвет с бордовым оттенком. Крупные сердцевидные листья с глянцевой поверхностью украшены пестрыми белыми и кремовыми пятнами.
«Блэк Кардинал» — этот сорт отличается крупными кустами с мясистыми стеблями, которые у основания становятся деревянистыми и приобретают темно-бордовый оттенок. Листья большие, ланцетные, с яркими прожилками. Молодые листья зеленые, со временем темнеют до красно-коричневого цвета.
«Голден Виолин» — это крупное кустовое растение высотой до 180 см. Характерной особенностью являются крупные, широкие листья продолговатой формы, напоминающие гитару. Глянцевая поверхность и длинные черешки придают листьям декоративность. Стебель растения мясистый, у основания одревесневает. Яркая желтая окраска листьев делает это растение особенно уникальным в коллекции.
«Дарк Лорд» — куст крупный, с бордовым стеблем и сердцевидными листьями. Листья крупные, глянцевые, с волнистым краем и длинными черешками. Окраска листьев меняется от темно-оранжевой до кроваво-красной и темно-зеленой с черным оттенком. Нижняя сторона листа темно-бордовая.
Уход за филодендроном в домашних условиях
Неприхотливость и выносливость — весомые аргументы в пользу этого вечнозеленого многолетнего растения. Далее подробно рассмотрим все основополагающие детали ухода за филодендроном.
Грунт и горшок
Оптимальной почвосмесью для филодендронов считается легкий, слабокислый субстрат (показатель pH примерно 5,5—6) с рыхлой структурой. Советуем обязательно подобрать влаго- и воздухопроницаемый грунт для растения.
Для здорового роста этой декоративно-лиственной культуры крайне важно обеспечить корневую систему постоянным доступом к влаге, питательным веществам и кислороду.
Для культивирования молодого растения необходимо подобрать прозрачный горшок, соответствующий объему корневой системы, и обязательно с дренажными отверстиями. По мере роста филодендрону потребуется пересадка в емкость большего размера. Для обеспечения оптимального воздухообмена и предотвращения застоя влаги на дно емкости рекомендуем аккуратно уложить дренажный слой (примерно 2—3 см).
«Филодендроны не стоит сажать в двойные горшки, использовать автополив и торф из пакета. Корням филодендрона воздух необходим больше, чем питание. Не стоит перегружать субстраты органическими компонентами, такими как биогумус, перегной, компост. Филодендронам необходим дышащий, легкий, структурный субстрат», — комментирует Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой», автор книги «Заклинатель комнатных растений».
Температура и освещение
Для достаточно быстрого роста филодендрона необходимо обеспечить ему постоянную температуру. Идеальный температурный режим в помещении для этого растения летом составляет +20…+25 °C, зимой — +14…+17 °C. В холодное время года температура в домашних условиях не должна опускаться ниже +12…+13 °C.
Советуем избегать резких перепадов температуры и прохладных сквозняков, так как они могут негативно сказаться на состоянии декоративно-лиственной культуры.
Филодендрон предпочитает яркое, но рассеянное освещение. Восточные и западные окна обеспечивают идеальный баланс света и тени для этого тропического растения, которое в диких условиях активно развивается под пышным пологом джунглей.
Прямые солнечные лучи могут негативно сказаться на внешнем виде декоративной культуры. Для активного развития филодендрона в зимний период советуем добавить досветку специальными фитолампами в течение 12—14 часов ежедневно.
Режим полива
Филодендроны относятся к влаголюбивым тропическим растениям. Рекомендуем увлажнять культуру мягкой отстоянной или фильтрованной водой комнатной температуры.
Оптимальный режим полива: обильный и равномерный (без переувлажнения и с просушкой верхнего почвенного субстрата) с весны по осень и умеренный в зимний период.
Влажность воздуха
Растения родом из влажных джунглей Центральной и Латинской Америки, поэтому привыкли к повышенной влажности. Чтобы создать комфортные условия для жизнедеятельности этой декоративной культуры, необходимо поддерживать в помещении влажный микроклимат.
Сухой воздух, особенно в отопительный период, негативно влияет на растение, вызывая измельчание листьев. Поэтому рекомендуем регулярно и тщательно опрыскивать филодендрон с помощью пульверизатора или ставить рядом увлажнитель воздуха.
Подкормка и удобрения
Для полноценного развития филодендронов советуем вносить весной или летом только комплексные минеральные удобрения, состав которых подобран специально производителем для декоративно-лиственных культур. Делать это нужно строго по инструкции.
Самостоятельное внесение различных удобрений (как органических, так и химических) без точного знания всех особенностей, а также без соблюдения правильных пропорций может привести к нарушению баланса питательных веществ в почве и, как следствие, к активному ухудшению состояния филодендрона.
«В качестве питания хороши минеральные подкормки под корень и по листу растения», — рекомендует Евгения Лисова.
Пересадка
Частота этого мероприятия зависит от возраста растения. Молодые экземпляры пересаживают ежегодно в связи с ростом корневой системы. А для взрослых растений этот процесс проводят с интервалом в три или четыре года, используют новый горшок.
При пересадке настоятельно рекомендуем сохранить земляной ком, чтобы не повредить корни филодендрона.
«После пересадки обязателен период адаптации: прозрачный пакет на растение — и в светлое, теплое место без перепадов температур (на две или три недели). Это обязательное условие всех пересадок филодендронов», — делится своим опытом Евгения Лисова.
Размножение комнатного растения филодендрон
Вегетативное размножение считается наиболее эффективным и распространенным способом размножения этой декоративно-лиственной культуры в комнатных условиях. Чаще всего в качестве специального посадочного материала используют верхушечные и стеблевые черенки. Далее подробно рассмотрим два потенциальных метода размножения филодендрона.
Черенками
Для размножения филодендрона черенками оптимальным периодом считается март или апрель. Растительный материал укореняют в фильтрованной воде или во влажном сфагновом мхе под пленкой, которая создает парниковый эффект (пленку надо будет несколько раз открывать, чтобы проветривать растения). После появления новых листьев молодые растения готовы к пересадке в индивидуальные горшки.
Семенами
Выращивание филодендрона из посевного материала — очень интересный и ответственный процесс, который требует терпения и соблюдения определенных условий в помещении. Абсолютно каждый этап работы — от подготовки семян до пикировки саженцев — играет важную роль в успешном выращивании этого тропического растения.
Этапы процесса:
1. Следует замочить семена на несколько часов или на сутки в растворе стимулятора роста для ускорения прорастания.
2. Острой иголкой аккуратно поцарапайте оболочку семян, чтобы они быстрее взошли.
3. Рекомендуем сажать семена поверхностно (максимальная заделка — 0,3—0,5 см) и использовать только влажный, легкий, слабокислый субстрат с рыхлой структурой для обеспечения хорошей аэрации будущих растений.
4. Создайте благоприятные тепличные условия с высокой влажностью воздуха, аккуратно накрыв емкость с посевами филодендрона прозрачным пакетом или стеклом. И обязательно регулярно (желательно каждый день) открывайте пакет или убирайте стекло, чтобы проветрить всходы.
5. Умеренно увлажняйте почвенный субстрат, чтобы он всегда был немного влажным.
6. После появления молодых растений постепенно нужно приучать саженцы к комнатным условиям, увеличивая время проветривания и снижая влажность воздуха.
7. Примерно через два месяца пересаживайте растения в отдельные прозрачные емкости, чтобы наблюдать за активным развитием корневой системы филодендрона.
«А для выращивания крупных и многолетних растений используйте только терракотовые или глазурованные горшки», — советует Евгения Лисова.
Болезни филодендрона
Чаще всего растение поражается корневой гнилью. Недостаточная дренажная способность субстрата считается одним из основных факторов, провоцирующих развитие корневых гнилей у филодендронов. Использование почвенных смесей с высокой степенью водопроницаемости позволяет минимизировать риск застоя влаги в корневой зоне и, как следствие, предотвратить развитие патогенной микрофлоры.
При первых симптомах заболевания настоятельно рекомендуем сократить полив, повысить температуру в помещении. Иногда требуется пересадка в свежий грунт. Но если корневая система филодендрона сильно поражена гнилью, то необходимо аккуратно промыть корни, удалить все поврежденные участки с помощью простерилизованных инструментов и присыпать срезы активированным углем. После такой процедуры декоративную культуру пересаживают в новый влаго- и воздухопроницаемый грунт.
Вредители филодендрона
Филодендроны, несмотря на свою экзотичность, часто привлекают различных насекомых-вредителей. Среди наиболее распространенных:
паутинный клещ, который питается соком листьев и оставляет после себя тонкую паутину;
щитовка, образующая на листьях коричневые бляшки;
мучнистый червец, выделяющий липкую росу и образующий ватообразные выделения в пазухах листьев;
трипсы, вызывающие появление серебристых пятен и черных точек на листьях филодендрона.
Для борьбы с такими злостными вредителями комнатных растений требуются специальные инсектициды. Народные средства, к сожалению, не обладают достаточной эффективностью для полного уничтожения этих насекомых и их многочисленных колоний. Все химические препараты настоятельно рекомендуем использовать только строго по инструкции производителя.
Основные проблемы при выращивании филодендрона
Это вечнозеленое многолетнее растение, которое отличается высокой устойчивостью к различным болезням. Однако при нарушении условий культивирования (тяжелый грунт, неправильное освещение, слишком обильный полив, низкая температура, низкая влажность воздуха) может подвергаться серьезным заболеваниям и поражаться вредными насекомыми.
|Тусклые листья (потеря декоративности листьев)
|Причина: недостаток освещения.
Решение: филодендрон предпочитает яркое, но рассеянное освещение. Переставьте растение на восточные и западные окна, так как именно там соблюдается идеальный баланс света и тени
|Растение начинает активно вянуть
|Причина: корневая гниль.
Решение: удалите все гнилые участки с помощью простерилизованных инструментов и присыпать срезы активированным углем, далее пересадите филодендрон в новый рыхлый почвенный субстрат
|Подсыхание кончиков листьев
|Причина: недостаточная влажность воздуха или недостаточный полив.
Решение: советуем нормализовать полив, а также увеличить влажность воздуха в помещении
|Коричневые и черные бляшки, тонкая паутина и липкий налет на листьях
|Причина: нашествие различных насекомых-вредителей.
Решение: определить вид насекомых, далее тщательно и многократно обработать листья филодендрона специальными химическими препаратами строго по инструкции производителя
Полезная информация о выращивании филодендрона в домашних условиях
1. Создайте легкий, слабокислый субстрат (показатель pH примерно 5,5—6) с рыхлой структурой для филодендронов.
2. Для активного развития декоративного растения необходимо обеспечить постоянную температуру в помещении. Благоприятный температурный режим летом составляет +20…+25 °C, зимой — +14…+17 °C.
3. Рекомендуем поливать тропическую культуру мягкой, отстоянной или фильтрованной водой только комнатной температуры. Обязательно избегайте переувлажнения грунта, так как корни филодендрона могут начать загнивать.
4. Для развития филодендронов используйте только минеральные удобрения, специально разработанные производителями для декоративно-лиственных растений.
5. Филодендрон при хороших условиях культивирования редко атакуется вредителями, но если нашествие произошло, то советуем своевременно определить вид насекомых, далее тщательно и многократно обработать растение специальными препаратами по инструкции производителя.
Эксперт: Евгения Лисова, профессиональный цветовод с 20-летним опытом, создатель группы ВКонтакте «Комнатные растения с Евгенией Лисовой», автор книги «Заклинатель комнатных растений»