Филодендрон: уход за комнатным растением в домашних условиях

Филодендрон гитаровидный (Philodendron panduriforme) — необычный вид филодендрона с темно-зелеными удлиненно-сердцевидными листьями, которые похожи на гитару. Растение может достигать 2,5—3 м в высоту, поэтому именно эта декоративно-лиственная культура станет эффектным украшением больших залов или просторных комнат.

Филодендрон бородавчатый (Philodendron verrucosum) — уникальный вид культуры с овально-сердцевидными листьями. Окраска листовых пластин темно-зеленая со светлыми прожилками, а нижняя часть листа малинового оттенка. Высота растения в домашних условиях не превышает 2,5 м. Филодендрон бородавчатый прекрасно чувствует себя как в обычном горшке на подоконнике, так и в более просторных условиях оранжереи. Это декоративное растение предпочитает влажную среду и не терпит сквозняков. При пересадке следует проявлять осторожность, так как корни у него довольно хрупкие.