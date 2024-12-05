Не будут расти. Три комнатных растения, которые надо досвечивать зимой

Но размещение у окна не всегда удобно. Во-первых, южных подоконников может не хватить всем желающим. Во-вторых, многие комнатные растения чувствительны к сквознякам и сухому воздуху от батарей. Поэтому растения приходится отодвигать вглубь комнаты. Там им будет тепло, но темно, и без дополнительного освещения они будут страдать.