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Не будут расти. Три комнатных растения, которые надо досвечивать зимой

Не все домашние цветы переносят зимние короткие дни, некоторым нужно устанавливать фитолампы, иначе растения могут пострадать.

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Источник: Shutterstock

Зимой нашим комнатным растениям не хватает света. Исключение составляют лишь те, что зимуют в прохладных условиях. Большинство же с удовольствием примет дополнительное освещение или переедет на южное окно.

Но размещение у окна не всегда удобно. Во-первых, южных подоконников может не хватить всем желающим. Во-вторых, многие комнатные растения чувствительны к сквознякам и сухому воздуху от батарей. Поэтому растения приходится отодвигать вглубь комнаты. Там им будет тепло, но темно, и без дополнительного освещения они будут страдать.

Проблему можно решить с помощью фитоламп, которые излучают свет красного, синего и белого цветов, имитируя солнечный свет. Такая подсветка обеспечивает растениям достаточное количество света для фотосинтеза и других важных процессов.

​Садовод Светлана Городецкая советует при выборе фитолампы обращать внимание на светодиодные или индукционные, которые подходят для жилых помещений. Также учитывайте мощность, размер и спектр свечения лампы.

​Драцена

Она требует умеренного полива и опрыскивания листьев. Летом драцену можно выносить на свежий воздух, но зимой ей требуется яркий свет. Если южное окно недоступно, используйте фитолампу для обеспечения необходимого освещения.

Без досвечивания драцена осенью и зимой практически не растет. Поэтому расположите лампу на расстоянии 50 сантиметров от горшка. Включайте на 12 часов в сутки.

​Орхидея

Эти экзотические цветы нуждаются в обильном свете для здоровья и цветения. При слабом освещении они перестают расти и цвести. Фаленопсис лучше всего размещать на южном подоконнике, но на других окнах ему понадобится дополнительное освещение.

Фитолампу следует размещать на расстоянии не менее 30 см от растения и включать на 10−12 часов в сутки. Соблюдайте регулярный режим освещения, включая лампу в одно и то же время, чтобы создать непрерывный «световой день» для орхидеи.

​Пилея

Пилея — представительница семейства крапивных, славится своим разнообразием и целебными свойствами. Она не только украсит ваш дом, но и очистит воздух от вредных микробов и наполнит его полезными веществами. Растет быстро и не доставляет особых хлопот, за исключением периода зимовки.

Пилее нравится прохладная зима, но в домашних условиях это не всегда возможно. Если температура слишком высокая или света недостаточно, она начинает вытягиваться, а пестролистные виды теряют свою яркую окраску и блеск. Поэтому лучше поставить пилею на южное окно или обеспечить ей дополнительное освещение на 10−12 часов в сутки.