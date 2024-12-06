Эксперт рассказал, надо ли убирать снег под плодовыми деревьями

В естественной среде снег создает надежный теплоизоляционный слой, защищающий корни от вымерзания при сильных морозах.
«При температуре воздуха минус двадцать градусов под толстым снежным покровом почва может сохранять температуру около нуля градусов, что критически важно для выживания корневой системы», — говорит Московенко.
Кроме того, весной талый снег обеспечивает деревья необходимой влагой для начала вегетационного периода.
Дело в том, что мыши способны прокладывать ходы даже в твердых материалах и при необходимости легко преодолеют уплотненный снег. В голодные периоды грызуны могут за считаные часы добраться до ствола дерева.
Поэтому наиболее надежный способ защиты — это использование специальных защитных материалов: матов, сетки или геотекстиля, которыми следует обматывать стволы деревьев до первых развилок ветвей.
Практический опыт садоводов подтверждает, что деревья в садах, где сохраняется естественный снежный покров всю зиму, демонстрируют лучшую выживаемость и более высокую урожайность. В Подмосковье известны случаи, когда при аномально холодных зимах именно обильный снежный покров спас плодовые деревья от гибели.
Снег играет важную роль и в накоплении питательных веществ. При таянии снега в почву попадают азотистые соединения, которые накапливаются в снежном покрове в течение зимы. Это естественное удобрение особенно ценно для плодовых деревьев весной, в период активного роста.
«Таким образом, снег под плодовыми деревьями следует сохранять в его естественном, рыхлом состоянии, обеспечивая природную защиту и питание растений. Для защиты от грызунов надо использовать специальные защитные материалы, а не методы уплотнения или удаления снега, которые могут навредить деревьям», — заключила Надежда Московенко.