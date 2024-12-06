Эксперт рассказал, надо ли убирать снег под плодовыми деревьями

«Таким образом, снег под плодовыми деревьями следует сохранять в его естественном, рыхлом состоянии, обеспечивая природную защиту и питание растений. Для защиты от грызунов надо использовать специальные защитные материалы, а не методы уплотнения или удаления снега, которые могут навредить деревьям», — заключила Надежда Московенко.