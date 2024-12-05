На севере Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7

Летом 2014 года в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,0 — сильнейшее за последние 25 лет на тот момент. Его эпицентр располагался в 6 км к северо-западу от города Американ-Каньон и в 9 км к югу от города Напа.