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На севере Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7

Объявлено предупреждение о цунами. Жителей прибрежных районов Калифорнии и Орегона попросили покинуть береговую линию и подняться на возвышенность.

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Источник: Paul Hanaoka/CC0

Землетрясение магнитудой 7,0 произошло на севере Калифорнии, объявлено предупреждение о цунами, сообщает Геологическая служба США.

Как пишет San Francisco Chronicle, толчки зафиксированы в районе залива Сан-Франциско. Жителям прибрежных районов Калифорнии и Орегона было разослано предупреждение: «Ряд мощных волн и сильных течений могут ударить по побережью рядом с вами. Вы в опасности. Уходите от прибрежных вод».

По данным Геологической службы, землетрясение произошло в 10:44 по местному времени (21:44 мск), эпицентр находился примерно в 10 милях (16 км) к юго-западу от округа Гумбольдт.

Цунами может достичь Сан-Франциско в 12:10 по местному времени, сообщили в Национальном центре предупреждения о цунами. В округе Гумбольдт включили сирены, жителей просят покинуть береговую линию и подняться на возвышенность.

В районе землетрясения эвакуируют школы, приостановлено движение метро. Эвакуация также объявлена в городе Беркли.

Через три минуты после землетрясения последовал толчок магнитудой 5,8 к северу от города Санта-Роза.

В среду в этом районе были зафиксированы толчки магнитудой 4,2 и 4,4.

Летом 2014 года в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,0 — сильнейшее за последние 25 лет на тот момент. Его эпицентр располагался в 6 км к северо-западу от города Американ-Каньон и в 9 км к югу от города Напа.

Летом 2019 года землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано в 196 км от Лос-Анджелеса, толчки ощущались в Лас-Вегасе. Оно стало сильнейшим на юге Калифорнии с 1994 года.