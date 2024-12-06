Виновата ли «злая собака», если защищает свой участок от соседских детей?

— В этой истории владельцы никак не нарушили требования федерального закона «Об ответственном обращении с животными», — говорит декан юридического факультета Финансового университета Гульнара Ручкина. — Дети самовольно зашли на частную территорию, ограждённую забором, на котором имелась предупреждающая табличка. Так что автор вопроса никому ничего не должен.