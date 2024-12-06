— В этой истории владельцы никак не нарушили требования федерального закона «Об ответственном обращении с животными», — говорит декан юридического факультета Финансового университета Гульнара Ручкина. — Дети самовольно зашли на частную территорию, ограждённую забором, на котором имелась предупреждающая табличка. Так что автор вопроса никому ничего не должен.
Виновата ли «злая собака», если защищает свой участок от соседских детей?
На заборе дома написано, что во дворе злая собака. Соседские дети забежали на участок без спроса, собака их спугнула лаем. Их родители грозят разборками. Разве они правы?