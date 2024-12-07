В Москве на выходных образуется снежный покров до 9 см

В своем Telegram-канале в пятницу, 6 декабря, специалист отметил, что во второй половине ночи субботы, 7 декабря, в столице начнется снег, который днем будет усиливаться. До 7 см снега выпадет за сутки, благодаря этому сформируется снежный покров. К вечеру его высота составит 3−6 см. Ожидаются кратковременные ухудшения видимости до 1−4 км. В ночное время столбики термометров опустятся до −3…-6 градусов, днем температура составит −1…-4 градуса.
В воскресенье, 8 декабря, снегопады продолжатся, прогнозируется еще до 12 мм осадков. Снежный покров повысится с 6 до 9 см, а это соответствует климатической норме конца первой декады декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва».
В Московской области на юге и востоке появится снежный покров высотой 2−7 см, на западе и севере региона ожидаются сугробы до 7−12 см, пишет сайт kp.ru. Также Тишковец не исключил адвективный туман с ухудшением видимости до нескольких сотен метров. На дорогах ожидается снежный накат, возможны гололедные явления. Столбики термометров в сумерках покажут −1…-4 градуса, днем — от 0 до −3 градусов.
За выходные в столице выпадет около 30% от всего положенного за месяц объема осадков. В понедельник, 9 декабря, они продолжатся в виде снега и мокрого снега. Ожидается, что выпадет еще 6 мм снега. В дневные часы будет около 0 градусов с вероятностью слабой оттепели.
Тишковец добавил, что образовавшийся в выходные снежный покров в Москве больше не растает и сохранится до Нового года, пишет «Москва 24».
6 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с НСН предупредил о новой фазе похолодания, которая начнется уже во вторник, к концу следующей недели морозы усилятся. Ожидаются морозы до −14 градусов.
В этот же день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал выпадение до 10 см снега в Москве к понедельнику.
Также 6 декабря подмосковных водителей предупредили об ухудшении погоды в ночь с пятницы на субботу. Дорожные службы постоянно мониторят ситуацию, чтобы вовремя проводить уборку и обрабатывать улицы ото льда, сообщает 360.ru.
5 декабря ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, что в Москве в выходные будет облачно и ветрено. По ее словам, очередной атлантический циклон обеспечит снегопад и вновь вернет погоду к оттепели, которая сохранится в начале следующей недели.