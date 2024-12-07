В Москве на выходных образуется снежный покров до 9 см

В своем Telegram-канале в пятницу, 6 декабря, специалист отметил, что во второй половине ночи субботы, 7 декабря, в столице начнется снег, который днем будет усиливаться. До 7 см снега выпадет за сутки, благодаря этому сформируется снежный покров. К вечеру его высота составит 3−6 см. Ожидаются кратковременные ухудшения видимости до 1−4 км. В ночное время столбики термометров опустятся до −3…-6 градусов, днем температура составит −1…-4 градуса.