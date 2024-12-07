Синоптики спрогнозировали снег и гололедицу в Москве 7 декабря

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от −1 до −3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −3.
В Московской области днем синоптики обещают от −1 до −6 градусов, ночью температура может упасть до −6.
Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 6−11 м/с.
Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 5 декабря спрогнозировала сильный снегопад в Москве в субботу, 7 декабря. После этого ожидается оттепель благодаря очередному атлантическому циклону, она сохранится в начале следующей недели, отметила синоптик.
Позднее, 6 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на ближайших выходных, 7 и 8 декабря, в Москве сформируется снежный покров высотой до 9 см. По его словам, за выходные в столице выпадет около 30% от всего положенного за месяц объема осадков.