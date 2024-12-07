Синоптики спрогнозировали снег и гололедицу в Москве 7 декабря

Позднее, 6 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на ближайших выходных, 7 и 8 декабря, в Москве сформируется снежный покров высотой до 9 см. По его словам, за выходные в столице выпадет около 30% от всего положенного за месяц объема осадков.