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Синоптики спрогнозировали снег и гололедицу в Москве 7 декабря

Облачно, снег, гололедица и местами гололед такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 7 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Олбани: -6° 2 м/с 73% 756 мм рт. ст.
Источник: belta.by

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от −1 до −3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −3.

В Московской области днем синоптики обещают от −1 до −6 градусов, ночью температура может упасть до −6.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 6−11 м/с.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова 5 декабря спрогнозировала сильный снегопад в Москве в субботу, 7 декабря. После этого ожидается оттепель благодаря очередному атлантическому циклону, она сохранится в начале следующей недели, отметила синоптик.

Позднее, 6 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на ближайших выходных, 7 и 8 декабря, в Москве сформируется снежный покров высотой до 9 см. По его словам, за выходные в столице выпадет около 30% от всего положенного за месяц объема осадков.