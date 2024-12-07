Метеоролог рассказала, какой будет погода в Москве на следующей неделе

По словам синоптика, уже в понедельник, 9 декабря, в Москве прогнозируется оттепель, которая продолжится и во вторник, 10 декабря. Однако ожидать таяния снега не стоит — потепление не повлияет на выпавший покров. Кроме того, в первые дни грядущей недели атмосферное давление будет выше климатической нормы.