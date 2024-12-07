Метеоролог рассказала, какой будет погода в Москве на следующей неделе

По словам синоптика, уже в понедельник, 9 декабря, в Москве прогнозируется оттепель, которая продолжится и во вторник, 10 декабря. Однако ожидать таяния снега не стоит — потепление не повлияет на выпавший покров. Кроме того, в первые дни грядущей недели атмосферное давление будет выше климатической нормы.
— Температура воздуха в понедельник и во вторник в ночные часы будет около нуля градусов, а дневная температура приблизится к отметке ноль — плюс 2 градуса, — отметила Позднякова.
Метеоролог также рассказала, что в ближайшие выходные в Московском регионе ожидаются снегопады.
Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что глобальное потепление оказывает свое влияние на все климатические процессы. Так, в ближайшие годы зима сократится на полторы недели.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ожидает, что предстоящая зима на территории европейской части России будет отличаться неоднородностью: частыми сменами оттепелей и периодов сильных морозов.