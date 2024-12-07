Прогноз головной боли: ждать ли магнитную бурю 8 декабря

Магнитные бури могут быть причиной головной боли
Специально для тех, чье здоровье активно реагирует на изменения космической погоды, URA.RU публикует прогноз геомагнитной активности на воскресенье, 8 декабря.
Откуда берутся магнитные бури
Магнитные бури рождаются не на Земле, а в космосе. Причина возмущений в геополе нашей планеты — вспышки на Солнце, которые вызывают мощные порывы солнечного ветра. Когда этот ветер достигает магнитного поля Земли, в нем возникают беспокойства, которые фиксируют приборы и ощущают на себе люди.
Как почувствовать, что началась магнитная буря
Многие люди могут безошибочно определить начало магнитной бури по, казалось бы, беспричинно начавшимся головной боли, слабости, скачкам артериального давления и болям в суставах. Все это свидетельствует о наличии метеозависимости, то есть болезненной реакции организма на изменения земной или космической погоды.
Как составляют прогноз магнитных бурь
В арсенале науки есть более точные способы прогнозирования грядущих магнитных бурь. Чтобы выяснить, когда в геомагнитном поле Земли возникнут возмущения, астрофизики ведут наблюдения за активностью Солнца и оценивают параметры стремящихся к нашей планете солнечного ветра. Потом эти данные анализируют и составляют прогноз. Таким образом удается предсказать магнитные бури на срок до 27 дней.
Будет ли магнитная буря 8 декабря
Геомагнитная активность в первую неделю декабря не выходила за рамки нормы. В этот период астрофизики Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН ни разу не фиксировали магнитных бурь.
По оценкам ученых, вероятность возникновения бури 8 ноября тоже невелика — всего 5%. Шанс на образование сильного магнитного шторма еще ниже — 1%.
Значение Kp-индекса (с его помощью оценивают геомагнитную активность) в воскресенье не превысит трех единиц. Минимальное значение для магнитной бури — 5 баллов.
Ждать ли магнитных бурь в следующие дни декабря
По прогнозу астрофизиков РАН, настоящих магнитных бурь в декабре 2024 года быть не должно, но периоды, когда магнитосфера будет возбужденной, все-таки ожидаются. Возмущения будут наблюдаться в течение целых пяти дней — в промежуток с 10 по 13 декабря, а также 19 декабря. В эти дни значение Kp-индекса будет находиться на отметке около четырех единиц.
Как помочь себе во время магнитных бурь
Магнитные бури — не время для героизма. В такие дни метеозависимым людям не следует ставить трудовые рекорды или активно заниматься спортом. В периоды геомагнитных возмущений стоит особенно тщательно планировать свой день: вовремя ложиться спать, выделять время для отдыха, прогулок и легкой разминки. В случае серьезного недомогания нужно незамедлительно обращаться к врачу.