Прогноз головной боли: ждать ли магнитную бурю 8 декабря

По прогнозу астрофизиков РАН, настоящих магнитных бурь в декабре 2024 года быть не должно, но периоды, когда магнитосфера будет возбужденной, все-таки ожидаются. Возмущения будут наблюдаться в течение целых пяти дней — в промежуток с 10 по 13 декабря, а также 19 декабря. В эти дни значение Kp-индекса будет находиться на отметке около четырех единиц.