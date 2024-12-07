Эксперт оценил вероятность полного таяния льда в Арктике

«Сделана добросовестная модельная оценка…, речь не идет о том, что Арктика растает. Речь идет о том, что с вероятностью 3% в один из дней сентября 2027 года или несколько позже в Арктике практически не будет льда. Это достаточно гипотетическое построение», — сказал Кокорин.