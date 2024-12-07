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Эксперт оценил вероятность полного таяния льда в Арктике

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. С вероятностью 3% в сентябре 2027 года или нескольких следующих лет может наступить день, когда в Северном ледовитом океане практически не будет льда, однако о том, что Арктика растает полностью и навсегда, речи не идет, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

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Источник: Reuters

Ранее ученые Гётеборгского университета представили исследование, согласно которому существует риск, что ледяной покров в Арктике из-за изменения погодных условий полностью растает летом, это может произойти до 2030 года, возможно, уже в 2027.

«Сделана добросовестная модельная оценка…, речь не идет о том, что Арктика растает. Речь идет о том, что с вероятностью 3% в один из дней сентября 2027 года или несколько позже в Арктике практически не будет льда. Это достаточно гипотетическое построение», — сказал Кокорин.

Он отметил, что в третьем оценочном докладе Росгидромета об изменениях климата, опубликованном два года назад, такая вероятность оценивалась в 5%, но для 2030-х годов.

Летний период в Арктике длится с мая по сентябрь.