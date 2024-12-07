Составляем схему грядок на будущий год: что с чем садить, чтобы хорошо росло

Картофель дачница считает непривередливой культурой, готовой ужиться с любым соседом. Лучшими считаются бобы, шпинат и фасоль, которая, как мы уже знаем, защищает от полосатого жука. При этом она обогащает землю азотом, влияющим на количество и качество урожая.



— Несколько лет назад колорадский жук буквально атаковал мою картофельную плантацию. Казалось, не оставит ни одного листочка… В борьбе особо не помогли даже спецсредства, не говоря о народных рецептах. На следующий год соседка посоветовала мне посадить рядом с картофелем кориандр или бархатцы. Конечно, насекомые на ботве разгуливали, но масштабы бедствия были незначительными, — улыбается Елена Никитина. — С той поры каждый сезон прибегаю к этому лайфхаку, и, надо сказать, картофельный урожай не перестает радовать.



Лук, по словам огородницы, прекрасно сочетается с морковью: культуры защищают друг друга от вредителей. Так, морковка отпугивает луковую муху, а лук — морковную. За счет компактности порей можно высадить в междурядьях свеклы, огурцов и даже клубники.



— Свекла положительно влияет на редис и салат, а также капусту всех без исключения видов. А вот в соседстве с кукурузой и петрушкой растет плохо. Морковке будет комфортно рядом с горохом и шпинатом. А вот поблизости с укропом сажать не советую, зелень будет ее угнетать, — говорит огородный эксперт. — Кстати, дыни и арбузы, которые сегодня можно встретить почти у каждого второго дачника, будут дружить с подсолнухами. Они будут служить «громоотводами», привлекающими внимание птиц — любителей полакомиться семечками. Те же, в свою очередь, будут параллельно уничтожать насекомых-вредителей, пожирающих арбузно-дынную ботву. Эти культуры можно высаживать на одной грядке, у них примерно одинаковые требования к условиям выращивания, так что особых хлопот не предвидится.



При формировании посадок учитываем особенности корневой системы растения, которые не должны вступать в конфликт друг с другом. Также не забываем про питательные потребности культур: сколько микро- и макроэлементов потребуется соседям. Если один овощ неприхотлив, ему нужно не так много, то другой, соседний с ним, может оказаться чересчур «прожорливым».