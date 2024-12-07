Составляем схему грядок на будущий год: что с чем садить, чтобы хорошо росло

К примеру, картофель дружит с кукурузой и капустой, а перцу лучше всего рядом с луком. Елена Никитина из Гомеля рассказывает о совмещенных посадках и делится секретами насчет овощей-компаньонов.
Томат подружился с морковкой
Высаживая на огороде растения, нужно учитывать не только что здесь росло ранее, но и какие культуры поселятся рядом на весенне-летний период. К примеру, одна из главных причин поиска подходящего соседа для томатов — это рост урожайности, а еще дефицит места и защита от вредителей.
— Моя бабушка частенько говорила: «Помидоры любят морковь». Причем речь о ранних сортах, которые можно посадить рядом с томатами, поскольку убирать морковный урожай нужно до того, как кусты разрастутся и начнут занимать пространство, — отмечает Елена Федоровна и уточняет: хоть морковка не отпугивает насекомых и не предотвращает болезни, ее глубокие корни рыхлят землю, поэтому вода вместе с питательными веществами легче и быстрее доходит до корневой системы помидоров.
Бобовые культуры, а именно фасоль и горох, обогащающие грунт азотом, обычно совмещают с посадками разных овощей, в том числе и томатов. Защитой от жуков послужит спаржа. Причем урожай они дают в разное время года, поэтому их совмещение сэкономит место на грядке.
Лук и чеснок, пожалуй, самые мощные растения на огороде, успешно отпугивающие насекомых-вредителей. Особенно эффективно борются с тлей и паутинным клещом. Если посадить вокруг томатной грядки лук, он защитит от слизней. Еще одним популярным трио считается базилик, чеснок и томаты.
Помимо овощей, отличными компаньонами для помидоров станут цветы, а также пряные травы.
— Календула или ноготки отпугнут червей, которые зачастую наносят большой вред посадке. Бархатцы спасут от почвенных нематод и белокрылки, — перечисляет собеседница и отмечает, что классическое сочетание томата и базилика работает как на тарелке, так и на грядке. — Этот дуэт — враг мух и томатных червей, а еще привлекает на огород полезных насекомых, которые тоже ведут борьбу с вредителями.
В качестве мульчи наш эксперт советует использовать ароматную мяту. Она не просто повысит иммунитет растений, улучшив вкус плодов, но и защитит от муравьев и прочих насекомых.
— На огороде, как и в жизни, соседи могут оказаться мало приятными. Правда, на грядке вы всегда можете это быстро исправить, — улыбается Елена Никитина. — Например, помидоры должны расти как можно дальше от картофеля. Обе эти культуры — семейства пасленовых, поэтому подвержены одинаковым болезням. Да и колорадский жук не прочь полакомиться томатной ботвой. Кукуруза также несовместима с помидорами, потому что червь буквально обожает оба эти растения. Тормозит рост и развитие также соседство с белокочанной капустой.
Кто у перца в компаньонах?
Если говорить о перце, то, по мнению огородника-любителя, удачная комбинация посадки усилит его вкус и аромат. Рядом с ним лучше всего высаживать растения, которым нужны схожие условия выращивания: тенистая или солнечная сторона, режим полива, виды и частота подкормок. Так, острый и болгарский перцы прекрасно себя чувствуют на солнце, а значит, рядом нужно поселить те овощи, которые нуждаются в достаточном количестве света.
— Надежный компаньон перца — баклажан, с которым у него схожие агротехнические требования. Оба растения любят тепло и обилие света. У них одинаковый режим полива и подкормки, что в разы упрощает уход за культурами, — поясняет Елена Федоровна. — Дружит перец и с томатами. Условия для них нужны одни и те же, правда, помидорам требуется больше притока свежего воздуха, так что если растите овощи в теплице, то чаще проветривайте. Их соседу это не помешает.
С кем еще подружатся перцы, так это с огурцами, луком и морковью. А вот с белокочанной и брюссельской капустой, а также брокколи болгарский товарищ точно не уживется рядом. Также не рекомендуется по соседству высаживать фасоль и бобы.
— Зачастую перцы поражаются грибковыми болезнями, и если овощ посадить, скажем, рядом с абрикосовым деревом, то недуг может одолеть и ваш сад, — отмечает собеседница, утверждая, что перец также может навредить вкусу некоторых овощей. — Не сочетается в посадке со свеклой и картофелем. Последний, к примеру, слишком уж прожорлив — поглощает все минералы и витамины, будет «объедать» любые соседние культуры.
Баклажаны отлично себя чувствуют среди кустовой фасоли, которая отпугнет от них колорадского жука. Также «синенькие» хорошо растут рядом с горохом и шпинатом. Не лучшее соседство — с томатами, огурцами и, конечно же, картофелем. Отлично складываются «взаимоотношения» белокочанной капусты с сельдереем, который защищает ее от земляных блошек, нашествие которых может привести к гибели всей посадки.
Картофель любому соседу рад
Картофель дачница считает непривередливой культурой, готовой ужиться с любым соседом. Лучшими считаются бобы, шпинат и фасоль, которая, как мы уже знаем, защищает от полосатого жука. При этом она обогащает землю азотом, влияющим на количество и качество урожая.
— Несколько лет назад колорадский жук буквально атаковал мою картофельную плантацию. Казалось, не оставит ни одного листочка… В борьбе особо не помогли даже спецсредства, не говоря о народных рецептах. На следующий год соседка посоветовала мне посадить рядом с картофелем кориандр или бархатцы. Конечно, насекомые на ботве разгуливали, но масштабы бедствия были незначительными, — улыбается Елена Никитина. — С той поры каждый сезон прибегаю к этому лайфхаку, и, надо сказать, картофельный урожай не перестает радовать.
Лук, по словам огородницы, прекрасно сочетается с морковью: культуры защищают друг друга от вредителей. Так, морковка отпугивает луковую муху, а лук — морковную. За счет компактности порей можно высадить в междурядьях свеклы, огурцов и даже клубники.
— Свекла положительно влияет на редис и салат, а также капусту всех без исключения видов. А вот в соседстве с кукурузой и петрушкой растет плохо. Морковке будет комфортно рядом с горохом и шпинатом. А вот поблизости с укропом сажать не советую, зелень будет ее угнетать, — говорит огородный эксперт. — Кстати, дыни и арбузы, которые сегодня можно встретить почти у каждого второго дачника, будут дружить с подсолнухами. Они будут служить «громоотводами», привлекающими внимание птиц — любителей полакомиться семечками. Те же, в свою очередь, будут параллельно уничтожать насекомых-вредителей, пожирающих арбузно-дынную ботву. Эти культуры можно высаживать на одной грядке, у них примерно одинаковые требования к условиям выращивания, так что особых хлопот не предвидится.
При формировании посадок учитываем особенности корневой системы растения, которые не должны вступать в конфликт друг с другом. Также не забываем про питательные потребности культур: сколько микро- и макроэлементов потребуется соседям. Если один овощ неприхотлив, ему нужно не так много, то другой, соседний с ним, может оказаться чересчур «прожорливым».