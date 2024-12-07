В Ирландии из-за шторма «Дара» без света остались почти 400 тыс. человек

По всей стране отменены запланированные на субботу праздничные мероприятия. Об отмене своих субботних программ объявила администрация Королевского ботанического сада Кью в Лондоне, Большого Виндзорского парка, рождественских ярмарок в Борнмуте, Плимуте, Эксетере, Брайтоне, свои двери закрыли все столичные королевские парки, в том числе Гайд-парк, Сент-Джеймсский парк, Кенсингтонские сады. Не состоится и несколько футбольных матчей, в том числе так называемое Мерсисайдское дерби между клубами «Эвертон» и «Ливерпуль» в рамках 15 тура английской Премьер-лиги.