В Ирландии из-за шторма «Дара» без света остались почти 400 тыс. человек

По информации метеорологической службы республики, в некоторых регионах страны, например, в графстве Голуэй, отмечались порывы ветра скоростью до 141 км/ч. Из некоторых мест поступают сообщения о рухнувших деревьях и перекрытых для автомобильного движения трассах. С серьезными перебоями осуществляется железнодорожное и автобусное сообщение.
В аэропорту Дублина отменено несколько авиарейсов — практически все, которые должны были вылетать в соседнюю Великобританию, которая также не осталась в стороне от шторма «Дара». Наивысший красный уровень угрозы в связи с погодными условиями сохраняется в Уэльсе, людям рекомендуется не выходить на улицу, воздержаться от использования транспорта.
Обрыв линий электропередачи привел к тому, что без света оказались 55 тыс. домов в Уэльсе, на юго-западе Англии и в графстве Западный Мидлендс.
По всей стране отменены запланированные на субботу праздничные мероприятия. Об отмене своих субботних программ объявила администрация Королевского ботанического сада Кью в Лондоне, Большого Виндзорского парка, рождественских ярмарок в Борнмуте, Плимуте, Эксетере, Брайтоне, свои двери закрыли все столичные королевские парки, в том числе Гайд-парк, Сент-Джеймсский парк, Кенсингтонские сады. Не состоится и несколько футбольных матчей, в том числе так называемое Мерсисайдское дерби между клубами «Эвертон» и «Ливерпуль» в рамках 15 тура английской Премьер-лиги.