В Гидрометцентре спрогнозировали мокрый снег и гололедицу в Москве 8 декабря

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от −2 до 0 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −4.
В Московской области днем синоптики обещают от −4 до +1 градуса, ночью температура может упасть до −6.
Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5−10 м/с.
Атмосферное давление составит 758−759 мм ртутного столба.
Ранее, 6 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в течение выходных, 7 и 8 декабря, в Москве сформируется снежный покров высотой до 9 см. По его словам, за эти дни в столице выпадет около 30% от всего положенного за месяц объема осадков.