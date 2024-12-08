В Гидрометцентре спрогнозировали мокрый снег и гололедицу в Москве 8 декабря

Ранее, 6 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в течение выходных, 7 и 8 декабря, в Москве сформируется снежный покров высотой до 9 см. По его словам, за эти дни в столице выпадет около 30% от всего положенного за месяц объема осадков.