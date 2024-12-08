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В Гидрометцентре спрогнозировали мокрый снег и гололедицу в Москве 8 декабря

Облачно, осадки в виде снега и мокрого снега, местами сильные, гололедица и местами гололед — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 8 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Олбани: 3 м/с 59% 753 мм рт. ст.
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от −2 до 0 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −4.

В Московской области днем синоптики обещают от −4 до +1 градуса, ночью температура может упасть до −6.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 5−10 м/с.

Атмосферное давление составит 758−759 мм ртутного столба.

Ранее, 6 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в течение выходных, 7 и 8 декабря, в Москве сформируется снежный покров высотой до 9 см. По его словам, за эти дни в столице выпадет около 30% от всего положенного за месяц объема осадков.