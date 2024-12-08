В Красноярске резко похолодает до −18. Публикуем прогноз погоды на неделю

Новая рабочая неделя начнется с резкого похолодания. Уже в 9 утра 9 декабря столбики термометров покажут −10 градусов. К полудню воздух остынет до −11, такая же погода будет днем. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 4 м/с. Синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. В тёмное время суток ожидается 17 градусов со знаком минус.
Во вторник еще похолодает — по прогнозу −13 градусов днем и −18 ночью. Осадков также не ожидается. В среду холод сохранится. Метеорологи прогнозируют −12 градусов утром и днем. Ночью столбик термометра опустится до −17. В четверг будет чуть теплее. По прогнозу днем до −7. Ночью до −12, ожидается небольшой снегопад.
В пятницу немного потеплеет, до −2 днем и −7 в темное время суток, при этом будет сильный ветер с порывами до 10 метров в секунду и идти снег. Выходные предстоят относительно теплыми, до −1 прогнозируют синоптики днем и 4 градуса мороза ночью. Осадков не предвидится. В воскресенье стоит ждать −4 утром и до −5 днем, ночью обещают −7.