В Красноярске резко похолодает до −18. Публикуем прогноз погоды на неделю

В пятницу немного потеплеет, до −2 днем и −7 в темное время суток, при этом будет сильный ветер с порывами до 10 метров в секунду и идти снег. Выходные предстоят относительно теплыми, до −1 прогнозируют синоптики днем и 4 градуса мороза ночью. Осадков не предвидится. В воскресенье стоит ждать −4 утром и до −5 днем, ночью обещают −7.