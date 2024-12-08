На Солнце зафиксировали две сильнейшие вспышки за день

«8 декабря в 12:06 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка X2.3. Ранее в этот день в 01:15 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3917 (S07E27) зарегистрирована вспышка M3.2», — говорится в сообщении.