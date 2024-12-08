1 ложка на 1 литр — и спатифиллум цветет без остановки: выпустит свои «белые паруса»

Спатифиллум очень любит разнообразные подкормки и благодарит своих хозяев за это пышным цветением. Однако покупать постоянно специальные средства не всегда экономно, поэтому опытные цветоводы выявили полезные свойства для растений у более дешевых и доступных средств.