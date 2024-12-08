1 ложка на 1 литр — и спатифиллум цветет без остановки: выпустит свои «белые паруса»

Спатифиллум очень любит разнообразные подкормки и благодарит своих хозяев за это пышным цветением. Однако покупать постоянно специальные средства не всегда экономно, поэтому опытные цветоводы выявили полезные свойства для растений у более дешевых и доступных средств.
Таким является касторовое масло. Если развести одну ложку касторки в одном литре воды, то получится шикарная смесь для «женского счастья». Важно, чтобы масло перемешалось с водой и получился однородный состав. Для этого тщательно встряхните раствор.
Проводить подкормку касторовым маслом нужно один раз в месяц. Полейте спатифиллум получившимся раствором и ждите результатов. Они не заставят себя долго ждать — практически сразу вы заметите положительное влияние: увеличится количество цветоносов, зеленая масса станет вышнее.
Дело в том, что в касторке содержится большое количество питательных для растений веществ. К тому же, оно обеззараживает почву и предотвращает появление гнили.