Власти Москвы объяснили появление комаров на снегу

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Одиночные комары, которых заметили на снегу в Москве, не являются признаком скорого потепления, поэтому не стоит убирать далеко пуховики, рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
«Вчера Москву накрыла снежная волна. Самые внимательные могли заметить, что на образовавшихся сугробах вопреки холодам сидят малоподвижные одиночные комары. Это не признак скорого потепления, как может показаться. Есть виды насекомых, которые остаются активными даже в холодное время года. Одни из таких — зимние или снежные комары», — сообщается в Telegram-канале департамента.
В ведомстве рассказали, что в сильные морозы такие комары не встречаются, но их можно заметить в солнечный день при небольшом минусе. Длинные лапы помогают им держаться подальше от снега и не переохлаждаться.
«В отличие от обычных комаров, их зимние собратья не пьют кровь и совсем не питаются во взрослом возрасте. Они проживают свою короткую жизнь и размножаются за счет энергии, накопленной в стадии личинки. Так что пуховики далеко не убираем, продолжаем утепляться», — говорится в сообщении.