Власти Москвы объяснили появление комаров на снегу

«В отличие от обычных комаров, их зимние собратья не пьют кровь и совсем не питаются во взрослом возрасте. Они проживают свою короткую жизнь и размножаются за счет энергии, накопленной в стадии личинки. Так что пуховики далеко не убираем, продолжаем утепляться», — говорится в сообщении.