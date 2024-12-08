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У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,1

У побережья северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1.

Сейчас в Олбани: +2° 5 м/с 51% 745 мм рт. ст. -1°
Источник: © РИА Новости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в воскресенье у побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 8 декабря в 21.24 (13.24 мск). Эпицентр находился в Охотском море в 86 километрах северо-западнее курильского острова Матуа. Очаг подземных толчков располагался на глубине 291 километр», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, землетрясение ощутили в городе Северо-Курильске на острове Парамушир силой до 3 баллов. Такие данные привели специалисты местного гидрометеопоста.