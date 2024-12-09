Вильфанд: в трех округах РФ температура выше нормы на 8−14 градусов

В то же время на западе Якутии температурный фон будет находиться в диапазоне минус 25 градусов ночью и минус 20 днем во второй половине недели. Также во второй половине недели температура повысится на 10−13 градусов в регионах Западной Сибири, а именно в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. Ночная температура в этих регионах будет около минус 10−13 градусов, а дневная — минус 6−8. По словам Вильфанда, такие резкие перепады температуры объясняются тем, что антициклон движется дальше и уходит из Западной Сибири.