Вильфанд: в трех округах РФ температура выше нормы на 8−14 градусов

«В Ямало-Ненецком автономном округе температура в ближайшие два дня будет на 10−12 градусов выше нормы. В Якутии, Бурятии и Забайкальском крае — на 8−10 градусов выше нормы. Затем мощный очаг [тепла] в среду будет захватывать весь северо-запад Сибири и южную половину Якутии, температура превысит норму на 10−12 градусов. Очень тепло начиная со среды будет в Магаданской области и особенно на Чукотке, там на 12−14 градусов температура выше нормы уже долго, туда доходит атлантическое воздействие и теплые воздушные массы Тихого океана», — сказал он.
Метеоролог добавил, что на Чукотке во второй половине недели ночные температуры будут около минус 15−18 градусов, дневные — от минус 10 до минус 13, «но будут эпизоды, когда температура будет повышаться до нулевой отметки за счет влияния вот этих двух воздушных масс». Теплее обычного и на Колыме — показатель на 8 градусов выше нормы.
В то же время на западе Якутии температурный фон будет находиться в диапазоне минус 25 градусов ночью и минус 20 днем во второй половине недели. Также во второй половине недели температура повысится на 10−13 градусов в регионах Западной Сибири, а именно в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях. Ночная температура в этих регионах будет около минус 10−13 градусов, а дневная — минус 6−8. По словам Вильфанда, такие резкие перепады температуры объясняются тем, что антициклон движется дальше и уходит из Западной Сибири.