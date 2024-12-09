Реки России начали уходить под лед

По-другому обстоят дела в Сибири. Так, власти Бурятии приняли решение перевести более 80 тысяч школьников на дистанционное обучение в связи с аномально теплой погодой в регионе. «В связи с аномально теплой погодой на дистант частично перешли Мухоршибирский, Тарбагатайский, Иволгинский, Прибайкальский районы и полностью город Улан-Удэ. Всего на очные занятия сегодня не выйдут 77 СОШ, более 80 тысяч учеников», — говорится в сообщении.