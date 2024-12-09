В небе над Свердловской областью появились столбы света

Жители Свердловской области вечером 8 декабря заметили в небе необычное явление. Столбы света повисли в ночном небе — оптический эффект заметили и сфотографировали в Нижнем Тагиле.
— Вот такая красота была сегодня видна на Тагилстрое! Световые столбы «пронзили» небо Тагила, — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».
Явление, именуемое световыми столбами, представляет собой вертикальную полосу света. Оно формируется в условиях низких температур и высокой влажности в моменты восхода или заката Солнца. Свет от небесного тела преломляется в ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе, из-за чего создается визуальное явление.