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В небе над Свердловской областью появились столбы света

Завораживающее атмосферное явление в небе над Нижним Тагилом запечатлели горожане.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 62% 758 мм рт. ст. +7°
Источник: соцсети

Жители Свердловской области вечером 8 декабря заметили в небе необычное явление. Столбы света повисли в ночном небе — оптический эффект заметили и сфотографировали в Нижнем Тагиле.

— Вот такая красота была сегодня видна на Тагилстрое! Световые столбы «пронзили» небо Тагила, — передает слова очевидца telegram-канал «Инцидент Нижний Тагил».

Явление, именуемое световыми столбами, представляет собой вертикальную полосу света. Оно формируется в условиях низких температур и высокой влажности в моменты восхода или заката Солнца. Свет от небесного тела преломляется в ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе, из-за чего создается визуальное явление.