В небе над Свердловской областью появились столбы света

Явление, именуемое световыми столбами, представляет собой вертикальную полосу света. Оно формируется в условиях низких температур и высокой влажности в моменты восхода или заката Солнца. Свет от небесного тела преломляется в ледяных кристаллах, взвешенных в воздухе, из-за чего создается визуальное явление.