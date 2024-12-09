2024 год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений и первым годом, когда средняя температура будет более чем на 1,5°С выше доиндустриального уровня. Об этом пишет The Guardian.
Согласно данным Европейского союза по изменению климата Copernicus, средняя глобальная температура земной поверхности в ноябре была на 1,62°C выше, чем до массового сжигания ископаемого топлива, которое привело к глобальному потеплению. А средняя температура за год составит 1,60 °C, что превысит рекорд, установленный в 2023 году, — 1,48°C.
Специалисты также утверждают, что, вероятно, выбросы СО2, нагревающие планету, продолжат расти, несмотря на обещание стран отказаться от ископаемого топлива. Однако выбросы все же должны сократиться на 45% к 2030 году, чтобы была возможность ограничить повышение температуры 1,5°С.
Климатический кризис уже привел к усилению экстремальных погодных явлений по всему миру. По данным исследовательского института страховой компании Swiss Re, экономический ущерб, наносимый экстремальными погодными условиями, растёт. Согласно статистике, предполагаемые экономические потери в 2024 году выросли на 6% (до 320 миллиардов долларов), что на 25% выше среднего показателя за предыдущие 10 лет.
Вероятно, потери будут расти по мере изменения климата. «Поэтому адаптация является ключевым фактором, а защитные меры, такие как дамбы, плотины и шлюзы, в десять раз эффективнее с точки зрения затрат, чем восстановление», — заявили в Swiss Re.
Ранее Вильфанд заявил, что лето 2024 года стало самым жарким в истории.