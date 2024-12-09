2024 год может стать самым жарким за всю историю

Согласно данным Европейского союза по изменению климата Copernicus, средняя глобальная температура земной поверхности в ноябре была на 1,62°C выше, чем до массового сжигания ископаемого топлива, которое привело к глобальному потеплению. А средняя температура за год составит 1,60 °C, что превысит рекорд, установленный в 2023 году, — 1,48°C.