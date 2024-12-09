Лучшие сорта картофеля: рейтинг топ-15 по вкусу и советы по выращиванию

Народная мудрость гласит: «На вкус и цвет товарищей нет», поэтому у каждого огородника и потребителя есть своя любимая картошка. Оценить и описать вкус картофеля довольно сложно, тем не менее есть сорта, которые заслужили всеобщее признание и по праву считаются лучшими. Мы расскажем, от чего зависит вкус клубней и какие сорта, на наш взгляд, могут возглавить рейтинг самой вкусной картошки.
Выбирая картофель на посадку, опытные садовники ориентируются не только на количество и величину клубней, но и на их вкус после приготовления — варки, жарки, запекания.
Топ-15 лучших по вкусовым качествам сортов картофеля
Вкус картофеля — довольно субъективный критерий, и, по словам доктора сельскохозяйственных наук Станислава Мальцева из ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А. Г. Лорха», к которому мы обратились за разъяснениями, представляет собой сочетание ощущений от пяти рецепторных систем, отвечающих за восприятие соленого, горького, сладкого, кислого и умами (переводится с японского как «пикантный»). «Эти параметры вкуса зависят от биохимических показателей клубней: содержания крахмала, белка, сахарозы, редуцирующих сахаров, нитратов, витаминов, формирующихся в процессе выращивания и определяющихся в значительной степени типом почвы и ее гранулометрическим составом», — пояснил эксперт.
Несмотря на субъективность вкусовых ощущений, мы все-таки решили отобрать сорта картофеля, которые, по сравнению с другими, обладают исключительно приятным вкусом и пользуются наибольшим успехом у обычных огородников, дачников и просто потребителей картофеля. В нашем рейтинге только столовые сорта, которые на порядок вкуснее технического, кормового и универсального картофеля, так как предназначены именно для употребления в пищу.
1. «Беллароза»
Этот столовый сорт картофеля многие считают одним из самых вкусных. Он выведен немецкими селекционерами в 2006 году и славится среди аграриев и простых огородников крупными клубнями. Первые клубни можно подкапывать уже на 45-й день после появления всходов. На одном кусте вырастает 7—15 крупных картофелин.
Сорт отличается высокой крахмалистостью, он идеально подходит для жарки и приготовления картошки фри, из отварных клубней получается по-настоящему воздушное пюре.
Характеристики
|Рекомендованные регионы
|Северо-Западный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Уральский
|Цвет кожицы / среза
|Розовый / светло-желтый
|Назначение
|Универсальное, особенно вкусен в жареном и запеченном виде, в супах
|Срок созревания
|Ранний (50—70 дней)
|Урожайность, Ц/га
|300—550
|Вес клубней, г
|100—120
|Форма клубней
|Овально-округлые
|Крахмал, %
|12—16
|Кусты
|Рослые, компактные, прямостоячие, с красно-фиолетовыми цветками
Плюсы и минусы
Плюсы:
Хорошая для раннего сорта лежкость (до 98%).
Высокая товарность (82—99%).
Дружное созревание.
Клубни не водянистые.
Сорт годится для любых видов термообработки.
Устойчивость к неблагоприятным погодным условиям
Высокий иммунитет к раку, парше, нематодам.
Нетребовательность к грунтам.
Минусы:
Может поражаться фитофторозом.
Клубни расположены некомпактно — их легко повредить при копке.
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2. «Ред Скарлетт»
Популярный голландский сорт, который устойчив к засухам и хорошо растет в южных регионах. Он особенно хорош в жареном виде и очень востребован в общепите. Клубни плотные, слабомучнистые. На одном кусте формируется 10—11 клубней. Сорт выведен в 2000 году.
У этого сорта очень привлекательные красновато-розовые клубни, они не только вкусны, но и устойчивы к механическим повреждениям.
Характеристики
|Рекомендованные регионы
|Северо-Западный, Западно-Сибирский, Центральный, Нижневолжский, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Дальневосточный
|Цвет кожицы / среза
|Красный / сливочно-желтый
|Назначение
|Запекание, жарка, пюре, салаты, рагу
|Срок созревания
|Ранний (70—80 дней)
|Урожайность, Ц/га
|270—700
|Вес клубней, г
|60—125
|Форма клубней
|Удлиненно-овальные
|Крахмал, %
|10—15
|Кусты
|Полупрямые с толстыми побегами фиолетового цвета и лиловыми цветками
Плюсы и минусы
Плюсы:
Высокий иммунитет к вирусам.
Хорошо переносит засуху.
Высокая урожайность.
Привлекательный вид клубней.
Урожай хорошо хранится (до 10 месяцев).
Можно использовать для получения двойного урожая.
Минусы:
Повышенная чувствительность к гербицидам.
Плохо переносит жару.
Куст картофеля требует обработки от фитофторы и парши.
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3. «Голубизна»
Очень вкусный отечественный сорт с рассыпчатыми клубнями. Выведен в 1993 году. На одном кусте созревает 10—13 клубней. У них прекрасные вкусовые качества, особенно в пюре и запеканках.
Картофель быстро разваривается, кремовая мякоть его клубней при варке сохраняет цвет, не темнеет.
Характеристики
|Рекомендованные регионы
|Для средней полосы России — от Центрального до Северо-Кавказского региона
|Цвет кожицы / среза
|Золотисто-бежевый / нежно-кремовый
|Назначение
|Универсальное
|Срок созревания
|Среднепоздний (90—110 дней)
|Урожайность, Ц/га
|500
|Вес клубней, г
|95—115
|Форма клубней
|Овальная
|Крахмал, %
|17—19
|Кусты
|Среднерослые, полупрямостоячие, пышные и компактные
Плюсы и минусы
Плюсы:
Картофель хорошо хранится.
Сорт имеет генетический иммунитет к картофельному раку.
Высокая засухоустойчивость.
Минусы:
Наблюдается деформация клубней при засухе.
Переувлажнение вызывает дуплистость.
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4. «Королева Анна»
Этот нетребовательный столовый сорт немецкой селекции появился на рынке только в 2015 году, но уже успел войти в лидеры рейтинга популярности. С одного куста собирают примерно 6—16 клубней.
Универсальный сорт, очень вынослив, а его клубни годятся на все случаи жизни, их используют для приготовления салатов, супов и гарниров.
Характеристики
|Рекомендованные регионы
|Все регионы России, кроме Северного, Нижневолжского и Дальневосточного
|Цвет кожицы / среза
|Светло-желтый / желтый
|Назначение
|Универсальное (жарка, салаты, пюре и т. д.)
|Срок созревания
|Среднеранний (80—90 дней)
|Урожайность, Ц/га
|110—310
|Вес клубней, г
|85—105
|Форма клубней
|Овальная
|Крахмал, %
|14
|Кусты
|Мощные и раскидистые, листья крупные и темные, цветки белые
Плюсы и минусы
Плюсы:
Клубни выровнены по размеру и массе.
Высокая устойчивость к неблагоприятной погоде.
Хорошо переносит переувлажнение.
Нетребовательность к грунтам и уходу.
Отличная лежкость.
Минусы:
Может поражаться фитофторозом.
Долго и недружно всходит.
Невысокая устойчивость к засухе.
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5. «Пикассо»
Необычный пятнистый сорт, в котором высокая товарность сочетается с прекрасным вкусом. Клубни у этого голландского картофеля низкокрахмалистые, неразваривающиеся, они особенно хороши в нарезке, их используют для салатов, гарниров, рагу. На одном кусте вырастает 17—20 клубней. В Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, сорт включен в 1995 году.
Этот картофель способен расти даже на самых бедных грунтах, а его клубни отличаются нежной текстурой.
Характеристики
|Рекомендованные регионы
|Центральный и Центрально-Черноземный
|Цвет кожицы / среза
|Желтый с розовыми пятнами / кремовый
|Назначение
|Универсальное
|Срок созревания
|Поздний (110—140 дней)
|Урожайность, Ц/га
|190—320
|Вес клубней, г
|100—120
|Форма клубней
|Округло-овальные
|Крахмал, %
|10—12
|Кусты
|Высокорослые и раскидистые, с толстыми стеблями и крупными темно-зелеными гофрированными листьями
Плюсы и минусы
Плюсы:
Устойчивость к засухе и жаре.
Нетребовательность к условиям произрастания.
Возможна высадка без проращивания.
Высокий иммунитет к раку и нематодам.
Клубни хорошо хранятся, не прорастают, не вянут.
Минусы:
Может поражаться фитофторозом ботвы.
Крупные клубни склонны к растрескиванию.
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6. «Невский»
Этот проверенный отечественный сорт выведен советскими селекционерами в 70-х годах прошлого века. Его клубни имеют классический вкус, не развариваются. Это бесспорный эталон для супов, гарниров, салатов.
Клубни у этого сорта покрыты многочисленными розовыми глазками, при варке этот картофель не рассыпается, поэтому подходит для приготовления супов и салатов.
Характеристики
|Рекомендованные регионы
|Все регионы страны
|Цвет кожицы / среза
|Светло-бежевый / кремовый
|Назначение
|Универсальное
|Срок созревания
|Среднеранний (75—90 дней)
|Урожайность, Ц/га
|380—600
|Вес клубней, г
|90—130
|Форма клубней
|Вытянуто-округлая
|Крахмал, %
|10—15
|Кусты
|Густые и невысокие, с белыми цветками
Плюсы и минусы
Плюсы:
Неприхотливость в уходе.
Стабильная урожайность.
Засухоустойчивость.
Отличная лежкость (клубни не прорастают до мая).
Иммунитет к картофельному раку и гнилям.
Устойчивость клубней к повреждениям.
Минусы:
Склонность к поломке ростков.
Может поражаться фитофторозом и паршой.
Неустойчив к нематодам.
На вкус клубней сильно влияет качество почвы, он может быть мыльным.
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7. «Ривьера»
Популярный голландский сорт столового назначения выведен в 2013 году и имеет минимум недостатков. На кусте вырастает в среднем 8—12 клубней. Огородники говорят, что клубни «Ривьеры» наиболее вкусны, если выкопать их в максимально ранние сроки.
Клубни у этого сорта очень устойчивы к механическим повреждениям. Из отварного картофеля получается очень вкусное пюре.
Характеристики
|Рекомендованные регионы
|Центральный, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Нижневолжский
|Цвет кожицы / среза
|Нежно-желтый / кремовый
|Назначение
|Универсальное
|Срок созревания
|Ранний (45—55 дней)
|Урожайность, Ц/га
|220—310
|Вес клубней, г
|150—200
|Форма клубней
|Овальная или овально-округлая
|Крахмал, %
|11,5—16
|Кусты
|Среднерослые, полупрямостоячие или раскидистые
Плюсы и минусы
Плюсы:
Хорошо переносит засуху.
Высокая урожайность.
Неприхотливость в уходе.
Отличная лежкость.
Минусы:
Может поражаться паршой и фитофторой.
Требовательность к грунтам.
Дороговизна семенных клубней.
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8. «Колобок»
Сорт российской селекции для промышленного и любительского выращивания. У него клубни средней рассыпчатости, они одинаково хороши для жарки и пюре. Картофель «Колобок» выведен в 2005 году.
Сорт отличается некрупными клубнями, которые рекомендуется использовать для приготовления супов, салатов, картошки фри и варки в мундире. Мякоть клубней хоть и становится при термообработке рыхлой, но прекрасно сохраняет форму.
Характеристики
|Рекомендованные регионы
|Центральный и Центрально-Черноземный
|Цвет кожицы / среза
|Желтый / желтый
|Назначение
|Универсальное
|Срок созревания
|Среднеспелый (85—100 дней)
|Урожайность, Ц/га
|125—225
|Вес клубней, г
|90—120
|Форма клубней
|Округлые (бугристые)
|Крахмал, %
|11,4—13
|Кусты
|Кусты среднерослые, умеренно раскидистые, с крупными белыми цветками
Плюсы и минусы
Плюсы:
Устойчивость к жаре и засухе.
Хорошо хранится.
Сорт имеет иммунитет к картофельному раку и альтернариозу.
Минусы:
Из-за раскидистого гнезда велика вероятность повреждения клубней во время копки.
Низкая устойчивость к фитофторе.
Требовательность к составу грунта.
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9. «Скарб»
Этот столовый сорт белорусской селекции выведен в 2005 году. Его гладкие клубни при варке не темнеют и не развариваются. Этот сорт широко используют для приготовления чипсов, картошки фри, салатов, он также хорош для жарки.
Клубни у этого картофеля с очень мелкими глазками. Они подходят не только для кулинарии, но и для промышленной переработки.
Характеристики
|Рекомендованные регионы
|Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Уральский
|Цвет кожицы / среза
|Желтый / светло-желтый
|Назначение
|Универсальное
|Срок созревания
|Среднеспелый (80—100 дней)
|Урожайность, Ц/га
|500
|Вес клубней, г
|150—250
|Форма клубней
|Овальные
|Крахмал, %
|11—18
|Кусты
|Среднерослые, полупрямостоячие, с белыми цветками
Плюсы и минусы
Плюсы:
Хорошая лежкость.
Стабильно высокая урожайность.
Устойчивость к засухам.
Минусы:
Плохо переносит переувлажнение.
Восприимчивость к фитофторозу.
Неравномерность всходов и цветения.
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10. «Жуковский»
Этот столовый сорт российской селекции выведен в 1993 году и очень популярен у наших огородников. Благодаря длинным, расползающимся столонам клубни картофеля «Жуковский» можно извлекать из почвы, не прибегая к копке.
У этого картофеля выровненные клубни с небольшими глазками и белая, плотная мякоть со слегка сладковатым вкусом.
Характеристики
|Рекомендованные регионы
|Все регионы страны
|Цвет кожицы / среза
|Нежно-розовый / белый
|Назначение
|Для жарки, салатов
|Срок созревания
|Ранний (40—60 дней)
|Урожайность, Ц/га
|450
|Вес клубней, г
|100—120
|Форма клубней
|Округлая
|Крахмал, %
|10—12
|Кусты
|Среднерослые, с мелкими листьями и лиловыми цветками
Плюсы и минусы
Плюсы:
Куст хорошо переносит затенение.
Неприхотливость.
Засухоустойчивость.
Иммунитет к раку, парше и нематоде.
Минусы:
Клубни немного водянистые.
Плохо переносит переувлажнение.
При долгом хранении и перезревании ухудшается вкус.
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11. «Ариэль»
Сорт выведен в 2021 году российскими селекционерами. Его клубни при варке не темнеют, сохраняя красивый сливочно-желтый оттенок. На одном кусте созревает 10—15 клубней.
Этот картофель имеет по-настоящему приятный насыщенный вкус. Клубни при резке и варке не темнеют, сохраняют красивый сливочно-желтый оттенок.
Характеристики
|Рекомендованные регионы
|Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский
|Цвет кожицы / среза
|Желтый / кремовый
|Назначение
|Универсальный (варка, жарка, запекание, добавление в салаты и т. д.)
|Срок созревания
|Среднеранний (70—80 дней)
|Урожайность, Ц/га
|450
|Вес клубней, г
|150—180
|Форма клубней
|Овальная
|Крахмал, %
|16—18
|Кусты
|Среднерослые, полупрямостоячие
Плюсы и минусы
Плюсы:
Сильный иммунитет к гнилям, парше, картофельному раку и фитофторе.
Картофель хорошо хранится.
Высокая урожайность.
Нетребовательность к минеральным удобрениям
Минусы:
Дорогой посадочный материал
Плохо растет на суглинистых грунтах.
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12. «Цыганка»
Столовый сорт народной селекции для выращивания в личных хозяйствах (для промышленных масштабов не рекомендуется). Появился этот картофель в результате скрещивания сортов «Голубой Дунай» и «Черный Барон».
Клубни с бело-кремовой мякотью и маленькими вкраплениями фиолетового оттенка. Не темнеют при резке и имеют на редкость нежную и маслянистую консистенцию.
Характеристики
|Рекомендованные регионы
|Центральный и Южный
|Цвет кожицы / среза
|Фиолетовый / белый или светло-кремовый
|Назначение
|Варка, запекание
|Срок созревания
|Ранний или среднеранний (70—90 дней)
|Урожайность, Ц/га
|250
|Вес клубней, г
|100—130
|Форма клубней
|Овальная
|Крахмал, %
|12—14
|Кусты
|Среднерослые, компактные, раскидистые, с голубыми цветками
Плюсы и минусы
Плюсы:
Привлекательный и необычный внешний вид клубней.
Хорошая урожайность.
Не вырождается.
Минусы:
Требовательность к поливам
Много мелких клубней.
Неоднородность размера картофелин при сборе урожая.
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13. «Гала»
Сорт выведен немецкими селекционерами и в Госреестр РФ внесен в 2008 году. Его вкус дегустаторы оценивают на пять баллов. Клубни при варке не развариваются, поэтому идеально подходят для приготовления салатов. В Германии в 2010 году он получил звание «Картофель года».
Клубни этого картофеля сохраняют привлекательный вид после варки, не меняя цвет мякоти.
Характеристики
|Рекомендованные регионы
|Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский
|Цвет кожицы / среза
|Золотисто-желтый / насыщенно-желтый
|Назначение
|Универсальное (жарка, салаты, варка)
|Срок созревания
|Среднеранний (75—80 дней)
|Урожайность, Ц/га
|200—260
|Вес клубней, г
|70—140
|Форма клубней
|Овально-удлиненная
|Крахмал, %
|10—13
|Кусты
|Среднерослые, полупрямостоячие, с белыми цветками
Плюсы и минусы
Плюсы:
Сорт имеет иммунитет к фитофторе.
Высокая товарность клубней
Минусы:
Требует плодородных почв.
При неблагоприятных условиях дает мелкие клубни.
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14. «Адирондак»
Необычный американский сорт с фиолетовой (пурпурной) мякотью, которая сохраняет свой цвет даже после варки. Из его клубней получаются фиолетовые чипсы.
Клубни у этого сорта имеют очень необычный и привлекательный внешний вид. В отварном виде их можно использовать в качестве кулинарного декора.
Характеристики
|Рекомендованные регионы
|Все регионы страны
|Цвет кожицы / среза
|Ярко-фиолетовый / пурпурный
|Назначение
|Жарка и запекание
|Срок созревания
|Среднеспелый (90—100 дней)
|Урожайность, Ц/га
|150—200
|Вес клубней, г
|95—100
|Форма клубней
|Овально-округлая
|Крахмал, %
|10—12
|Кусты
|Большие, с фиолетовыми листьями и белыми цветками
Плюсы и минусы
Плюсы:
При варке не разваривается.
Сорт устойчив к фитофторозу.
Хорошо хранится.
Минусы:
Средняя лежкость.
Невысокий иммунитет к болезням.
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15. «Аврора»
Столовый отечественный сорт, выведенный в начале 2000-х годов. У него крупные рассыпчатые клубни, которые идеально подходят для варки, но их не рекомендуется использовать для салатов, так как в нарезке они не держат форму.
У этого картофеля рассыпчатые клубни с в меру мучнистой мякотью. Идеально подходит для варки супов и вторых блюд.
Характеристики
|Рекомендованные регионы
|Картофель предназначен для Северного, Северо-Западного, Волго-Вятского, Центрального, Центрально-Черноземного, Северо-Кавказского, Средневолжского и Дальневосточного регионов
|Цвет кожицы / среза
|Желтый / кремовый
|Назначение
|Пюре, супы, рагу
|Срок созревания
|Среднеспелый (90—95 дней)
|Урожайность, Ц/га
|250—300
|Вес клубней, г
|90—130
|Форма клубней
|Овальная
|Крахмал, %
|13,5—17,3
|Кусты
|Мощные, ветвистые, с фиолетовыми цветками
Плюсы и минусы
Плюсы:
Хорошо хранится урожай.
Сильный иммунитет к фитофторозу, нематодам и большинству других заболеваний.
Сорт устойчив к неблагоприятной погоде.
Минусы:
Повышенная потребность в окучивании.
Слишком высокая ботва (мешает уходу за посадками).
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Как правильно выбрать вкусный сорт картофеля
Выбор сорта во многом зависит от целей, для которых его выращивают. Если для промышленных масштабов на первое место выходит урожайность и выносливость, то для огородников, растящих картошку на еду, первостепенную важность имеет вкус.
Есть несколько факторов, которые позволят вам выбрать по-настоящему вкусный сорт, но сначала нужно определиться, какой именно картофель нужен — для жарки, варки, пюре, салатов, запекания или универсальный вариант.
1. Учитывайте регион выращивания
Чтобы вырастить по-настоящему вкусный картофель, важно, чтобы он рос в максимально благоприятных условиях, а значит, его нужно выбирать с учетом рекомендаций по поводу региона выращивания. Картофель, не предназначенный для конкретных климатических условий, вообще сложно вырастить, не говоря уже о вкусе его клубней, если таковые все-таки сформируются. Узнать о том, для каких регионов подходит тот или иной сорт, можно в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию. Его электронная версия имеется на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия». Также эту информацию могут предоставлять производители семенного материала, продавцы, агрономы и просто опытные огородники.
2. Учитывайте цвет кожуры
Окраска кожуры не может однозначно определять вкусовые качества картофеля. «А вот от цвета мякоти вкус в определенной мере может зависеть, — утверждает Станислав Мальцев. — Клубни сортов с цветной мякотью (желтой, фиолетовой, красной) содержат каротиноиды, антоцианы, которые могут придавать клубням имбирный, миндальный, ореховый привкус».
Красный и розовый. В клубнях много антиоксидантов и мало крахмала, они хорошо держат форму и идеально подходят для варки.
Желтый. В таком картофеле много каротина, который придает приготовленным клубням сладковатый привкус. Развариваются желтые клубни умеренно.
Белый. Содержит много витамина C и крахмала, имеют сочную и рассыпчатую мякоть. Считается, что именно белый картофель с белой мякотью идеально подходит для пюре, так как он рассыпчатый и быстро разваривается.
Фиолетовый. У такого картофеля насыщенный картофельный вкус и аромат, а также характерный ореховый привкус. Кроме того, антоцианы, которые придают клубням темный цвет, обладают целым спектром полезных свойств.
3. Учитывайте содержание крахмала
Столовые сорта обладают хорошим или отличным вкусом и имеют разное количество крахмала в своем составе. Непосредственно на вкус картофеля крахмал не влияет, он зависит более от жирных кислот, содержащихся в клубнях. Тем не менее наиболее вкусными считаются сорта, в которых 13—18% крахмала. Крахмалистость, которая в значительной степени определяет вкусовое восприятие картофеля, в свою очередь, зависит от климата и погодных условий, она возрастает на 0,5% на каждый градус широты при движении с севера (67°) на юг (50°) (1).
А вот на развариваемость крахмалистость влияет:
до 14% — клубни плотные, развариваются плохо, подходят для гарниров и салатов;
от 14% до 17% — идеальный вариант для жарки и чипсов;
от 17% до 20% — средняя развариваемость, универсальный вариант;
до 15% — клубни хорошо развариваются, такой картофель широко используется для производства сухого пюре.
Крахмал влияет на рассыпчатость, но не определяет однозначно вкус картофеля. По словам нашего эксперта, в научной среде есть версия, что мучнистость и вкус клубней находятся в прямой зависимости от содержания сухого вещества и крахмала и в обратной — от количества белка. Согласно другой версии, улучшение вкуса клубней связано с повышением содержания белка (2).
4. Смотрите на оценку от Госреестра
Вкус картофеля дегустаторы оценивают обычно по 5-балльной шкале: плохой, удовлетворительный, хороший, очень хороший и отличный. На международных дегустациях в настоящее время используют 9-балльную шкалу. Также о вкусе картофеля можно узнать в Госреестре селекционных достижений. Наивысшая оценка в реестре — отличный вкус. Также есть варианты — очень хороший, хороший и средний.
5. Учитывайте сроки созревания
Бытует мнение, что наиболее хорошим вкусом отличаются средние, среднепоздние и поздние сорта. Его подтверждает Станислав Мальцев: «Поздние сорта накапливают больше сухого вещества и крахмала и, соответственно, содержат меньше воды, а потому при прочих равных условиях, как правило, имеют более выраженный вкус».
Как вырастить картофель
Вкусовые качества картофеля зависят не только от сортовых особенностей, но также от условий произрастания и особенностей ухода. Картофелю в обязательном порядке требуется окучивание, гребнеформирование, внесение минеральных удобрений с N, P, K в соотношении 1: 1,2—1,5: 1,2—1,6 (3). Это условия получения не только высоких урожаев, но и хорошего вкуса клубней.
Удобрения. Вкус клубней во многом зависит от того, насколько растение способно поглощать питательные вещества. Проверено, что на вкусе картофеля положительно отражается внесение древесной золы и перегноя. Но важно соблюдать нормы, предусмотренные агротехникой. Переизбыток удобрений, так же как и дефицит, негативно отражается на вкусе. Так, по словам Станислава Мальцева, чрезмерное внесение азотных удобрений, особенно органических, приводит к снижению накопления клубнями сухого вещества, они становятся более обводненными и безвкусными.
Полив. Нарушение режима полива приводит к ухудшению вкуса клубней. При переувлажнении они становятся водянистыми, при нехватке влаги снижается крахмалистость, столонные концы клубней становятся полупрозрачными или желеобразными, темнеют во время варки.
Почвы. В отличие от черноземных и суглинистых на бедных и легких грунтах сложно вырастить вкусный картофель, так как из них все время вымываются питательные вещества. Нехватка кальция и железа делает клубни твердыми и деревянистыми, дефицит бора вызывает пустотелость, фосфора и магния — снижение содержания крахмала и витамина C.
Негативно отражаться на вкусе также может соланин — органическое соединение, образующееся в клубнях под воздействием солнечных лучей. Он не только придает картофелю горький привкус, но и делает его ядовитым.
Отзыв эксперта
Беседуя со Станиславом Мальцевым, мы постарались узнать обо всех аспектах, влияющих на вкус картофеля, и мерах, которые можно принять, чтобы его улучшить, а также расспросили о том, на какие отечественные, зарубежные сорта стоит обратить внимание.
1. «Картофель, выращенный на черноземах, обычно вкуснее, чем тот, что вырос на дерново-подзолистой почве», — говорит Станислав Мальцев. По словам эксперта, любой сорт картофеля предпочитает рыхлые, окультуренные и хорошо аэрируемые почвы, на них он гораздо вкуснее, чем на тяжелых суглинках.
2. Отечественные сорта картофеля по вкусу ничем не уступают сортам зарубежной селекции. Но в России наибольшую популярность имеют сорта картофеля с сухой мучнистой мякотью, близкой к кулинарному типу C (для пюре и жарки), а в Европе и США, наряду с упомянутыми, широко пользуются спросом сорта кулинарного типа A (салатные) и B (для супов, клецок, варки и жарки).
3. Помимо белорусского картофеля «Скарб», который вошел в наш рейтинг, наиболее вкусными Станислав Мальцев также считает сорта столового назначения — «Бриз», «Манифест», «Янка», «Уладар», «Вектар», «Журавинка».
4. Наш рейтинг Станислав Мальцев дополнил бы рядом современных сортов картофеля, которые, по его мнению, отличаются высокими вкусовыми характеристиками, а также обладают оптимальными показателями развариваемости и консистенции мякоти: «Армада», «Барин», «Василек», «Восторг», «Гранд», «Краса Мещеры», «Майский цветок», «Метеор», «Мираж», «Пламя», «Регги», «Салют», «Сальса», «Синеглазка 2016», «Смак», «Флагман», «Ажур», «Артур», «Калинка», «Садон», «Фламинго».
Чтобы вырастить вкусный картофель, надо использовать современные сорта, имеющие сильный иммунитет против вирусов и болезней, придерживаться агротехники выращивания, своевременно окучивать кусты, чтобы не допускать оголения клубней и накопления в них гликоалкалоида соланина на свету.
Обзор лучших сортов картофеля
Поскольку вкус картофеля зависит от целого комплекса факторов, нет одного секрета, который определяет вкусовые характеристики сортов. Вкусными бывают ранние и поздние, розовые и желтые сорта, с круглыми и длинными клубнями, мало- и высокорахмалистые, для юга и для севера. Сегодня в нашем рейтинге с небольшим отрывом желтые сорта опередили красные, а фиолетовые отстали только потому, что их в процентном соотношении гораздо меньше на рынке картофеля.
|Желтые и бежевые
|«Голубизна», «Королева Анна», «Невский», «Пикассо», «Ривьера», «Колобок», «Скарб», «Ариэль», «Гала»
|Розовые, красные
|«Беллароза», «Ред Скарлетт», «Жуковский», «Аврора»
|Фиолетовые
|«Цыганка», «Адирондак»
Список источников
1. Прокошев С. М. Биохимия картофеля. М., 1947.
2. Симаков Е. А. Вкус как главный критерий. Журнал «Картофельная система». № 2. 2024.
3. Коршунов А. В. Управление урожаем и качеством картофеля. М., 2001.
Автор: Марина Саламаха
Эксперт: Станислав Мальцев, доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник отдела агротехнологий ФГБНУ «ФИЦ картофеля имени А. Г. Лорха»