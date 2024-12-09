Лучшие сорта картофеля: рейтинг топ-15 по вкусу и советы по выращиванию

Чтобы вырастить по-настоящему вкусный картофель, важно, чтобы он рос в максимально благоприятных условиях, а значит, его нужно выбирать с учетом рекомендаций по поводу региона выращивания. Картофель, не предназначенный для конкретных климатических условий, вообще сложно вырастить, не говоря уже о вкусе его клубней, если таковые все-таки сформируются. Узнать о том, для каких регионов подходит тот или иной сорт, можно в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию. Его электронная версия имеется на сайте ФГБУ «Госсорткомиссия». Также эту информацию могут предоставлять производители семенного материала, продавцы, агрономы и просто опытные огородники.