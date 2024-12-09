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Закрытые парки и затопленные сады: на Великобританию обрушился шторм Дара

7 декабря по Уэльсу и юго-западной Англии ударил шторм Дара. Два человека погибли, сотни остались без электричества. Последствия природного бедствия — в фоторепортаже РБК.

Источник: Reuters
Источник: Reuters

На фото: сотрудник службы по борьбе с наводнениями в Херефорде, в 26 км от границы с Уэльсом, 8 декабря.

Шторм Дара обрушился на Великобританию в субботу, 7 декабря. Накануне метеорологическая служба страны объявила на юго-западе Англии и в некоторых частях Уэльса красный уровень опасности, подразумевающий угрозу для жизни. Службы прогнозировали порывы ветра до 145 км/ч и наводнения, а также риск падения деревьев. Шторм обещал быть наиболее сильным с трех ночи до 11 утра, уровень осадков мог достигнуть 60 мм.

Источник: Reuters

Жертвами бедствия стали два человека. Один мужчина погиб после падения дерева на его автомобиль около Престона в северной Англии. Второй — после падения дерева на его машину в Бирмингеме.

Источник: Reuters

На фото: затопленная детская площадка в Херефорде, 8 декабря.

Объявление красного уровня опасности из-за приближения шторма Дара стало 19-м за последние 13 лет.

Источник: Reuters

«Самым странным был шум. От земли исходил гул, который проходил по зданию при каждом порыве ветра. Я никогда не слышал такого раньше. Я работаю здесь уже 30 лет, и в 2017 году у нас был шторм Дорис. Но это намного хуже. Я никогда не видел такого шторма», — рассказал The Guardian житель Трофарта на севере Уэльса.

Источник: Reuters

На фото: автомобиль пробирается по затопленным дорогам города Херефорд, 9 декабря.

Все королевские парки, включая Гайд-парк и Грин-парк, были закрыты в субботу.

Источник: Reuters

На фото: перекрытая дорога в Херефорде, 8 декабря.

Источник: Reuters

На фото: затопленная детская площадка в Херефорде, 8 декабря.

Источник: Reuters

На фото: женщина снимает последствия наводнения в Херефорде, 8 декабря.

Источник: Reuters

На фото: затопленная улица в Херефорде, 8 декабря.

Из-за бедствия были перекрыты дороги в разных частях страны. В Лондонском аэропорте Хитроу отменены более 100 рейсов, перелеты отменили также в других городах. Также на время была закрыта канатная дорога через Темзу.

Источник: Reuters

Нарушения в работе железнодорожного транспорта все еще наблюдаются 9 декабря, и компании предупреждают, что перебои могут продолжиться.

Источник: Reuters

В субботу в некоторых районах страны порывы ветра достигали почти 160 км/час, а на западе Англии и в Уэльсе более четверти миллиона человек остались без электричества.

Источник: Reuters

По данным на вечер воскресенья в стране около 118 тыс. человек находились без электричества. В Северной Ирландии в конце воскресного дня без света оставались около 3 тыс. домов.

Источник: Reuters

К понедельнику ситуация стабилизировалась, и власти не ожидают ее ухудшения. Тем не менее они призвали жителей проявлять осторожность, поскольку уровень воды может оставаться высоким еще несколько дней.