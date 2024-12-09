Закрытые парки и затопленные сады: на Великобританию обрушился шторм Дара

«Самым странным был шум. От земли исходил гул, который проходил по зданию при каждом порыве ветра. Я никогда не слышал такого раньше. Я работаю здесь уже 30 лет, и в 2017 году у нас был шторм Дорис. Но это намного хуже. Я никогда не видел такого шторма», — рассказал The Guardian житель Трофарта на севере Уэльса.