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Народные приметы на 10 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

10 декабря — печем пироги с повидлом, ищем оленьи рога и прислушиваемся к фырканью коров.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
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Источник: Unsplash

10 декабря в народном календаре — Знамение, или Романов день. Православные верующие в этот день молятся святому Роману и посещают церкви с иконой Знамения. Еще этот день называют Днем Саввы Стяжателя — святого покровителя трудолюбивых и созидательных людей.

Приметы погоды 10 декабря

В этот день наши предки смотрели на небо: багряная заря предвещала сильный ветер, а тусклое небо — оттепель. Другие приметы на этот день — такие:

  • коровы фыркают — к похолоданию;
  • яркие звезды на небе — придет мороз;
  • дым из трубы поднимается столбом — будет холоднее, стелется по земле — станет теплее;
  • замерзшие лужи — к суровой зиме.

Что можно делать 10 декабря

В этот день хозяйкам советуют испечь пирог с повидлом, а затем накормить им всю семью: это создаст в доме счастье и достаток. Кроме того, вот как еще можно провести этот день:

  • рыбакам — отправиться в лес на поиски оленьих рогов — это принесет удачу (а рыба в этот день, как считается, все равно не клюет);
  • выйти на улицу и встать лицом к северу — согласно поверью, так можно сдуть ветром все невзгоды;
  • начать какое-нибудь дело, связанное с духовным совершенствованием: например, пост или какое-нибудь самоограничение;
  • поработать в огороде или доме, подготовить жилище и огород к зиме;
  • день благоволит всем делам по хозяйству;
  • провести время с близкими и укрепить родственные связи;
  • святому Роману в этот день обычно молились об избавлении от бесплодия и исцелении от других недугов.

Что запрещено делать 10 декабря

В этот день женщинам нельзя заниматься никаким рукоделием — иначе, как считалось, они могут «зашить тепло». Вот чего еще не стоит делать:

  • рыбачить — в народе верили, что в этот день вся рыба прячется как можно глубже, и улов будет очень бедным;
  • впускать в дом нищих и больных — они принесут бедность и болезни с собой;
  • пользоваться острыми и колющими предметами — это накличет на дом несчастье;
  • переедать, злоупотреблять спиртным, ругаться и вообще проявлять несдержанность.