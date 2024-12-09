Народные приметы на 10 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

10 декабря в народном календаре — Знамение, или Романов день. Православные верующие в этот день молятся святому Роману и посещают церкви с иконой Знамения. Еще этот день называют Днем Саввы Стяжателя — святого покровителя трудолюбивых и созидательных людей.
Приметы погоды 10 декабря
В этот день наши предки смотрели на небо: багряная заря предвещала сильный ветер, а тусклое небо — оттепель. Другие приметы на этот день — такие:
Что можно делать 10 декабря
В этот день хозяйкам советуют испечь пирог с повидлом, а затем накормить им всю семью: это создаст в доме счастье и достаток. Кроме того, вот как еще можно провести этот день:
- рыбакам — отправиться в лес на поиски оленьих рогов — это принесет удачу (а рыба в этот день, как считается, все равно не клюет);
- выйти на улицу и встать лицом к северу — согласно поверью, так можно сдуть ветром все невзгоды;
- начать какое-нибудь дело, связанное с духовным совершенствованием: например, пост или какое-нибудь самоограничение;
- поработать в огороде или доме, подготовить жилище и огород к зиме;
- день благоволит всем делам по хозяйству;
- провести время с близкими и укрепить родственные связи;
- святому Роману в этот день обычно молились об избавлении от бесплодия и исцелении от других недугов.
Что запрещено делать 10 декабря
В этот день женщинам нельзя заниматься никаким рукоделием — иначе, как считалось, они могут «зашить тепло». Вот чего еще не стоит делать:
- рыбачить — в народе верили, что в этот день вся рыба прячется как можно глубже, и улов будет очень бедным;
- впускать в дом нищих и больных — они принесут бедность и болезни с собой;
- пользоваться острыми и колющими предметами — это накличет на дом несчастье;
- переедать, злоупотреблять спиртным, ругаться и вообще проявлять несдержанность.