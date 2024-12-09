В регионах Поволжья на этой неделе ожидаются похолодание и снегопады

Вторая неделя декабря в Пермском крае будет по-настоящему зимней на всей территории региона, сообщает пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр). Ожидается существенный прирост снежного покрова до 10−15 см за неделю и перепады температуры воздуха от минус 1−3 градусов до первых двадцатиградусных морозов. При этом в среднем неделя все же ожидается теплее нормы на 1,5−3 градуса. Снегопады в регионе начнутся уже в понедельник и прекратятся в воскресенье, когда мороз усилится до минус 20 градусов в Перми и минус 25 градусов на севере Прикамья.