В регионах Поволжья на этой неделе ожидаются похолодание и снегопады

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Умеренно-морозная погода без существенных осадков в Поволжье сменится похолоданием и обильными снегопадами. В большинстве регионов сформируется или существенно вырастет снежный покров, сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.
Вторая неделя декабря в Пермском крае будет по-настоящему зимней на всей территории региона, сообщает пермский Центр геоинформационных систем (ГИС-центр). Ожидается существенный прирост снежного покрова до 10−15 см за неделю и перепады температуры воздуха от минус 1−3 градусов до первых двадцатиградусных морозов. При этом в среднем неделя все же ожидается теплее нормы на 1,5−3 градуса. Снегопады в регионе начнутся уже в понедельник и прекратятся в воскресенье, когда мороз усилится до минус 20 градусов в Перми и минус 25 градусов на севере Прикамья.
Снег разной интенсивности, от небольшого до сильного, ожидается и в Удмуртии, сообщили в республиканском гидрометцентре. Наиболее существенные осадки прогнозируются в ночь на вторник. На большей территории региона в пятницу на дорогах установится снежный накат и заносы. Днем на протяжении недели температура воздуха в регионе составит минус 1−6 градусов.
По данным Башгидрометцентра, в Уфе с вечера понедельника прогнозируется облачная погода, временами снег, днем до сильного. На дорогах установятся снежные заносы и накаты. Порывы ветра местами достигнут 16 м/с. Температура воздуха ночью минус 8−10 градусов, днем от минус 5 до минус 7 градусов.
Формирование снежного покрова.
В Самарской области, где еще не сформировался снежный покров, на неделе также ожидаются осадки: снег начнет идти во вторник и продолжится до пятницы. К выходным выйдет солнце и похолодает до минус 7 — минус 9 градусов днем. Долгожданный снегопад придет и в Оренбургскую область. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник и среду в регионе ожидается минус 5−14 градусов. К четвергу потеплеет до нуля — минус пяти градусов, местами пройдет снег или снег с дождем.
Как сообщает Гидрометцентр Татарстана, атмосферный фронт принесет в республику сильные снегопады. В течение недели ляжет снежный покров высотой от 10 15 см. В понедельник вечером и днем во вторник на территории региона ожидается метель с ухудшением видимости до 1 км и менее, гололед, сильный ветер порывами до 16 м/с. Вечером и ночью будет сильный снегопад, на дорогах образуются снежные заносы, гололедица и накат. Ночью будет минус 4 9 градусов, днем — минус 1 6.
Установление снежного покрова на этой неделе ожидается и в Ульяновской области. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидается переменчивая погода. Во вторник пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, в среду ожидается погода без существенных осадков. Во вторую половину недели в регионе снова ожидается мокрый снег. При этом температурный фон в области будет выше нормы. Так, днем 9 декабря температура воздуха составляла минус 2−4 градуса, в ночь на вторник похолодает до девяти градусов мороза.
В Чувашии, по прогнозам синоптиков, начавшиеся снегопады продолжатся и на предстоящей неделе, поэтому могут возникнуть сложности во время дорожного движения, сообщает Минтранс республики. В Чебоксарах 9 декабря на расчистку от снега городских улиц вышли более 1,3 тыс. человек, задействовано около 100 единиц техники. По данным Чувашского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, снегопады, в том числе мокрый снег, ожидаются 10 и 11 декабря в республике. Днем температура будет подниматься до плюс 1 градуса, по ночам прогнозируются похолодание до минус 5 градусов.