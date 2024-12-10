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Народные приметы на 11 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

11 декабря — печем булочки, следуем за сойками и слушаем воду в колодцах.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
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Источник: Unsplash

11 декабря в народном календаре — Сойкин день. Называется он так в честь сойки-пересмешницы: небольшой лесной птички, которая обитает по всей широте нашей страны и питается желудями, ягодами и насекомыми.

Приметы погоды 11 декабря

Увидеть сойку в этот день — хорошая примета, особенно если птица сама прилетела к окну дома или во двор. Считается, что это верный знак скорого счастья и удачи.

Еще одна примета дня — температура наоборот: если сегодня холодно, то лето будет жарким и сухим, а если тепло — скоро нагрянут сильные морозы. Другие приметы на Сойкин день — такие:

  • много снега — значит, на следующий год будет богатый урожай хлеба;
  • гуси хлопают крыльями — потеплеет;
  • вороны кружатся в небе — повалит снег;
  • вороны сидят на деревьях — скоро поднимется ветер;
  • вороны ходят по земле — скоро потеплеет;
  • кошка точит когти — к ветру и метели;
  • поросенок визжит — скоро ждать лютых морозов.

Что можно делать 11 декабря

Считалось, что сойка может показать в хорошее место — поэтому, если вы увидели птицу, имеет смысл последовать за ней и проверить, куда она приведет. Вот чем еще занимались в этот день:

  • Пекли птичек — это небольшие пресные булочки в виде сидящих птиц, часто из ржаного теста. Обычно их лепили для детей и вместе с детьми, а потом насаживали на палочки и играли во дворе.
  • Гадали на монетах — считалось, что в этот день гадания точно сбудутся. Гадание происходило так: в сугроб кидали горсть монет и начинали искать. Чем выше номинал у первой найденной, тем большего успеха стоит ждать.
  • Слушали воду в колодце: считалось, что если она плещется, это к деньгам.
  • Брали снег в ладони и подбрасывали вверх, загадав желание.

Что запрещено делать 11 декабря

Конечно же, в Сойкин день прежде всего нельзя обижать соек и всех прочих птиц — это верный способ навлечь на себя беду. Вот что еще нельзя делать:

  • убираться дома и стирать;
  • строить планы и начинать новые дела;
  • давать в долг и отдавать что-то из своего дома;
  • подавать милостыню монетами — вместе с ними можно ненароком отдать свое счастье;
  • незамужним девушкам — ходить с распущенными волосами, не то можно отпугнуть любовь.
  • топтать свежевыпавший снег — вместе с ним можно затоптать свою удачу.