Народные приметы на 11 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

11 декабря в народном календаре — Сойкин день. Называется он так в честь сойки-пересмешницы: небольшой лесной птички, которая обитает по всей широте нашей страны и питается желудями, ягодами и насекомыми.
Приметы погоды 11 декабря
Увидеть сойку в этот день — хорошая примета, особенно если птица сама прилетела к окну дома или во двор. Считается, что это верный знак скорого счастья и удачи.
Еще одна примета дня — температура наоборот: если сегодня холодно, то лето будет жарким и сухим, а если тепло — скоро нагрянут сильные морозы. Другие приметы на Сойкин день — такие:
- много снега — значит, на следующий год будет богатый урожай хлеба;
- гуси хлопают крыльями — потеплеет;
- вороны кружатся в небе — повалит снег;
- вороны сидят на деревьях — скоро поднимется ветер;
- вороны ходят по земле — скоро потеплеет;
- кошка точит когти — к ветру и метели;
- поросенок визжит — скоро ждать лютых морозов.
Что можно делать 11 декабря
Считалось, что сойка может показать в хорошее место — поэтому, если вы увидели птицу, имеет смысл последовать за ней и проверить, куда она приведет. Вот чем еще занимались в этот день:
- Пекли птичек — это небольшие пресные булочки в виде сидящих птиц, часто из ржаного теста. Обычно их лепили для детей и вместе с детьми, а потом насаживали на палочки и играли во дворе.
- Гадали на монетах — считалось, что в этот день гадания точно сбудутся. Гадание происходило так: в сугроб кидали горсть монет и начинали искать. Чем выше номинал у первой найденной, тем большего успеха стоит ждать.
- Слушали воду в колодце: считалось, что если она плещется, это к деньгам.
- Брали снег в ладони и подбрасывали вверх, загадав желание.
Что запрещено делать 11 декабря
Конечно же, в Сойкин день прежде всего нельзя обижать соек и всех прочих птиц — это верный способ навлечь на себя беду. Вот что еще нельзя делать:
- убираться дома и стирать;
- строить планы и начинать новые дела;
- давать в долг и отдавать что-то из своего дома;
- подавать милостыню монетами — вместе с ними можно ненароком отдать свое счастье;
- незамужним девушкам — ходить с распущенными волосами, не то можно отпугнуть любовь.
- топтать свежевыпавший снег — вместе с ним можно затоптать свою удачу.