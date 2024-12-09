Россиянам рассказали о погоде на Новый год

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха в столичном регионе в начале недели будет на 2 градуса превышать средние климатические показатели. По словам синоптика, в понедельник столбики термометров будут стремиться к 0, минимальные показатели температуры составят минус 5 градусов. Он добавил, что прогнозируется сильная гололедица и небольшой снег.