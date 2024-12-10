Синоптик Шувалов: выпавший в Москве снег останется до весны

В начале недели сильных снегопадов в столичном регионе не прогнозируется, поделился он в беседе с 360.ru.
Небольшой снег и похолодание ожидаются в четверг, 12 декабря. В пятницу температура понизится до −6…-8 °С, а в выходные — до −10…-12 °С, уточнил синоптик.
Выпавший за последние дни снег останется всю зиму, уточнил Шувалов.
Ранее сообщалось о прогнозе «Примгидромета», согласно которому в декабре на территории края температура воздуха ожидается ниже многолетних средних показателей. Также прогнозируется повышенное количество осадков.