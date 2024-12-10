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Синоптик Шувалов: выпавший в Москве снег останется до весны

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что выпавший в Москве и Подмосковье снег не растает.

Сейчас в Сан-Хосе: +12° 3 м/с 28% 766 мм рт. ст. +17°
Источник: Аргументы и факты

В начале недели сильных снегопадов в столичном регионе не прогнозируется, поделился он в беседе с 360.ru.

Небольшой снег и похолодание ожидаются в четверг, 12 декабря. В пятницу температура понизится до −6…-8 °С, а в выходные — до −10…-12 °С, уточнил синоптик.

Выпавший за последние дни снег останется всю зиму, уточнил Шувалов.

Ранее сообщалось о прогнозе «Примгидромета», согласно которому в декабре на территории края температура воздуха ожидается ниже многолетних средних показателей. Также прогнозируется повышенное количество осадков.