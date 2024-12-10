Лучшие сорта капусты: рейтинг топ-15, выбираем барыню огородную

Без капусты и на грядке, и в тарелке пусто. Это любимейшая культура огородников. Вот только селекционеры поставили их перед сложной задачей — на сегодняшний день официально зарегистрировано более 400 наименований этой овощной культуры. Как выбрать среди такого разнообразия лучший сорт капусты? Предлагаем узнать, какие представители этого семейства пользуются особой любовью огородников, что из себя представляют современные гибриды и как ухаживать за капустой, чтобы не остаться без урожая.
Характеристика основных групп капусты
Все сорта и гибриды капусты по срокам созревания условно делят на три основные группы. Они различаются временем уборки кочанов, но не только этим. Разберем в таблице другие важные различия между этими группами.
|Ранняя
|Для употребления в свежем виде (салаты, летние супы). Не подходит для квашения, быстро становится мягкой. Кочаны капусты обычно сочные, хрустящие, рыхлые, но некрупные. Склонны к растрескиванию. Кочаны долго не хранятся, поэтому раннюю капусту рекомендуется сразу использовать
|Среднеспелая
|Идеальный вариант для всех видов переработки: для засолки, салатов и голубцов. Но только не для длительного хранения, она выдержит максимум два или три месяца. Листья капусты сочные, хрустящие, негрубые. Кочаны достаточно крупные (от 3—4 кг и более), плотные, с небольшой кочерыжкой
|Позднеспелая
|Эта капуста предназначена для длительного хранения, так как кочаны могут пролежать до весны. Не рекомендуется для салатов, листья жесткие и несочные. Некоторые поздние сорта и гибриды подходят для квашения
Топ-15 лучших сортов белокочанной капусты
Зная группу, к которой принадлежит тот или иной сорт или гибрид, можно изучать другие важные характеристики овоща. Очень часто огородники покупают семена, соблазнившись красивой картинкой, которая не всегда совпадает с реальностью. Главная информация содержится как раз на оборотной стороне пакетика.
1. «Взрыв F1»
Гибрид относится к категории ранних и считается ультраскороспелым. Это недавняя и удачная разработка отечественных селекционеров. Гибрид внесен в Госреестр селекционных достижений в 2009 году и уже по достоинству оценен. Этот гибрид непригоден для консервирования, но идеален в витаминных салатах, обладает отличным и нежным вкусом.
Характеристики
|Масса кочана
|До 1,4 кг
|Назначение
|Капусту следует использовать в летней кулинарии
|Регионы
|Западно-Сибирский и Волго-Вятский
|Урожайность с 1 кв. м
|3—4 кг
|Вегетационный период
|80—90 дней
Плюсы и минусы
Плюсы:
Кочаны капусты не растрескиваются.
Хорошо формируются плоды.
Капуста легко переносит транспортировку.
Минусы:
Небольшие кочаны капусты.
Гибрид непригоден для консервирования.
Капуста не переносит полутени на садовом участке.
Где купить
2. «Золотой гектар 1432»
Уже более 80 лет этот среднеранний сорт пользуется неизменным успехом. Рекордсмен появился на свет в 1938 году, но его характеристики достойно выдерживают проверку временем. Именно этот сорт капусты ценится за неприхотливость и стабильный урожай даже при самых неблагоприятных условиях.
Характеристики
|Масса кочана
|1,6—3,5 кг
|Назначение
|Для употребления в свежем виде и для консервации
|Регионы
|Северный, Северо-Западный, Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Нижневолжский, Средневолжский, Уральский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный
|Урожайность с 1 кв. м
|5—8,5 кг
|Вегетационный период
|100—110 дней
Плюсы и минусы
Плюсы:
Высокая урожайность.
Хорошая транспортабельность.
Сорт устойчив к болезням и вредителям
Длительное хранение кочанов капусты.
Кочаны культуры не растрескиваются.
Минусы:
Листья капусты могут показаться грубоватыми.
Где купить
3. «Вьюга»
Среднепоздний сорт выведен сибирскими селекционерами. Главная особенность сорта — плотные кочаны, которые отлично хранятся всю зиму. А особая ценность сорта — его неприхотливость, он выведен специально для регионов с нестабильным климатом и резкими перепадами температур.
Характеристики
|Масса кочана
|1,8—3,5 кг
|Назначение
|Универсальный сорт, поэтому можно употреблять в свежем виде и использовать для переработки
|Регионы
|Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный
|Урожайность с 1 кв. м
|3—4 кг
|Вегетационный период
|130—150 дней
Плюсы и минусы
Плюсы:
Отличный вкус капусты.
Длительное хранение кочанов капусты (до восьми месяцев).
Сорт активно формирует плоды.
Сорт нетребователен к составу почвы
Минусы:
Этот сорт плохо переносит переувлажнения почвы.
Где купить
4. «Престиж F1»
Лучше собирать кочаны капусты этого позднеспелого гибрида после первых заморозков. Высокая плотность кочанов делает их устойчивыми к неблагоприятным условиям, таким как засуха и нерегулярный полив. Благодаря этому они не растрескиваются и прекрасно сохраняются до следующего урожая.
Характеристики
|Масса кочана
|2—3 кг
|Назначение
|Следует употреблять капусту в свежем виде, подходит для всех видов переработки
|Регионы
|Уральский, Центральный, Западно-Сибирский, Центрально-Черноземный и Северо-Западный
|Урожайность с 1 кв. м
|3—4 кг
|Вегетационный период
|160—170 дней
Плюсы и минусы
Плюсы:
Плотные кочаны капусты.
Гибрид устойчив к фузариозному увяданию.
Длительное хранение кочанов капусты (более семи месяцев).
Минусы:
Слишком перезрелые кочаны капусты могут растрескиваться.
Где купить
5. «Июньская»
Старинный и проверенный временем сорт раннего срока созревания. Выведен в 1967 году, но до сих пор привлекает внимание огородников крупными и сочными кочанами. Хрустящие и нежные листья овоща прекрасно подходят для домашней кулинарии. После зимы капуста «Июньская» — одна из первых витаминных добавок в салаты и весенние супы.
Характеристики
|Масса кочана
|0,9—2,4 кг
|Назначение
|Следует употреблять капусту в свежем виде
|Регионы
|Сорт пригоден для всех регионов России
|Урожайность с 1 кв. м
|6—7 кг
|Вегетационный период
|90—110 дней
Плюсы и минусы
Плюсы:
Высокая урожайность.
Плотные кочаны капусты.
Сорт капусты выдерживает заморозки примерно до −5 °C.
Минусы:
У сорта средняя устойчивость к растрескиванию.
Капуста восприимчива к киле.
Сорт уязвим к крестоцветной блошке.
Где купить
6. «Московская поздняя 15»
Это поздний старинный сорт капусты, проверенный временем, он до сих пор считается одним из лучших для квашения. Культура довольно массивная и раскидистая, с крупными кочанами.
Характеристики
|Масса кочана
|3,3—4,5 кг (некоторые достигают 5,0—6,0 кг)
|Назначение
|Главным образом для квашения
|Регионы
|Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский и Дальневосточный
|Урожайность с 1 кв. м
|6—7 кг
|Вегетационный период
|115—140 дней
Плюсы и минусы
Плюсы:
Кочаны капусты хранятся в течение полугода.
Кочаны устойчивы к растрескиванию.
Сорт капусты с повышенным иммунитетом к различным заболеваниям и вредителям.
Сорт стойко выносит повышение и понижение температуры.
Минусы:
Сорт требователен к уходу.
Капуста занимает много места на грядке.
Высокая кочерыжка и крупный кочан, из-за чего растение заваливается набок.
Где купить
7. «Парел F1»
Это хорошо зарекомендовавший себя голландский гибрид ультрараннего срока созревания. Необычайно вкусен в салатах, при этом не имеет горечи, присущей некоторым другим сортам.
Характеристики
|Масса кочана
|0,8—1,5 кг
|Назначение
|Предпочтительнее употреблять капусту этого гибрида в свежем виде
|Регионы
|Уральский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, Западно-Сибирский, Северный, Северо-Западный, Волго-Вятский, Центральный, Центрально-Черноземный и Северо-Кавказский
|Урожайность с 1 кв. м
|4—6 кг
|Вегетационный период
|50—60 дней
Плюсы и минусы
Плюсы:
Сверхранний урожай капусты.
Высокие вкусовые качества.
Дружное созревание кочанов.
Гибрид капусты устойчив к растрескиванию.
Гибрид выдерживает неблагоприятные погодные условия.
Минусы:
Кочаны капусты хранятся недолго.
Где купить
8. «Сахарная голова»
Все достоинства этого позднеспелого сорта заключены в названии: это очень крупный кочан, а по вкусу — сладкая и очень сочная капуста. Чтобы капуста набрала максимальную сладость, рекомендуется оставить ее на грядке до наступления устойчивых заморозков. Несколько ночных заморозков значительно улучшат ее вкус.
Характеристики
|Масса кочана
|3,0—3,5 кг
|Назначение
|Предпочтительнее использовать капусту этого сорта для засола и квашения
|Регионы
|Западно-Сибирский
|Урожайность с 1 кв. м
|До 6 кг
|Вегетационный период
|140—150 дней
Плюсы и минусы
Плюсы:
Сорт капусты устойчив к фузариозу, киле и бактериозу.
Кочаны хранятся до весны — начала лета.
Высокие вкусовые качества.
Этот сорт капусты отличается своей неприхотливостью к условиям выращивания.
Минусы:
Капуста сильно разрастается вширь.
У сорта есть склонность к растрескиванию.
Где купить
9. «Крауткайзер F1»
В переводе с немецкого этот среднеспелый гибрид означает «капустный монарх», что подтверждает его претензию на самые лучшие характеристики. И на это есть все основания. Гибрид ценят за способность прекрасно адаптироваться к любым климатическим условиям: от жары до холода. Также он приспосабливается к любым почвам и дает прекрасный урожай капусты. Признан одним из лучших в своей категории.
Характеристики
|Масса кочана
|3,0—6,0 кг
|Назначение
|Предпочтительнее употреблять капусту этого гибрида в свежем виде и использовать для засола
|Регионы
|Северо-Западный, Северный, Центральный, Волго-Вятский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Уральский и Дальневосточный
|Урожайность с 1 кв. м
|5,7—10 кг
|Вегетационный период
|130—150 дней
Плюсы и минусы
Плюсы:
У гибрида хорошая устойчивость к растрескиванию.
Иммунитет к бактериальным заболеваниям.
Гибрид считается неприхотливым.
Высокая урожайность.
Минусы:
Гибрид может сильно поражаться килой.
Где купить
10. «Тобия F1»
Этот среднеспелый голландский гибрид можно выращивать в очень разных климатических зонах. И везде он покажет хорошие вкусовые качества. Капуста этого гибрида плотная и сочная. Одним из главных достоинств считается, что при любых климатических условиях кочан прекрасно держит форму.
Характеристики
|Масса кочана
|1,8—3 кг
|Назначение
|Предпочтительнее употреблять капусту этого гибрида в свежем виде и использовать для переработки
|Регионы
|Центральный, Западно-Сибирский, Северо-Западный, Уральский, Восточно-Сибирский
|Урожайность с 1 кв. м
|3,7—6 кг
|Вегетационный период
|80—85 дней
Плюсы и минусы
Плюсы:
Высокие вкусовые качества.
Гибрид имеет устойчивость к фузариозному увяданию.
Высокая урожайность.
Перезревшие вилки капусты не растрескиваются.
Минусы:
Небольшой срок хранения.
Происходит загнивание нижних листьев при чрезмерных поливах.
Где купить
11. «Слава 1305»
Старый, проверенный временем сорт капусты среднего срока созревания. С 1940 года сорт считается одним из лучших для квашения. Чтобы он показал себя во всей красе, нужно собирать кочаны после небольших заморозков. Тогда полностью исчезнет горчинка, а капуста приобретет сочность.
Характеристики
|Масса кочана
|3—5 кг
|Назначение
|Предпочтительнее употреблять капусту этого гибрида в свежем виде и использовать для засола
|Регионы
|Можно выращивать во всех регионах России
|Урожайность с 1 кв. м
|10—12 кг
|Вегетационный период
|100—130 дней
Плюсы и минусы
Плюсы:
Сочные и вкусные кочаны капусты.
Высокая урожайность.
Дружное созревание кочанов.
Этот сорт капусты отличается своей неприхотливостью к условиям выращивания.
Минусы:
Сорт имеет восприимчивость к киле, фузариозному увяданию и бактериозу.
Небольшой срок хранения капусты.
Где купить
12. «Бригадир F1»
Современный гибрид французской селекции среднепозднего срока созревания. Отличается повышенным содержанием витамина C. Белые кочаны обладают превосходной однородной структурой и высокой плотностью.
Характеристики
|Масса кочана
|3—6 кг
|Назначение
|Предпочтительнее употреблять капусту этого гибрида в свежем виде и использовать для квашения
|Регионы
|Северо-Кавказский
|Урожайность с 1 кв. м
|10 кг
|Вегетационный период
|120—130 дней
Плюсы и минусы
Плюсы:
Гибрид имеет устойчивостью к засухе и повышенным температурам.
Хорошая сопротивляемость к трипсам и фузариозу.
Кочаны капусты не растрескиваются.
Минусы:
Слишком плотные листья капусты.
Менее сочная капуста.
Срок хранения — примерно четыре месяца.
Где купить
13. «Теща»
Отечественный сорт среднего срока созревания понравился многим не только за бойкое название, но и за отличные характеристики. Кочаны капусты более компактные и плотные, что облегчает транспортировку и переработку.
Характеристики
|Масса кочана
|2,5—3 кг
|Назначение
|Предпочтительнее употреблять капусту этого гибрида в свежем виде и использовать для квашения
|Регионы
|Волго-Вятский, Западно-Сибирский
|Урожайность с 1 кв. м
|До 8 кг
|Вегетационный период
|125—135 дней
Плюсы и минусы
Плюсы:
Сорт устойчив к растрескиванию.
Нежные, сочные и выровненные кочаны.
Дружное формирование кочанов капусты.
Минусы:
Хранение капусты недолгое, примерно три или четыре месяца.
Где купить
14. «Амагер 611»
Огромное преимущество этого позднеспелого сорта — длительный срок хранения, до самой весны. При этом кочаны не вянут и не гниют, остаются такими же упругими и вкусными. Благодаря повышенной холодостойкости эту капусту можно высаживать в самые ранние сроки.
Характеристики
|Масса кочана
|2,5—4 кг
|Назначение
|Капуста предназначена для длительного хранения
|Регионы
|Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский, Средневолжский, Нижневолжский, Уральский, Дальневосточный, Западно-Сибирский
|Урожайность с 1 кв. м
|До 6 кг
|Вегетационный период
|117—148 дней
Плюсы и минусы
Плюсы:
Повышенная лежкость и транспортабельность.
Сорт имеет устойчивость к растрескиванию.
Сорт считается морозостойким.
Высокая урожайность.
Минусы:
Слабая устойчивость к фузариозному увяданию и бактериозу.
У сорта низкая жароустойчивость.
Где купить
15. «Подарок»
Несмотря на то что селекция сегодня предлагает усовершенствованные гибриды, есть сорта, которые за десятилетия не потеряли своих позиций. Этот среднеспелый сорт остается лидером и по вкусу, и по неприхотливости. А еще он отличается повышенным содержанием аскорбиновой кислоты.
Характеристики
|Масса кочана
|2,7—4,5 кг
|Назначение
|Предпочтительнее употреблять капусту этого гибрида в свежем виде и использовать для квашения
|Регионы
|Можно выращивать во всех регионах России
|Урожайность с 1 кв. м
|До 10 кг
|Вегетационный период
|114—134 дней
Плюсы и минусы
Плюсы:
Сорт хорошо адаптируется к разной температуре.
Небольшая кочерыжка.
Капуста хранится в течение полугода.
У сорта почти отсутствует растрескивание кочанов.
Минусы:
Сорт требователен к влаге, подкормкам и освещению.
Где купить
Как правильно выбрать сорт капусты
Прежде чем в магазине подходить к стенду с семенами, задайте сами себе несколько вопросов. После этого круг поиска заметно сузится, что облегчит вам задачу. И вместо импульсивной покупки вы приобретете сорт, который не оставит вас без урожая капусты.
1. Каким образом вы будете использовать капусту
Определитесь, для какой цели вы выращиваете капусту. В салат, для квашения или для хранения? От этого зависит, какой сорт лучше выбрать: ранний, среднеспелый или позднеспелый. Ранняя капуста не отличается большими кочанами и долго не хранится. Зато она быстро растет и обладает хорошим вкусом. Чаще всего ее используют для приготовления салатов, щей и тушеных блюд. Среднеспелая и позднеспелая, напротив, прекрасно подходят для хранения и квашения, но грубоваты для салата.
2. Учитывайте климат региона выращивания
Существуют сорта капусты, различающиеся по степени устойчивости к неблагоприятным погодным условиям различных регионов страны. Одни сорта хорошо переносят засуху и высокую температуру, другие — низкие температуры и заморозки.
3. Учитывайте устойчивость сорта капусты
Обращайте внимание на устойчивость сорта к разным заболеваниям и неприхотливость в уходе. Если вы дачник выходного дня и у вас нет возможности системно бороться с вредителями и болезнями, выбирайте сорта капусты с высокой сопротивляемостью. Это облегчит вам уход за культурой и значительно снизит потери урожая.
4. Учитывайте требования к агротехнике
Даже в рамках одного садового участка бывают разные почвы. Для капусты это очень важный критерий. Одни сорта хорошо растут на богатой плодородной почве и любят солнце, другие могут расти на суглинках и в полутени. Подбирайте тот, который соответствует вашим условиям.
Как вырастить капусту в открытом грунте
Как правило, капусту выращивают через рассаду. Сроки посева зависят от выбранного сорта. Самое сложное — рассчитать, когда высадить семена, чтобы не поспешить, но и не опоздать. Назвать одну универсальную дату для всех невозможно, ведь в каждом регионе страны климат разный. Но есть проверенные временем сроки, на которые можно ориентироваться. Так, ранние сорта сажают с 15 по 25 марта, средние — с 10 апреля, поздние — с 20 по 25 апреля. Перед посевом продезинфицируйте семена в слабом растворе марганцовки, а потом еще и замочите на 17—19 часов для быстрого прорастания. Удобно поместить семена в тканевый мешочек и опустить в емкость с водой. Чтобы не ошибиться с грунтом, лучше взять магазинный «Для рассады».
Капуста — известный «водохлеб», поэтому многие считают, что перелить ее невозможно. Мощные листья растения быстро испаряют влагу, и в случае жажды они могут не завязать кочаны. Какой же способ выбрать: поливать понемногу и часто или редко, но обильно? Минус первого варианта в том, что вы увлажняете самый верхний слой, а он быстрее всего обветривается. Так легко пропустить момент, когда капуста будет страдать от жажды. Поэтому второй способ лучше, за один раз на одно растение проливайте 3—5 л воды. Частота полива — один раз в 7—10 дней, и следите за листьями. Увидите на них обильный восковой налет — это капуста просит влагу. Таким образом она экономит воду, уменьшая испарения с листьев. И, конечно, полив должен быть только теплой водой.
Подкормки давайте регулярно, сразу после полива. Лучше чередовать органические (зеленое удобрение, навоз) и минеральные (три столовые ложки азофоски на одно ведро воды). Капуста не выносит кислых почв, поэтому для раскисления добавляйте золу (один стакан золы или две столовые ложки кальциевой селитры на 10 л воды). Во время завязывания плодов самый важный элемент — бор (2 г борной кислоты на 10 л воды).
Грибковые и вирусные инфекции представляют наибольшую угрозу для выращивания капусты. Для профилактики за неделю до посадки рассады капусты пролейте почву любым фунгицидом согласно инструкции. В качестве альтернативного варианта — 2%-й раствор медного купороса. Летом капуста привлекает тлю, капустную муху, крестоцветных блошек. Много и других вредителей, желающих оставить огородника без урожая. С третьей и четвертой недели обрабатывайте растения инсектицидными препаратами. Не пренебрегайте и народными средствами: отваром луковой шелухи, зольным или чесночным раствором. Чтобы дезориентировать вредителей, отвлекайте их от нежных капустных листочков резкими запахами. Высаживайте по периметру капустной грядки бархатцы и календулу, так как они помогают защитить культуру от насекомых.
Отзыв эксперта
Анна Позднякова, автор группы ВКонтакте «Дачный совет для Северо-Запада», советует ознакомиться со следующей информацией:
— Почему трещит капуста? Такое часто случается в конце сезона, когда кочан достиг максимального размера, а огородник продолжает его поливать. Тут физика простая. Сокодвижение замедляется, и заканчивается вегетация. В общем, жизненный цикл растения подходит к концу, а дачник упорно продолжает поливать культуру. Внутренние листья просыпаются и продолжают расти, а внешние защитные уже сформированы, их задача — не расти, а защищать кочан от неблагоприятных внешних воздействий. Поэтому под натиском давления изнутри они трескаются. По этой причине за две или три недели до сбора урожая никаких поливов! А если уж так вышло, что капуста все равно потрескалась, рубите ее сразу в салат или в щи, так как для зимних солений такая капуста не годится.
Когда лучше снимать кочан капусты? Если выращиваете капусту для хранения и не собираетесь ее квасить, снимайте урожай до наступления мороза. Но вообще культура выдерживает температуру до −7 °С. Кочан при этом не портится. Напротив, становится вкусным и хрустящим. А разморозить его можно либо на грядке, подождав оттепель, либо опустив ненадолго в холодную воду.
Если кочан капусты уже очень крупный и его пора убирать (чтобы он не треснул), но заморозки еще не наступили, следует обхватить его руками и повернуть по кругу. Благодаря такому трюку большая часть корней оборвется и капуста прекратит рост, но будет стоять на грядке без потери своих вкусовых свойств.
Обзор лучших сортов капусты
Лучше всего заранее подготовиться перед походом в магазин семян, изучив самые популярные сорта и гибриды капусты, так как от этого зависит ваш урожай.
|Ранняя капуста
|«Взрыв F1», «Июньская», «Парел F1»
|Среднеспелая капуста
|«Золотой гектар 1432», «Крауткайзер F1», «Тобия F1», «Слава 1305», «Бригадир F1», «Теща», «Подарок»
|Позднеспелая капуста
|«Вьюга», «Престиж F1», «Московская поздняя 15», «Сахарная голова», «Амагер 611»
Автор: Лариса Кириллова
Эксперт: Анна Позднякова, автор группы ВКонтакте «Дачный совет для Северо-Запада»