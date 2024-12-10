Лучшие сорта капусты: рейтинг топ-15, выбираем барыню огородную

Капуста — известный «водохлеб», поэтому многие считают, что перелить ее невозможно. Мощные листья растения быстро испаряют влагу, и в случае жажды они могут не завязать кочаны. Какой же способ выбрать: поливать понемногу и часто или редко, но обильно? Минус первого варианта в том, что вы увлажняете самый верхний слой, а он быстрее всего обветривается. Так легко пропустить момент, когда капуста будет страдать от жажды. Поэтому второй способ лучше, за один раз на одно растение проливайте 3—5 л воды. Частота полива — один раз в 7—10 дней, и следите за листьями. Увидите на них обильный восковой налет — это капуста просит влагу. Таким образом она экономит воду, уменьшая испарения с листьев. И, конечно, полив должен быть только теплой водой.