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Народные приметы на 12 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

12 декабря — чистим крыши, просим в долг и кормим птиц гречкой. Больше примет — в материале.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
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Источник: Freepik.com

12 декабря в народном календаре — Парамон Зимоуказатель. Православные верующие в этот день вспоминают святого мученика Парамона — одну из жертв массовых гонений на христиан при римском императоре Деции Траяне.

Приметы погоды 12 декабря

На Парамона была такая поговорка: «Утро красное — быть декабрю ясным». Если же с утра идет снег, то метели продлятся аж до Николы Зимнего (19 декабря). Еще на этот день есть такие приметы:

  • снег крупными хлопьями — к оттепели;
  • если снег до этого дня еще не выпал — зима будет теплой;
  • ночью звезды яркие — скоро ждать морозов, тусклые — будет тепло;
  • хвойный лес шумит — к потеплению.

Что можно делать 12 декабря

Наши предки говорили: «Пришел Парамон — снег с крыши вон». В этот день крестьяне чистили снег со своих крыш. Нужно было делать это веником или метлой: считалось, что от лопаты крыша прохудится. Вот еще чем занимались в этот день:

  • запасались дровами: считалось, что после этого дня деревья заметет, и дров будет уже не достать;
  • ходили по соседям и просили что-нибудь взаймы: соль, яйца, хлеб, молоко, деньги и так далее — кому дадут взаймы, у того весь год будет везучим;
  • забивали гвоздь в нижнее бревно в западной стене бани: так и баню никто за зиму не испортит, и на тех, кто в ней моется, не нападет хворь;
  • кормили домашнюю птицу гречкой, причем правой рукой: считалось, что от этого птица будет хорошо нестись.

Что запрещено делать 12 декабря

В этот день нежелательно подметать внутри дома: считалось, что так можно вымести из дома благополучие. Особенно нельзя подметать разными вениками: это внесет раздрай и непонимание между родственниками. Вот чего еще нельзя делать в Парамонов день:

  • ругаться, ссориться и сквернословить;
  • стричь волосы детям — иначе можно им ум состричь;
  • выметать снег с порога, а то не будет удачи — лучше наоборот, замести немного снега в дом, это принесет деньги и благополучие;
  • идти на поводу у вредных привычек: иначе темные силы увидят слабость характера и не останут;
  • отказывать тем, кто просит взаймы: так удача придет и просившему, и к одолжившему.