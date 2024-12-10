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Туда, где не ждали: ледяная крупа и ледяной дождь обрушатся на регионы России

Первая декада декабря завершается синоптическим хаосом, заявили метеорологи.

Сейчас в Сан-Хосе: +5° 2 м/с 56% 768 мм рт. ст. +10°
Источник: AmurMedia

Метеорологи предупредили, что на ряд российских регионов обрушатся ледяная крупа и ледяной дождь. Ненастье ударит туда, где не ждали.

По информации Центра погоды «Фобос», сразу четыре мощных вихря бушуют на Русской равниной. Это противостояние обернется осадками, причем их режим в связи с противоборством будет неоднородным.

Так, на Русском Севере, в Среднем Поволжье и на Урале ожидаются локальные снежные заряды.

Ближе к югу характер непогоды изменится. На Кубани, в низовьях Дона, в Донбассе, а также в приграничных районах Белгородской, Курской и Воронежской областей к снегу добавятся ледяная крупа и ледяной дождь.

Погодные качели будут наблюдаться до четверга. Температура на большей части европейской России окажется выше нормы, затем через столичный регион пройдет холодный фронт и вглубь материка пойдет полярный воздух.

В результате атмосферное давление вырастет, за счет чего образуется антициклон, который «наведет порядок» в атмосфере, ситуация стабилизируется, рассказали метеорологи.