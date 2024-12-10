Туда, где не ждали: ледяная крупа и ледяной дождь обрушатся на регионы России

Метеорологи предупредили, что на ряд российских регионов обрушатся ледяная крупа и ледяной дождь. Ненастье ударит туда, где не ждали.
По информации Центра погоды «Фобос», сразу четыре мощных вихря бушуют на Русской равниной. Это противостояние обернется осадками, причем их режим в связи с противоборством будет неоднородным.
Так, на Русском Севере, в Среднем Поволжье и на Урале ожидаются локальные снежные заряды.
Ближе к югу характер непогоды изменится. На Кубани, в низовьях Дона, в Донбассе, а также в приграничных районах Белгородской, Курской и Воронежской областей к снегу добавятся ледяная крупа и ледяной дождь.
Погодные качели будут наблюдаться до четверга. Температура на большей части европейской России окажется выше нормы, затем через столичный регион пройдет холодный фронт и вглубь материка пойдет полярный воздух.
В результате атмосферное давление вырастет, за счет чего образуется антициклон, который «наведет порядок» в атмосфере, ситуация стабилизируется, рассказали метеорологи.