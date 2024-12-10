Как избавиться от слизней на участке: 15 эффективных способов

Скользкие брюхоногие моллюски, известные в народе как слизняки, едят все, что попадается на их пути. Читайте статью, чтобы узнать, как избавиться от слизней простыми и доступными методами.

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Если не бороться с вредителями садов, полей и огородов, можно потерять значительную часть урожая. А когда речь идет о слизняках, способных прогрызть любой корнеплод или кочан капусты, то есть все шансы остаться без различных овощей и зимних припасов. В статье мы решили разобраться, как эффективно избавиться от слизней, какие лучше использовать препараты и народные средства.

Какие слизни чаще всего появляются в огороде

С точки зрения зоологии слизни — наземные брюхоногие моллюски, а с позиции огородников — это самый лютый враг, прожорливый и вездесущий. Эти всеядные гермафродиты, ведущие ночной образ жизни, наносят непоправимый ущерб урожаю. Несмотря на свою медлительность, ведь, по сути, это улитки без домика, овощи, ягоды, корнеплоды и прочую растительность они пожирают с огромной скоростью и в критических для огородников количествах.

Если пустить дело на самотек и не принять самых решительных мер, ночные «гости» просто «вылижут» грядки до последнего стебелька.

В природе существует более 5000 видов слизней, в ней они приносят большую пользу и имеют свое место в пищевой цепочке. Голые скользкие моллюски не только уничтожают палую листву, превращая ее в перегной, но и служат важной частью корма для птиц, ежей, грызунов.

В огороде же их присутствие не только бесполезно, но и критически вредно.

Чаще всего на наших огородах встречаются такие виды слизней:

Садовый (Arion fasciatus). Это невзрачный слизень, имеющий сероватую или желтовато-коричневую окраску. В длину он достигает 3—4 см. Поедает фрукты и овощи, их листья, стебли, плоды, особенно любит помидоры, капусту, клубнику. Распространен по всей территории Европы.

Голый (Deroceras laeve). Это наиболее частый гость огородов, он всеяден и поедает более полутораста видов культур. В длину достигает 7 см. С виду слизень невзрачен, окраска у него серая, бежевая, коричневая. Выделяет очень много слизи, везде, где проползает, остаются дорожки. Вид распространен практически по всему миру, его можно встретить в Азии, Европе, Африке и Северной Америке.

Сетчатый (Deroceras reticulatum) . Небольшой моллюск длиной до 3 см, имеет бежевую окраску с сетчатым узором. Встречается в России, Восточной Европе, странах СНГ. Питается дикорастущими и культурными растениями , в том числе злаками, капустой, картофелем и другими овощами. Это вид считается самым вредоносным, его распространение приводит к большим потерям урожая.

Красный придорожный (Arion rufus). Он всеяден, в длину достигает 150 мм. Цвет тела красноватый или ярко-красный, также распространены оранжевые, желтоватые, коричневые и серые формы, некоторые особи могут быть черными.

Испанский (Arion vulgaris). Эти слизни родом с Пиренейского полуострова, завезены в Россию вместе с посадочными материалами, фруктами и овощами. Окраска изменчивая, она может быть желтоватой, сероватой, шоколадной, красноватой, коричневой. В длину моллюски достигают 8—12 см. Крайне прожорливы, способы уничтожить на участке любую растительность, склонны к каннибализму.

«Для слизней характерны колебания численности, поэтому в отдельные годы их становится много, — рассказывает Илья Митюшев, кандидат биологических наук, доцент кафедры защиты растений ФГБОУ ВО “Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева”. — В последнее десятилетие отмечается вспышка размножения испанского слизня, который очень быстро плодится, образуя гибриды с местными видами или вытесняя их».

По словам эксперта, всегда существует риск появления новых слизней и улиток, завезенных из других стран, но в настоящее время главной проблемой в России среди инвазивных видов считается именно испанский слизень.

Причины появления слизней

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Это на огородах слизни — вредители, а в природе они — часть глобальной экосистемы, а главное, обитают они практически повсеместно, поэтому их появление на огороде — обычное и даже закономерное дело.

Причиной появления слизней на участке может стать:

Сырая и прохладная погода. Слизни особенно активно размножаются во время дождливого лета. Их распространению способствует теплая зима, влажная весна и затяжная осень.

Неблагоприятное расположение участка. Слизни обязательно появятся в переувлажненной низине, заросшей сорняками.

Избыток органики. Компост и перегной, влажные и рыхлые, создают оптимальную среду для жизнедеятельности слизней.

Благоприятные условия. Если на участке много старых трухлявых построек, сырых ям, компостных и мусорных куч, полиэтиленовых пленок, постеленных на землю, то там обязательно заведутся слизни. Их распространению также способствуют густые посадки и обилие сорняков.

Кроме того, слизни могут попадать на грядки вместе с ввезенным посадочным материалом, растениями, семенами, фруктами и овощами. Они также часто переползают на незараженные участки с соседних огородов, на которых со слизнями не ведется борьба.

Чем опасны слизни на садовых и дачных участках

Слизни у большинства людей вызывают чувство непреодолимой брезгливости, но это самая малая неприятность из тех, которые приносят эти брюхоногие моллюски огородникам и дачникам.

Вред от слизней:

Уничтожение урожая. Один слизень способен за сутки съесть количество пищи, которое превышает его вес в десятки раз. Эти моллюски портят плоды и губят растения. Если с ними не бороться, они могут нанести непоправимый вред огороду. Чаще всего слизни поедают культуры, растущие в затенении и прохладе. Больше всего их привлекает Один слизень способен за сутки съесть количество пищи, которое превышает его вес в десятки раз. Эти моллюски портят плоды и губят растения. Если с ними не бороться, они могут нанести непоправимый вред огороду. Чаще всего слизни поедают культуры, растущие в затенении и прохладе. Больше всего их привлекает капуста , помидоры, перец клубника картофельные клубни , они также уничтожают цветы и декоративные растения .

, они также уничтожают и . Распространение инфекций. Слизни — переносчики грибков, вирусов, гнилостных инфекций. Они могут разносить по огороду мучнистую росу, серую гниль и многие Слизни — переносчики грибков, вирусов, гнилостных инфекций. Они могут разносить по огороду мучнистую росу, серую гниль и многие другие болезни . Слизни также переносят кишечные и паразитарные инфекции, которые могут быть опасны для человека и домашних животных. Трогать слизней голыми руками не рекомендуется.

Польза от слизней есть, но она актуальна только в природе, на огороде же человек вполне обходится без их сомнительной помощи, которая заключается в санитарных функциях — переработке отмерших растений и палой листвы, гнилых овощей и фруктов.

Можно ли избавиться от слизней навсегда

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Поскольку слизни — часть биосферы, а для их распространения практически нет препятствий, то избавить огород от их присутствия крайне сложно.

«Избавиться от слизней раз и навсегда не получится. Во-первых, они способны мигрировать с соседних участков, из лесных и луговых экосистем, во-вторых, всегда существует вероятность их завоза в стадии яйца, а также молодых особей вместе с почвой или посадочным материалом», — объясняет Илья Митюшев.

Можно сократить популяцию или уничтожить ее полностью, но все это — временные меры. Борьба со слизнями должна быть комплексной и перманентной.

Для получения максимального эффекта рекомендуется задействовать одновременно несколько методов борьбы со слизнями:

собирать вручную;

устанавливать ловушки и барьеры;

применять химические средства;

использовать народные методы.

В борьбе со слизнями крайне важна своевременная профилактика. Она может включать снижение влажности, устранение естественных и искусственных убежищ, регулярная глубокая перекопка (весенняя и осенняя), поддержание чистоты на участке, своевременная уборка мусора и растительных остатков, опавшей листвы.

Эффективные способы избавиться от слизней

Эти брюхоногие моллюски соседствуют с человеком с незапамятных времен, а после того как люди перешли от собирательства к земледелию, возникла потребность в уничтожении незваных и прожорливых гостей. Сегодня огородники активно пользуются как старыми, проверенными способами, так и новыми средствами, позволяющими решить проблему более радикально.

Народные средства

Если количество слизней на участке не достигло критической отметки, можно попытаться справиться с ними народными средствами.

Они хороши своей доступностью и экологической безопасностью, а главное, их можно применять сколь угодно долго, в том числе для профилактики.

1. Горчица

Горчичный порошок не приносит никакого вреда растениям, а слизней губит. Им посыпают землю возле культурных растений и овощных грядок. Также можно использовать раствор из 150 г сухой горчицы и 10 л воды. Этот состав настаивают 6—12 часов, а потом опрыскивают им землю на грядках. Горчичный настой эффективно отпугивает самых разных вредителей, в том числе и слизней.

2. Древесная зола

Старинное народное средство против слизней — древесная зола. Ею посыпают и почву, и сами растения. Распыление проводят в сухую и безветренную погоду. Зола крайне неблагоприятно влияет на слизистое тело вредителя. Слизни, проползшие по ней, довольно быстро погибают.

3. Ароматные травы

Существует немало культурных и декоративных растений, которые здорово отпугивают слизней. Вредители совершенно не переносят чеснок, лук, горчицу, базилик, душицу, герань, полынь, молочай, другие растения с сильным запахом. Высаживают их в междурядьях или непосредственно между культурами, которые активно атакуются слизнями.

4. Дрожжи

Слизней всегда манит запах дрожжей или продуктов, приготовленных с их применением. Самый простой вариант — пиво. Его наливают в банку и прикапывают ее в неглубокой ямке. Привлеченные запахом, слизни приползают и тонут в пиве.

5. Известь и табак

Известковой смесью, смешанной с табачной пылью в пропорции 1: 1, посыпают землю вокруг культурных растений и междурядья.

Механические способы

Методы, при которых не используются ядовитые или отпугивающие вещества, а ставка делается на физическое уничтожение, а также создание препятствий и преград для перемещения, называют механическими.

Они довольно трудоемкие, а подчас и малоэффективные, зато совершенно безопасные для экологии, не несут угрозы человеку и животным.

1. Ловушки с приманками

Лоскуты ткани смочите компотом или пивом и разложите их на дорожках, там, где обычно передвигаются слизни. Вместо ткани можно использовать тонкие дощечки. К ним непременно приползут слизни, особенно если стоит жаркая погода. Остается только собрать слизней и уничтожить.

Главное, не выкидывайте их в компостную кучу, там они будут еще активнее размножаться, и вскоре снова окажутся на грядках.

2. Искусственные барьеры

Грядки с капустой, помидорами и прочими ценными овощами можно дополнительно окружить невысокими оградами, деревянными или металлическими. Достаточно высоты 10—15 см. Такие препятствия не позволят слизням переползать с дорожек на овощи. Разумеется, такой метод не уничтожает вредителей, а лишь защищает овощи, поэтому применять его лучше в сочетании с другими способами борьбы, направленными на истребление слизней.

3. Ручной сбор

Это не самый приятный и эффективный метод, но зато он позволяет за один раз уничтожить большое количество вредителей, не используя каких-либо дополнительных приспособлений или специальных средств. Сбор проводят по утрам — в 5—6 часов, надев перчатки.

Искать слизней нужно во влажных и темных местах, на металлических и деревянных поверхностях, на кочерыжках капусты. Собранных вредителей можно уничтожить, кидая их в воду с разведенной жидкостью для мытья посуды, она создает пленку, перекрывающую поступление кислорода.

4. Пластиковые желоба

У пластиковых бутылок отрезают донышки и горлышки, а затем разрезают так, чтобы получились желоба. Их крепят по периметру грядок и наполняют водой, которая служит для слизней естественной преградой.

5. Шершавые дорожки

Тело у слизней голое и нежное, и есть материалы, по которым им ползти очень некомфортно или даже губительно. Перемещению слизней мешают толченые ракушки, яичная или ореховая скорлупа, крупнозернистый песок и т. д.

Химические препараты

Для борьбы со слизнями можно использовать химические препараты. Прежде чем использовать то или иное средство на своем участке, рекомендуется зайти на сайт Министерства сельского хозяйства, чтобы проверить, существует ли возможность его использования на садовом участке. Если нормы применения указаны из расчета на гектар, значит, этот пестицид разрешен к применению только в сельскохозяйственном производстве, если на 10—100 кв. м — подходит для огородов и дач.

Также уточнить информацию о существующих препаратах можно в Государственном каталоге пестицидов и химикатов, разрешенных к применению на территории РФ.

1. «Аксела»

Этот зарубежный гранулированный препарат эффективен против слизней и голых улиток. Предназначен для защиты плодово-ягодных, овощных и цитрусовых культур, а также цветов, винограда и земляники. В составе — метальдегид (3%) и вещества, привлекающие улиток и слизней. Действует препарат буквально через несколько минут после попадания в организм, гибель наступает через несколько часов. Этот препарат разрешен только в сельскохозяйственном производстве.

2. «Гроза-3»

Гранулированный препарат контактно-кишечного действия от отечественного производителя, эффективно борется с улитками и слизнями на овощных, ягодных и декоративных культурах, а также на винограде. Гарантирует защитное действие не менее двух недель. В составе — метальдегид (6%).

3. «Хищник»

Российский гранулированный препарат. Эффективно уничтожает слизней контактным путем и при проглатывании ими приманки, содержащей метальдегид (3%). Обеспечивает защиту в течение месяца.

4. «Слизнеед Нео»

Российский инсектицидный гранулированный препарат на основе метальдегида (3%). Яд попадает в организм слизней через кожу и вместе с пищей. Препарат вызывает обезвоживание и гибель вредителей.

5. «Слизнякофф»

Отечественный гранулированный водостойкий препарат. Средство экологически безопасно и оказывает отпугивающее действие на домашних животных. Состав — метальдегид (6%). Следует рассыпать гранулы средства по поверхности земли, междурядий грядок и дорожек.

Особенности выведения слизней на разных зонах участка

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Уничтожая слизней и выбирая способы борьбы с ними, важно учитывать место распространения вредителей. Это позволяет добиваться максимального эффекта без ущерба для экологии, людей и животных.

В огороде

Чтобы предотвратить распространение слизней в огороде, важно сочетать агротехнические приемы с другими средствами борьбы. Выбор последних зависит во многом от количества вредителей. На участках, используемых для выращивания овощей и плодово-ягодной продукции, необходимо регулярно перекапывать и рыхлить почву, полоть сорняки, убирать растительный и другой мусор — доски, бревна, пленку и прочие материалы, которые могут использоваться при сооружении парников и теплиц.

На огородах рекомендуется применять высадку ароматных трав, ручной сбор слизней, механические ловушки, барьеры, любые методы, не предусматривающие использования ядов. Последние применяются в крайнем случае, и так, чтобы они не несли угрозы человеку и животным.

В теплице

В теплицах, где площадь ограничена, используется комплекс мер, позволяющих эффективно бороться со слизнями без применения химии. Химические препараты в теплицах используют только при массовом нашествии слизней, и делают это как минимум за месяц до сбора урожая.

Важные рекомендации:

перед началом сезона почву проливайте горячей водой (примерно +60…+70 °C), чтобы уничтожить взрослых особей и их яйца;

на ночь оставляйте в теплице ботву, а рано утром уничтожайте ее вместе со слизнями;

рассыпайте на тепличных дорожках толченые ракушки и скорлупу.

В компостной куче

В комостные кучи слизни сползаются на зимовку. Здесь тепло из-за жизнедеятельности микроорганизмов, поэтому тут всегда хватает вредителей. Отпугнуть слизней от компоста помогут пряные растения — их кладут прямо на кучу. Ароматная зелень одновременно отпугивает вредителей и перегнивает, превращаясь в полезное удобрение. На компостных кучах также можно использовать пивные ловушки и ручной сбор. Если все применяемые средства не дают желаемого эффекта, используют препараты с метальдегидом и борную кислоту.

В цветнике

Если возле декоративных культур появляются слизни, рекомендуется отказаться от мульчирования грунта перегноем, травой, торфом. Их можно заменить рисовым отсевом, овсяной шелухой или лузгой подсолнечника. Если наблюдается массовое нашествие вредителей в цветниках, можно применять любые другие методы борьбы.

В саду

Наряду с химическими и народными средствами борьбы, в садах также может быть эффективным привлечение естественных врагов.

Популяцию слизней удается существенно сократить за счет привлекаемых в сад птиц, жаб, ящериц и насекомых, которые поедают этих голых моллюсков.

Профилактика появления слизней на участке

В случае с этими вредителями на 100% справедливо правило: проблему проще предотвратить, чем с ней бороться. По мнению Ильи Митюшева, в борьбе со слизнями важна профилактика: «В первую очередь необходим контроль грунтов и посадочного материала, также крайне важна борьба с сорной растительностью, уничтожение растительных остатков и механическая обработка почвы».

Далее перечислим основные нюансы профилактики:

Режим полива. Его соблюдение — главное условие защиты огорода от слизней. Нельзя переувлажнять грядки, заливать их водой чрезмерно, так как это создает благоприятные условия для слизней. Если на участке имеются сырые и заболоченные области, их необходимо осушить.

Перекопка. Бороться со слизнями помогают лопаты и тяпки, а также обычные агротехнические приемы. Чтобы слизни не размножались, осенью важно перекопать землю, тогда яйца, отложенные моллюсками, окажутся наверху и вымерзнут.

Борьба с сорняками. Летом же размножению слизней мешают регулярные прополки, так как они всегда прячутся в зарослях.

Уборка мусора. На участке необходимо вовремя уничтожать растительные остатки, вовремя вывозить складируемый мусор.

Качественный посадочный материал. Саженцы и рассаду следует покупать в надежных и проверенных питомниках, специализированных магазинах. Это особенно важно при приобретении растений с грунтом — он может быть заражен яйцами слизней.

Отзыв эксперта

Беседуя с Ильей Митюшевым, интересовались не только методами борьбы со слизнями, но и особенностями их распространения.

1. Все существующие меры защиты одинаково действуют на слизней всех видов, «наших» и завезенных. Эффективность применения тех или иных средств во многом зависит от численности слизней и скорости ее роста.

2. Для борьбы со слизнями в России сейчас разрешено только одно химическое действующее вещество — метальдегид, на основе которого производят моллюскоциды (девять препаратов на сегодняшний день) с разными торговыми названиями. По словам Ильи Митюшева, используя только одно средство, избавиться от слизней можно, но на непродолжительное время. Для стойкого эффекта необходим комплекс мер.

3. Химические средства пора применять, если отлавливается от двух до пяти слизней и более на одну ловушку за ночь (или отмечается два слизня на 1 кв. м). Рассев гранулированных препаратов на основе метальдегида проводят на всей защищаемой площади, в междурядьях.

4. Распространение слизней в значительной степени зависит от влажности почвы и воздуха, эти вредители активны и питаются растениями, лишь когда выпадает роса или дождь. Поэтому в сухом климате их численность значительно меньше и вреда от них не так много. Зоны максимальной вредоносности — Центральный и Северо-Западный регионы, хотя и в субтропиках черноморского побережья слизни очень сильно вредят ряду культур.

Памятка для садовода: как избавиться от слизней на участке

Перечислим основные детали борьбы с этим злостным вредителем:

1. Грамотная и регулярная профилактика позволяет решить проблему распространения слизней малыми силами и помогает избежать даже минимальных потерь урожая. А главное, она дает возможность избежать применения химических препаратов.

2. Используя химические средства борьбы, важно соблюдать инструкции по их применению. Метальдегид, на основе которого созданы препараты против слизней, токсичен и для человека (2—3-й класс опасности), но он нерастворим в воде и не накапливается в плодах.

3. Так как карантинные мероприятия, направленные на недопущение заражения слизнями или другими вредителями, реализовать на дачном участке очень сложно, нужно заранее ознакомиться с отзывами о питомнике или ином поставщике, у которого будет приобретен посадочный материал, чтобы убедиться в качестве товара.

Автор: Марина Саламаха