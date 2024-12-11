Вильфанд предупредил о сильном похолодании в трех округах России

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в Москве на неделе с 16 декабря ожидаются снегопады. По его словам, они немного усилятся вечером в понедельник, 16 декабря, и продолжатся до среды, 18 декабря. Синоптик уточнил, что в эти дни в столице выпадет от 5 до 10 сантиметров снега.