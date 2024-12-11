Вильфанд предупредил о сильном похолодании в трех округах России

«Температура на 5−13°C ниже нормы», — предупредил синоптик.
При этом в Коми температура может опуститься до −27°C, а в Мурманской области — до −23°C, уточнил он.
По прогнозам Гидрометцентра, на 5−9°C ниже нормы ожидается в Ставрополье и на Северном Кавказе 14 и 15 декабря. Мороз до −11…-16°C возможен на территории Северной Осетии и в Карачаево-Черкесии, сказал Вильфанд.
Кроме того, на 4−5°C ниже нормы прогнозируется в Крыму и Краснодарском крае: ночные температуры ожидаются в диапазоне от −2°C до −6°C, добавил синоптик.
Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в Москве на неделе с 16 декабря ожидаются снегопады. По его словам, они немного усилятся вечером в понедельник, 16 декабря, и продолжатся до среды, 18 декабря. Синоптик уточнил, что в эти дни в столице выпадет от 5 до 10 сантиметров снега.